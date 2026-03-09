Каким знакам Зодиака весна 2026 принесет переезд — гороскоп по Таро

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Весна 2026 года станет началом совершенно нового жизненного этапа для четырех знаков Зодиака. Мистические карты Таро предсказывают события, которые подтолкнут к смене дома, города или даже страны. Для кого-то это будет шанс начать все с чистого листа, а для кого-то — вынужденный, но очень правильный шаг.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из знаков Зодиака Таро пророчат переезд до конца весны.

Близнецы — карта Таро "Шестерка Мечей"

"Шестерка мечей" прямо указывает на дорогу или переезд. К концу весны в вашей жизни может появиться ситуация, когда придется принять серьезное решение. Этот шаг поможет оставить позади сложный период. Не держитесь за старое. Новое место может принести больше стабильности и внутреннего спокойствия.

Лев — карта Таро "Башня" (перевернутая)

"Башня" в перевернутом положении говорит о переменах из-за непредвиденных обстоятельств. Это может быть неожиданное завершение аренды, продажа жилья, ремонт или даже решение переехать ближе к работе или семье. Не воспринимайте эти события как проблему.

Скорпион — карта Таро "Колесница"

Вас может ждать переезд, путешествие или начало жизни в другом городе. Причиной может стать новая работа, учеба или желание кардинально сменить обстановку. Не откладывайте решение, именно активные действия принесут результат.

Козерог — карта Таро "Десятка Жезлов" (перевернутая)

Весна подарит вам освобождение от того, что долго тянуло вас вниз. Появится реальная возможность сменить жилье. Возможно вы даже переедете в другой город. Это поможет снять напряжение и сделать жизнь значительно комфортнее.

