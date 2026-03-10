Відео
Ці знаки Зодіаку відчують шалений тиск до кінця тижня за Таро

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 20:20
Які знаки Зодіаку зазнають шаленої напруги до кінця тижня — гороскоп за Таро
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Містичні карти Таро пророкують, що для деяких знаків Зодіаку цей тиждень може виявитися непростим. У період до 15 березня можливі події, які змусять стикнутися із шаленою напругою та серйозними викликами.

Новини.LIVE розповідає, хто саме зі знаків Зодіаку потрапить під тиск обставин і як діяти, щоб зберегти спокій і енергію.

Читайте також:
Близнюки — карта Таро "Диявол" (перевернута)

Певні зовнішні обставини та обов'язки, які тягнутимуть вас у безвихідь, змусять відчувати тиск. Ваша задача — не піддаватись токсичному впливу. Будьте сміливими та відмовляйтесь від того, що виснажує.

Лев — карта Таро "П'ятірка Мечів"

До кінця цього тижня ви можете стикнутися із конфліктами на роботі або у родині. Краще не втягувати себе у безглузді суперечки, які тільки відбирають енергію. Коли відчуєте, що на межі, знайдіть тихе місце для роздумів. А також не відмовляйте собі у маленьких радощах.

Скорпіон — карта Таро "Вежа" (перевернута)

Вам цей тиждень може принести несподівані події, які викличуть занепокоєння. Варто зберігати холодний розум і не піддаватися паніці. Складайте план дій на випадок непередбаченого, зосередьтеся на фінансах та здоров'ї, і намагайтеся контролювати те, що в ваших силах. Маленькі щоденні ритуали допоможуть відновити енергію та спокій.

Ділимося з вами іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку чекати на переїзд вже цієї весни.

Хто знайде роботу мрії до кінця березня.

Яким знакам Зодіаку потрібно бути обережними з грошима у березні.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
