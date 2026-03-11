Видео
Трем знакам Зодиака будет трудно до конца марта 2026 по Таро

Трем знакам Зодиака будет трудно до конца марта 2026 по Таро

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 11:44
Какие знаки Зодиака столкнутся с проблемами до 31 марта 2026 — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

До конца марта несколько знаков Зодиака могут столкнуться с серьезными вызовами. Мистические карты Таро предупреждают: энергия этих недель будет тяжелой и потребует холодной головы и четких решений. Иначе проблем не избежать.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака карты Таро пророчат трудности и как пройти их без потерь.

Близнецы — карта Таро "Девятка Кубков" (перевернутая)

"Девятка Кубков" в перевернутом положении предупреждает вас о разочаровании, которое может вас постигнуть из-за завышенных ожиданий. Это может касаться работы, финансов или личных договоренностей. До конца марта возможна ситуация, когда результат вашего труда вас не устроит или человек, на которого вы рассчитывали, не оправдает доверия. Не стоит спешить с решениями. Полагайтесь только на факты, а не на обещания.

Козерог — карта Таро "Иерофант" (перевернутая)

До 31 марта вы можете почувствовать давление со стороны руководства, старших родственников или людей, которые пытаются навязать свою точку зрения. Таро предупреждают: прямой конфликт в этот период может лишь усугубить ситуацию. Гораздо мудрее будет действовать дипломатично. Попробуйте выслушать другую сторону, но при этом не отказывайтесь от собственных убеждений. Конец марта потребует от вас гибкости, и именно это качество поможет избежать серьезных проблем.

Рыбы — карта Таро "Шестерка Мечей" (перевернутая)

"Шестерка Мечей" в перевернутом положении говорит о задержках и трудностях с выходом из сложной ситуации. Это может быть рабочий вопрос, который постоянно откладывается, или личная тема, где решение никак не находится. Не пытайтесь решить все в одиночку. Ищите поддержки у людей, которым доверяете. Вам помогут. Не спешите, а действуйте продуманно, особенно в финансовых или юридических вопросах.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака март карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
