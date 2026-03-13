Каким знакам Зодиака невероятно повезет в пятницу, 13 марта 2026 — гороскоп Таро

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Судьба готовит особенные сюрпризы четырем знакам Зодиака уже в эту пятницу, 13 марта. По пророчеству карт Таро, эта дата может обернуться для счастливчиков удачными совпадениями и шансами, которые появятся буквально ниоткуда.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака карты Таро пророчат особую удачу в пятницу, 13 марта.

Рак — карта Таро "Колесо Фортуны"

Вы можете получить внезапную новость или предложение, что поднимет настроение на весь день. Возможно, вам предложат что-то выгодное, появится шанс подзаработать или решится вопрос, который давно вас волновал. День также подходит для покупок, договоренностей и новых идей.

Дева — карта Таро "Паж Пентаклей" (перевернутая)

"Паж Пентаклей" в перевернутом положении говорит о шансе исправить старую ситуацию. То, что раньше не складывалось — учеба, финансовый вопрос или новый проект — может вдруг сдвинуться с места. Прислушивайтесь к разговорам, случайным советам и даже к собственной интуиции.

Весы — карта Таро "Шестерка Жезлов"

"Шестерка Жезлов" говорит вам о победе, признании и приятных новостях. Для вас пятница, 13 марта, может стать днем маленького триумфа. Возможно, кто-то оценит вашу работу, поддержит идею или сделает выгодное предложение. День благоприятен для встреч и даже важных личных разговоров. Смелость может стать вашим магнитом для удачи.

Козерог — карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

Эта пятница, 13 марта, дарит вам второй шанс. День подходит для завершения старых дел, возобновления контактов или возвращения к плану, который вы когда-то отложили. Иногда именно прошлое становится ключом к новой удаче.

