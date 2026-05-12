Петрів піст 2026 в Україні: коли починається, скільки триватиме та що можна їсти

Петрів піст традиційно передує великому православному святу День апостолів Петра і Павла. Це важливий період очищення душі і тіла, коли віряни не тільки відмовляються від скоромної їжі, а й добровільно дотримуються певних правил, традицій та заборон.

Що таке Петрів піст і чому він важливий

Офіційна церковна назва Апостольський піст, адже він встановлений на честь апостолів Петра і Павла. Але в народі цей період має й інші назви:

Петрівка;

Петрів піст;

Петропавлівський піст.

Це один з багатоденних постів у православному календарі. Його головна мета — духовна підготовка до свята пам'яті апостолів Петра і Павла. Цей час насамперед про внутрішнє очищення, молитву та переосмислення власних вчинків.

Коли починається і скільки триває Петрів піст 2026 року

Петрів піст не має фіксованої дати початку. Він завжди залежить від Великодня і Трійці, тому щороку дати зміщуються. Тривалість посту відповідно теж змінюється. У різні роки він може бути як дуже коротким, так і тривалішим.

Петрівка завжди починається у другий понеділок після Трійці. Оскільки Трійця 2026 року припадає на 31 травня, то Петрів піст починається 8 червня, а завершується 28 червня перед святом Петра і Павла.

Як правильно провести Петрів піст: традиції та правила

Петрів піст має глибокий духовний сенс. Це час, коли людина намагається зосередитися не на матеріальному, а на внутрішньому стані. Щоб цей період мав справжній сенс, рекомендується:

контролювати емоції та уникати конфліктів;

не піддаватися гніву та заздрості;

приділяти більше уваги близьким;

частіше молитися;

відвідувати храм;

сповідатися та причащатися;

допомагати іншим без очікування винагороди;

знаходити час для тиші та роздумів.

Також варто пам'ятати, що піст не забороняє працювати чи вести звичний спосіб життя. Він лише закликає до більш усвідомленого ставлення до своїх дій і думок.

Що можна їсти під час Петрівки

Петрів піст вважається не таким суворим, як інші пости, тому раціон залишається досить різноманітним. Основу харчування складають:

овочі та фрукти;

зелень;

крупи та каші;

бобові;

пісний хліб.

Також дозволяється риба та морепродукти, але з обмеженнями. У середу та п'ятницю від риби зазвичай утримуються.

Кому можна не дотримуватися посту

Церква враховує, що не всі люди можуть суворо дотримуватися посту. Тому існують винятки для певних категорій:

діти і підлітки;

люди похилого віку;

вагітні і жінки, які годують грудьми;

люди із хронічними захворюваннями;

ті, хто виконує важку фізичну роботу.

Які є заборони під час Петрівського посту

Під час посту важливо дотримуватися не лише харчових правил, а й загальних духовних обмежень. У цей період не можна:

вживати м'ясо, молочні продукти, яйця;

влаштовувати гучні святкування;

вживати алкоголь;

конфліктувати;

вживати лайку;

ображати когось;

грати в азартні ігри.

