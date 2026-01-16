Каким знакам Зодиака нужно избегать разговоров с незнакомцами в эти выходные — Таро

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро предупреждают, некоторым знакам Зодиака стоит быть осторожными с незнакомцами в эти выходные, 17-18 января. Лучше избегать знакомств и разговоров, ведь это несет скрытые риски. Энергия этих дней способствует путанице, двойным намерениям и неискренности, поэтому случайная беседа может обернуться разочарованием или неприятными последствиями.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака стоит проявить осмотрительность и избегать незнакомцев в эти выходные.

Лев — карта Таро "Умеренность"

В эти дни вы можете слишком быстро открыться новым людям. Но "Умеренность" предупреждает, за внешней привлекательностью собеседника может скрываться неискренность. Незнакомец может втянуть вас в чужие проблемы или навязать свое мнение. Особенно опасно вести откровенные разговоры — сказанное может быть использовано против вас позже.

Весы — карта Таро "Королева Кубков"

Весы чрезвычайно эмпатийный знак. Вы умеете слушать и сочувствовать, даже тем, с кем мало знакомы. Но порой это может вылезти вам боком. В эти выходные существует риск эмоционального истощения или манипуляций из-за жалости. Таро говорят: не каждая чужая история нуждается в вашем участии.

Водолей — карта Таро "Король Мечей"

"Король Мечей" предупреждает: для вас опасность может крыться в словах. Возможен холодный расчет со стороны других. Случайный разговор может превратиться в ловушку. В эти дни лучше не доверять незнакомцам, даже если они кажутся убедительными и логичными.

