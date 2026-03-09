Відео
Головна Свята На ці знаки Зодіаку очікує переїзд вже до кінця весни за Таро

На ці знаки Зодіаку очікує переїзд вже до кінця весни за Таро

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 20:20
На які знаки Зодіаку чекає переїзд до кінця весни 2026 — гороскоп за Таро
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Містичні карти Таро пророкують деяким знакам Зодіаку початок абсолютно нового життєвого етапу. На них чекають події, які підштовхнуть до зміни дому, міста або навіть країни. Для когось це буде шанс почати все з чистого аркуша, а для когось — вимушений, але дуже правильний крок.

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку Таро пророкують переїзд до кінця весни.

Близнюки — карта Таро "Шістка Мечів"

"Шістка мечів" прямо вказує на дорогу або переїзд. До кінця весни у вашому житті може з'явитися ситуація, коли доведеться ухвалити серйозне рішення. Цей крок допоможе залишити позаду складний період. Не тримайтеся за старе. Нове місце може принести більше стабільності та внутрішнього спокою.

Лев — карта Таро "Вежа" (перевернута)

"Вежа" у перевернутому положенні говорить про зміни через непередбачувані обставини. Це може бути несподіване завершення оренди, продаж житла, ремонт або навіть рішення переїхати ближче до роботи чи родини. Не сприймайте ці події як проблему.

Скорпіон — карта Таро "Колісниця"

На вас може чекати переїзд, подорож або початок життя в іншому місті. Причиною може стати нова робота, навчання або бажання кардинально змінити середовище. Не відкладайте рішення. Саме активні дії принесуть результат.

Козеріг — карта Таро "Десятка Жезлів" (перевернута)

Весна подарує вам звільнення від того, що довго тягнуло вас до низу. З'явиться реальна можливість змінити житло. Можливо ви навіть переїдете в інше місто. Це допоможе зняти напругу та зробити життя значно комфортнішим.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
