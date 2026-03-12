Видео
Україна
Таро назвали знаки Зодиака, которым откроется тайна уже скоро

Таро назвали знаки Зодиака, которым откроется тайна уже скоро

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 11:03
Какие знаки Зодиака узнают важную тайну в ближайшие дни — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

В жизни нескольких знаков Зодиака уже скоро все круто поменяется. По пророчеству мистических карт Таро, в ближайшие дни им откроется важная правда. Это может быть как неожиданное признание, так и информация, которая поможет расставить все точки над "і".

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака уже в ближайшие несколько дней могут узнать важную тайну.

Овен — карта Таро "Луна" (перевернутая)

В ближайшее время вы избавитесь от иллюзий. Речь идет об информации, которую от вас могли скрывать. Она будет касаться работы, договоренностей или даже личных отношений. Может состояться разговор, после которого вы иначе посмотрите на определенного человека или событие. Не спешите с решениями, хорошо все обдумайте.

Весы — карта Таро "Семерка Мечей"

В ближайшие дни может проясниться ситуация связанная с работой или финансовым вопросом. Тайна откроется из-за мелкой ошибки другого человека или случайной информации. Важно не действовать эмоционально. Используйте знания мудро, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу.

Козерог — карта Таро "Верховная Жрица"

"Верховная Жрица" говорит о скрытых знаниях. В ближайшие дни вы можете получить информацию, которая долгое время оставалась вне вашего внимания. Вы можете вдруг осознать истинные мотивы человека или увидеть ситуацию под другим углом. Не исключено, что кто-то доверит вам секрет или обратится за советом. Не игнорируйте интуицию. Именно внутренний голос подскажет, что делать дальше.

Каким знакам Зодиака ждать трудностей до конца марта.

Кому этой весной придется переехать на новое место.

Каким знакам Зодиака нужно быть осторожными с деньгами в марте.

Какие знаки Зодиака смогут получить большие прибыли уже в первый месяц весны.

гороскоп Астрология знаки Зодиака тайна карты Таро
Ольга Зорич
Автор:
Ольга Зорич
