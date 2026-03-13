Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Этим знакам Зодиака улыбнется удача в пятницу, 13 марта, по Таро

Этим знакам Зодиака улыбнется удача в пятницу, 13 марта, по Таро

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 10:03
Каким знакам Зодиака невероятно повезет в пятницу, 13 марта 2026 — гороскоп Таро
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Судьба готовит особенные сюрпризы четырем знакам Зодиака уже в эту пятницу, 13 марта. По пророчеству карт Таро, эта дата может обернуться для счастливчиков удачными совпадениями и шансами, которые появятся буквально ниоткуда.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака карты Таро пророчат особую удачу в пятницу, 13 марта.

Реклама
Читайте также:
Рак — карта Таро "Колесо Фортуны"

Вы можете получить внезапную новость или предложение, что поднимет настроение на весь день. Возможно, вам предложат что-то выгодное, появится шанс подзаработать или решится вопрос, который давно вас волновал. День также подходит для покупок, договоренностей и новых идей.

Дева — карта Таро "Паж Пентаклей" (перевернутая)

"Паж Пентаклей" в перевернутом положении говорит о шансе исправить старую ситуацию. То, что раньше не складывалось — учеба, финансовый вопрос или новый проект — может вдруг сдвинуться с места. Прислушивайтесь к разговорам, случайным советам и даже к собственной интуиции.

Весы — карта Таро "Шестерка Жезлов"

"Шестерка Жезлов" говорит вам о победе, признании и приятных новостях. Для вас пятница, 13 марта, может стать днем маленького триумфа. Возможно, кто-то оценит вашу работу, поддержит идею или сделает выгодное предложение. День благоприятен для встреч и даже важных личных разговоров. Смелость может стать вашим магнитом для удачи.

Козерог — карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

Эта пятница, 13 марта, дарит вам второй шанс. День подходит для завершения старых дел, возобновления контактов или возвращения к плану, который вы когда-то отложили. Иногда именно прошлое становится ключом к новой удаче.

Также делимся другими интересными пророчествами карт Таро

Какие знаки Зодиака уже скоро откроют важную тайну.

Каким знакам Зодиака придется столкнуться с трудностями до конца марта.

Кому из знаков Зодиака ждать переезда уже этой весной.

Каким знакам Зодиака нужно быть осторожными с деньгами в марте.

гороскоп Астрология знаки Зодиака удача пятница 13-е карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации