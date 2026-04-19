Коли Трійця 2026 в Україні: нова дата великого свята та українські традиції

Жінка у церкві на свято Трійця.

Трійця у православному церковному календарі — це одне з тих свят, яке наповнює дім світлом та теплом. Віряни славлять триєдність Бога. У церквах освячують пахучі трави, ними ж прикрашають оселі. Родини збираються разом, щоб розділити радість. У 2026 році українці зустрінуть свято за новою датою, адже воно прив'язане до Великодня.

Коли Трійця 2026 в Україні

День Святої Трійці належить до найбільших православних свят і входить до числа дванадесятих. Дата щороку змінюється, адже вона напряму залежить від Великодня.

Так, свято відзначають на 50-й день після Воскресіння Христового, тому Трійцю ще називають П'ятидесятницею. Оскільки у 2026 році ми зустріли Великдень 12 квітня, то відповідно День Святої Трійці відзначимо 31 травня. Є й простіший спосіб не заплутатися і самостійно визначити дату — це завжди восьма неділя після Великодня.

Українці у церкві у День Святої Трійці.

Чому Трійцю називають Зеленою неділею

Церковна суть свята — прославлення Святої Трійці: Бога Отця, Сина і Святого Духа. За біблійним переказом, цього дня на апостолів зійшов Святий Дух, наділивши їх силою проповідувати віру.

А от народна назва свята — Зелена неділя. Вона має дохристиянське коріння, коли наші предки зустрічали літо та вшановували природу. Оселі прикрашали свіжим листям і травами, вірячи, що це очищає дім і захищає від зла. Зелень символізувала життя, оновлення та зв'язок із предками. З часом ці звичаї органічно поєдналися з християнською традицією. Сьогодні зелень — символ життєдайної сили Святого Духа.

Як відзначають Трійцю в Україні

В Україні День Святої Трійці поєднує духовність і народні обряди, які передаються з покоління в покоління.

Віряни обов'язково відвідують церкву. На богослужіння приносять букети з трав і зелені, які освячують. Особливо цінується лепеха — її кладуть на підлогу вдома, вважаючи оберегом від усього недоброго. Оселі традиційно прикрашають гілками, квітами та запашними травами.

За народними прикметами, на Трійцю варто зібрати цілющі рослини: чебрець, мелісу, мати-й-мачуху, пижмо. Вважається, що в цей період вони мають особливу силу. З них готують ароматні чаї або сушать на зиму.

