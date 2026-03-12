Які знаки Зодіаку розкриють важливу таємницю у найближчі дні — гороскоп за Таро

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Містичні карти Таро підказують: у житті декількох знаків Зодіаку вже зовсім скоро все круто поміняється. У найближчі дні їм відкриється важлива правда. Це може бути як несподіване зізнання, так і інформація, яка допоможе розставити всі крапки над "і".

Новини.LIVE розповідає, які знаки Зодіаку вже у найближчі кілька днів можуть дізнатися важливу таємницю.

Овен — карта Таро "Місяць" (перевернута)

Найближчим часом ви позбудетесь ілюзій. Йдеться про інформацію, яку від вас могли приховувати. Вона стосуватиметься роботи, домовленостей чи навіть особистих стосунків. Може відбутися розмова, після якої ви інакше подивитеся на певну людину або подію. Не поспішайте з рішеннями, гарно все обдумайте.

Терези — карта Таро "Сімка Мечів"

У найближчі дні може прояснитися ситуація пов'язана з роботою або фінансовим питанням. Таємниця відкриється через дрібну помилку іншої людини або випадкову інформацію. Важливо не діяти емоційно. Використовуйте знання мудро, щоб повернути ситуацію на свою користь.

Козеріг — карта Таро "Верховна Жриця"

"Верховна Жриця" говорить про приховані знання. У найближчі дні ви можете отримати інформацію, яка довгий час залишалася поза вашою увагою. Ви можете раптом усвідомити справжні мотиви людини або побачити ситуацію під іншим кутом. Не виключено, що хтось довірить вам секрет або звернеться за порадою. Не ігноруйте інтуїцію. Саме внутрішній голос підкаже, що робити далі.

