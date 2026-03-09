Каким знакам Зодиака повезет с деньгами на неделе 9-15 марта 2026 — гороскоп Таро

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

На этой неделе с 9 по 15 марта мистические карты Таро пророчат особую финансовую фортуну четырем знакам Зодиака. Судьба может подкинуть счастливчикам уникальный шанс для заработка. Кого-то будут ждать новые денежные возможности, кого-то — выгодное предложение, а кому-то необходимо будет принять важное решение относительно доходов.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга эта неделя принесет особую удачу в сфере денег.

Близнецы — карта Таро "Колесница" (перевернутая)

В последнее время вас могли преследовать трудности — задержки, путаницы, непредсказуемые расходы. Но уже на этой неделе ситуация начнет выравниваться. Период благоприятен для планирования бюджета. Вы можете заметить возможность, которую раньше не учитывали. Особенно внимательными будьте к середине недели. Именно тогда может появиться шанс на дополнительный доход.

Лев — карта Таро "Паж Пентаклей"

"Паж Пентаклей" обещает на этой неделе один из самых интересных шансов приумножить состояние. Деньги могут прийти через новые идеи или выгодные предложения. Особенно благоприятными могут быть переговоры, обучение или знакомства с людьми, которые работают в сфере финансов или бизнеса. Не игнорируйте даже мелкие на первый взгляд возможности.

Скорпион — карта Таро "Семерка Пентаклей"

"Семерка Пентаклей" говорит о деньгах, которые вы можете получить благодаря предварительным усилиям. С 9 по 15 марта вы можете получить новый контракт, выгодное предложение или шанс расширить свою деятельность. Не останавливайтесь на полпути. Именно сейчас важно проявить терпение и стратегическое мышление.

Водолей — карта Таро "Тройка Кубков" (перевернутая)

"Тройка Кубков" в перевернутом положении говорит о неожиданных деньгах или выгоде через социальные связи. Ваша финансовая удача может прийти через друзей, коллег или знакомых. Это может быть рекомендация на работу, приглашение или информация о возможности заработка. Но будьте осторожными с тратами на развлечения и спонтанные покупки.

