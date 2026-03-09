Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Грошова фортуна вже стукає у двері цих знаків Зодіаку за Таро

Грошова фортуна вже стукає у двері цих знаків Зодіаку за Таро

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 11:11
Яким знакам Зодіаку щаститиме з грошима на тижні 9-15 березня 2026 — Таро
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Містичні карти Таро віщують декільком знакам Зодіаку особливу фінансову фортуну. У період з 9 по 15 березня доля може підкинути унікальний шанс для заробітку. На когось чекатимуть нові грошові можливості, на когось — вигідна пропозиція, а комусь необхідно буде ухвалити важливе рішення щодо доходів.

Новини.LIVE розповідає, кому з представників зодіакального кола цей тиждень принесе особливу удачу у сфері грошей.

Реклама
Читайте також:
Близнюки — карта Таро "Колісниця" (перевернута)

Останнім часом вас могли переслідувати труднощі — затримки, плутанини, непередбачувані витрати. Але вже на цьому тижні ситуація почне вирівнюватися. Період сприятливий для планування бюджету. Ви можете помітити можливість, яку раніше не враховували. Особливо уважними будьте до середини тижня. Саме тоді може з'явитися шанс на додатковий дохід.

Лев — карта Таро "Паж Пентаклів"

"Паж Пентаклів" обіцяє на цьому тижні один із найцікавіших шансів примножити статки. Гроші можуть прийти через нові ідеї або вигідні пропозиції. Особливо сприятливими можуть бути переговори, навчання або знайомства з людьми, які працюють у сфері фінансів чи бізнесу. Не ігноруйте навіть дрібні на перший погляд можливості.

Скорпіон — карта Таро "Сімка Пентаклів"

"Сімка Пентаклів" говорить про гроші, які ви можете отримати завдяки попереднім зусиллям. З 9 по 15 березня ви можете отримати новий контракт, вигідну пропозицію або шанс розширити свою діяльність. Не зупиняйтеся на півдорозі. Саме зараз важливо проявити терпіння і стратегічне мислення.

Водолій — карта Таро "Трійка Кубків" (перевернута)

"Трійка Кубків" у перевернутому положенні говорить про несподівані гроші або вигоду через соціальні зв'язки. Ваша фінансова удача може прийти через друзів, колег або знайомих. Це може бути рекомендація на роботу, запрошення або інформація про можливість заробітку. Але будьте обережними з витратами на розваги та спонтанні покупки.

Ділимося з вами також іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Які знаки Зодіаку отримають великі прибутки вже у перший місяць весни.

Хто у березні ризикує стикнутися з проблемами у сфері фінансів.

Які знаки Зодіаку знайдуть роботу мрії у березні 2026.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації