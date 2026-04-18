Православний церковний календар на травень 2026: коли Вознесіння і Трійця

Українці у храмі святкують Трійцю. Фото: volynnews.com

Православний церковний календар на травень 2026 багатий на великі свята. Саме в останній місяць весни на нас чекає дванадесяте свято Вознесіння Господнє. Також українці зустрічатимуть світлу Трійцю. Не менш важливими подіями стануть День Івана Богослова, День Кирила та Мефодія, а також Третє віднайдення чесної глави святого Івана Хрестителя.

Церковний календар на травень 2026

Релігійні свята у травні 2026 за днями:

1 травня — пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.

— святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула. 3 травня — Четверта неділя після Великодня, святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського.

— благовірної цариці Тамари Грузинської; мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його. 5 травня — великомучениці Ірини.

— Переполовення П’ятдесятниці; праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія. 7 травня — Згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської.

9 травня — перенесення мощей святого Миколая Чудотворця з Мир Лікійських у місто Бар; пророка Ісаї.

11 травня — рівноапостольних Кирила та Мефодія; священномученика Мокія;

— святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського. 13 травня — Віддання свята Переполовення П'ятдесятниці; мучениці Гликерії і з нею Лаодикія.

— мученика Ісидора; мученика Максима. 15 травня — преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського.

— преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського. 17 травня — Шоста неділя після Великодня; апостола Андроника і святої Юнії.

— святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини. 19 травня — священномученика Патрикія, єпископа Пруського, та з ним трьох пресвітерів: Акакія, Менандра і Полієна.

21 травня — Вознесіння Господнє; рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени; благовірного князя Костянтина та дітей його Михаїла і Федора, Муромських чудотворців.

— мученика Василіска. 23 травня — преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.

25 травня — Третє віднайдення глави Івана Предтечі.

— апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени. 27 травня — священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.

— преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського. 29 травня — мучениці Феодосії.

31 травня — День Святої Трійці. П'ятидесятниця; апостола від 70-ти Єрма.

Троїцька поминальна субота: як правильно провести

Троїцька батьківська субота — один з головних поминальних днів у році, який традиційно передує святу Трійці. У цю дату важливо поминати всіх померлих. У храмах проходять заупокійні богослужіння.

Разом з молитвою священники рекомендують:

принести панахиду до церкви;

передати записку з іменами загиблих для згадування у молитві священником;

роздати милостиню нужденним з проханням помолитися за померлого;

поставити свічку в церкві за упокій.

Після служби заведено відвідувати кладовище. Можна прибирати на могилах рідних та залишати квіти. Можна також попросити священника прочитати коротку заупокійну службу на могилі — літію.

