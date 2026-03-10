Какие знаки Зодиака почувствуют безумное напряжение до конца недели — Таро

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Эта неделя может оказаться непростой для некоторых знаков Зодиака. По пророчеству мистических карт Таро, в период до 15 марта возможны события, которые заставят столкнуться с бешеным напряжением и серьезными вызовами.

Новини.LIVE рассказывает, кто именно из знаков Зодиака попадет под давление обстоятельств и как действовать, чтобы сохранить спокойствие и энергию.

Близнецы — карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

Определенные внешние обстоятельства и обязанности, которые будут тянуть вас в тупик, заставят чувствовать давление. Ваша задача — не поддаваться токсическому влиянию. Будьте смелыми и отказывайтесь от того, что истощает.

Лев — карта Таро "Пятерка Мечей"

До конца этой недели вы можете столкнуться с конфликтами на работе или в семье. Лучше не втягивать себя в бессмысленные споры, которые только отбирают энергию. Когда почувствуете, что на грани, найдите тихое место для размышлений. А также не отказывайте себе в маленьких радостях.

Скорпион — карта Таро "Башня" (перевернутая)

Вам эта неделя может принести неожиданные события, которые вызовут беспокойство. Стоит сохранять холодный рассудок и не поддаваться панике. Составляйте план действий на случай непредвиденного, сосредоточьтесь на финансах и здоровье, и старайтесь контролировать то, что в ваших силах. Маленькие ежедневные ритуалы помогут восстановить энергию и спокойствие.

