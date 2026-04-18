Церковний календар на травень 2026: коли Трійця та Вознесіння

Церковний календар на травень 2026: коли Трійця та Вознесіння

Дата публікації: 18 квітня 2026 10:00
Православний церковний календар на травень 2026: коли Вознесіння і Трійця
Українці у храмі святкують Трійцю. Фото: volynnews.com

Православний церковний календар на травень 2026 багатий на великі свята. Саме в останній місяць весни на нас чекає дванадесяте свято Вознесіння Господнє. Також українці зустрічатимуть світлу Трійцю. Не менш важливими подіями стануть День Івана Богослова, День Кирила та Мефодія, а також Третє віднайдення чесної глави святого Івана Хрестителя.

Новини.LIVE ділиться церковним календарем на травень 2026, щоб ви не пропустили найважливіші свята місяця.

Церковний календар на травень 2026

Релігійні свята у травні 2026 за днями:

  • 1 травня — пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.
  • 2 травня — святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула.
  • 3 травня — Четверта неділя після Великодня, святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського.
  • 4 травня — благовірної цариці Тамари Грузинської; мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його.
  • 5 травня — великомучениці Ірини.
  • 6 травня — Переполовення П’ятдесятниці; праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія.
  • 7 травня — Згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської.
  • 8 травня — апостола і євангеліста Івана Богослова; преподобного Арсенія Великого.
  • 9 травняперенесення мощей святого Миколая Чудотворця з Мир Лікійських у місто Бар; пророка Ісаї.
  • 10 травня — П'ята неділя після Великодня; Києво-Братської ікони Божої Матері; апостола Симона Зилота.
  • 11 травнярівноапостольних Кирила та Мефодія; священномученика Мокія;
  • 12 травня — святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського.
  • 13 травня — Віддання свята Переполовення П'ятдесятниці; мучениці Гликерії і з нею Лаодикія.
  • 14 травня — мученика Ісидора; мученика Максима.
  • 15 травня — преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського.
  • 16 травня — преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського.
  • 17 травня — Шоста неділя після Великодня; апостола Андроника і святої Юнії.
  • 18 травня — святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини.
  • 19 травня — священномученика Патрикія, єпископа Пруського, та з ним трьох пресвітерів: Акакія, Менандра і Полієна.
  • 20 травня — Віддання свята Великодня; Знайдення мощів святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця.
  • 21 травня — Вознесіння Господнє; рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени; благовірного князя Костянтина та дітей його Михаїла і Федора, Муромських чудотворців.
  • 22 травня — мученика Василіска.
  • 23 травня — преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.
  • 24 травня — преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.
  • 25 травня — Третє віднайдення глави Івана Предтечі.
  • 26 травня — апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени.
  • 27 травня — священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.
  • 28 травня — преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.
  • 29 травня — мучениці Феодосії.
  • 30 травня — Троїцька поминальна субота; преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської.
  • 31 травня — День Святої Трійці. П'ятидесятниця; апостола від 70-ти Єрма.

Троїцька поминальна субота: як правильно провести

Троїцька батьківська субота — один з головних поминальних днів у році, який традиційно передує святу Трійці. У цю дату важливо поминати всіх померлих. У храмах проходять заупокійні богослужіння.

Разом з молитвою священники рекомендують:

  • принести панахиду до церкви;
  • передати записку з іменами загиблих для згадування у молитві священником;
  • роздати милостиню нужденним з проханням помолитися за померлого;
  • поставити свічку в церкві за упокій.

Після служби заведено відвідувати кладовище. Можна прибирати на могилах рідних та залишати квіти. Можна також попросити священника прочитати коротку заупокійну службу на могилі — літію.

Раніше ми писали, коли та які поминальні дні зустрінемо 2026 року за новим церковним календарем, а також які вони мають головні традиції та заборони.

Також Новини.LIVE ділилися, світським календарем свят на травень 2026 року, який підкаже скільки буде вихідних в останній місяць весни, а також які державні, міжнародні, професійні свята зустрінемо.

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
