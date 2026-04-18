Православний церковний календар на травень 2026: коли Вознесіння і Трійця

Церковний календар на травень 2026: коли Трійця та Вознесіння
Православний церковний календар на травень 2026 багатий на великі свята. Саме в останній місяць весни на нас чекає дванадесяте свято Вознесіння Господнє. Також українці зустрічатимуть світлу Трійцю. Не менш важливими подіями стануть День Івана Богослова, День Кирила та Мефодія, а також Третє віднайдення чесної глави святого Івана Хрестителя.
Релігійні свята у травні 2026 за днями:
- 1 травня — пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.
- 2 травня — святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула.
- 3 травня — Четверта неділя після Великодня, святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського.
- 4 травня — благовірної цариці Тамари Грузинської; мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його.
- 5 травня — великомучениці Ірини.
- 6 травня — Переполовення П’ятдесятниці; праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія.
- 7 травня — Згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської.
- 8 травня — апостола і євангеліста Івана Богослова; преподобного Арсенія Великого.
- 9 травня — перенесення мощей святого Миколая Чудотворця з Мир Лікійських у місто Бар; пророка Ісаї.
- 10 травня — П'ята неділя після Великодня; Києво-Братської ікони Божої Матері; апостола Симона Зилота.
- 11 травня — рівноапостольних Кирила та Мефодія; священномученика Мокія;
- 12 травня — святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського.
- 13 травня — Віддання свята Переполовення П'ятдесятниці; мучениці Гликерії і з нею Лаодикія.
- 14 травня — мученика Ісидора; мученика Максима.
- 15 травня — преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського.
- 16 травня — преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського.
- 17 травня — Шоста неділя після Великодня; апостола Андроника і святої Юнії.
- 18 травня — святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини.
- 19 травня — священномученика Патрикія, єпископа Пруського, та з ним трьох пресвітерів: Акакія, Менандра і Полієна.
- 20 травня — Віддання свята Великодня; Знайдення мощів святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця.
- 21 травня — Вознесіння Господнє; рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени; благовірного князя Костянтина та дітей його Михаїла і Федора, Муромських чудотворців.
- 22 травня — мученика Василіска.
- 23 травня — преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.
- 24 травня — преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.
- 25 травня — Третє віднайдення глави Івана Предтечі.
- 26 травня — апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени.
- 27 травня — священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.
- 28 травня — преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.
- 29 травня — мучениці Феодосії.
- 30 травня — Троїцька поминальна субота; преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської.
- 31 травня — День Святої Трійці. П'ятидесятниця; апостола від 70-ти Єрма.
Троїцька поминальна субота: як правильно провести
Троїцька батьківська субота — один з головних поминальних днів у році, який традиційно передує святу Трійці. У цю дату важливо поминати всіх померлих. У храмах проходять заупокійні богослужіння.
Разом з молитвою священники рекомендують:
- принести панахиду до церкви;
- передати записку з іменами загиблих для згадування у молитві священником;
- роздати милостиню нужденним з проханням помолитися за померлого;
- поставити свічку в церкві за упокій.
Після служби заведено відвідувати кладовище. Можна прибирати на могилах рідних та залишати квіти. Можна також попросити священника прочитати коротку заупокійну службу на могилі — літію.
