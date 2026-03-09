Яким знакам Зодіаку щаститиме з грошима на тижні 9-15 березня 2026 — Таро

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Містичні карти Таро віщують декільком знакам Зодіаку особливу фінансову фортуну. У період з 9 по 15 березня доля може підкинути унікальний шанс для заробітку. На когось чекатимуть нові грошові можливості, на когось — вигідна пропозиція, а комусь необхідно буде ухвалити важливе рішення щодо доходів.

Новини.LIVE розповідає, кому з представників зодіакального кола цей тиждень принесе особливу удачу у сфері грошей.

Близнюки — карта Таро "Колісниця" (перевернута)

Останнім часом вас могли переслідувати труднощі — затримки, плутанини, непередбачувані витрати. Але вже на цьому тижні ситуація почне вирівнюватися. Період сприятливий для планування бюджету. Ви можете помітити можливість, яку раніше не враховували. Особливо уважними будьте до середини тижня. Саме тоді може з'явитися шанс на додатковий дохід.

Лев — карта Таро "Паж Пентаклів"

"Паж Пентаклів" обіцяє на цьому тижні один із найцікавіших шансів примножити статки. Гроші можуть прийти через нові ідеї або вигідні пропозиції. Особливо сприятливими можуть бути переговори, навчання або знайомства з людьми, які працюють у сфері фінансів чи бізнесу. Не ігноруйте навіть дрібні на перший погляд можливості.

Скорпіон — карта Таро "Сімка Пентаклів"

"Сімка Пентаклів" говорить про гроші, які ви можете отримати завдяки попереднім зусиллям. З 9 по 15 березня ви можете отримати новий контракт, вигідну пропозицію або шанс розширити свою діяльність. Не зупиняйтеся на півдорозі. Саме зараз важливо проявити терпіння і стратегічне мислення.

Водолій — карта Таро "Трійка Кубків" (перевернута)

"Трійка Кубків" у перевернутому положенні говорить про несподівані гроші або вигоду через соціальні зв'язки. Ваша фінансова удача може прийти через друзів, колег або знайомих. Це може бути рекомендація на роботу, запрошення або інформація про можливість заробітку. Але будьте обережними з витратами на розваги та спонтанні покупки.

