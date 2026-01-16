Відео
Таро радять уникати незнайомців у вихідні цим знакам Зодіаку

Таро радять уникати незнайомців у вихідні цим знакам Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 11:03
Яким знакам Зодіаку слід уникати розмов з незнайомцями у ці вихідні — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро попереджають, деяким знакам Зодіаку варто бути обережними з незнайомцями у ці вихідні, 17-18 січня. Краще уникати знайомств та розмов, адже це несе приховані ризики. Енергія цих днів сприяє плутанині, подвійним намірам і нещирості, тож випадкова бесіда може обернутися розчаруванням або неприємними наслідками.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку варто проявити обачність та уникати незнайомців у ці вихідні.

Лев — карта Таро "Помірність"

У ці дні ви мажете надто швидко відкритися новим людям. Та "Помірність" попереджає, за зовнішньою привабливістю співрозмовника може ховатися нещирість. Незнайомець може втягнути вас у чужі проблеми або нав'язати свою думку. Особливо небезпечно вести відверті розмови — сказане може бути використане проти вас пізніше.

Терези — карта Таро "Королева Кубків"

Терези надзвичайно емпатійний знак. Ви вмієте слухати та співчувати, навіть тим, з ким мало знайомі. Але часом це може вилізти вам боком. У ці вихідні існує ризик емоційного виснаження або маніпуляцій через жалість. Таро говорять: не кожна чужа історія потребує вашої участі.

Водолій — карта Таро "Король Мечів"

"Король Мечів" попереджає: для вас небезпека може критися у словах. Можливий холодний розрахунок з боку інших. Випадкова розмова може перетворитися на  пастку. У ці дні краще не довіряти незнайомцям, навіть якщо вони здаються переконливими та логічними.

гороскоп вихідні прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
