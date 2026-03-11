У яких знаків Зодіаку будуть проблеми до 31 березня 2026 — гороскоп за Таро

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Містичні карти Таро попереджають кілька знаків Зодіаку про труднощі, з якими доведеться стикнутися до кінця березня. Енергія цих тижнів буде важкою й вимагатиме холодної голови та чітких рішень.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку карти Таро віщують труднощі та як пройти їх без втрат.

Реклама

Читайте також:

Близнюки — карта Таро "Дев'ятка Кубків" (перевернута)

"Дев'ятка Кубків" у перевернутому положенні попереджає вас про розчарування, яке може вас спіткати через завищені очікування. Це може стосуватися роботи, фінансів або особистих домовленостей. До кінця березня можлива ситуація, коли результат вашої праці вас не влаштує або людина, на яку ви розраховували, не виправдає довіри. Не варто поспішати з рішеннями. Покладайтеся лише на факти, а не на обіцянки.

Козеріг — карта Таро "Ієрофант" (перевернута)

До 31 березня ви можете відчути тиск з боку керівництва, старших родичів або людей, які намагаються нав'язати свою точку зору. Таро попереджають: прямий конфлікт у цей період може лише ускладнити ситуацію. Набагато мудріше буде діяти дипломатично. Спробуйте вислухати іншу сторону, але при цьому не відмовляйтеся від власних переконань. Кінець березня вимагатиме від вас гнучкості, і саме ця якість допоможе уникнути серйозних проблем.

Риби — карта Таро "Шістка Мечів" (перевернута)

"Шістка Мечів" у перевернутому положенні говорить про затримки та труднощі з виходом із складної ситуації. Це може бути робоче питання, яке постійно відкладається, або особиста тема, де рішення ніяк не знаходиться. Не намагайтеся вирішити все самотужки. Шукайте підтримки у людей, яким довіряєте. Вам допоможуть. Не спішіть, а дійте продумано, особливо у фінансових або юридичних питаннях.

Також ділимося іншими пророцтвами карт Таро

Які знаки Зодіаку відчуватимуть шалений тиск на цьому тижні 9-15 березня.

Хто зі знаків Зодіаку переїде на нове місце вже цієї весни.

Яким знакам Зодіаку потрібно бути обережними з грошима у березні.