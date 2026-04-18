Православный церковный календарь на май 2026: когда Вознесение и Троица

Украинцы в храме празднуют Троицу. Фото: volynnews.com

Православный церковный календарь на май 2026 года богат на большие праздники. Именно в последний месяц весны нас ждет двунадесятый праздник Вознесения Господня. Также украинцы будут встречать светлую Троицу. Не менее важными событиями станут День Иоанна Богослова, День Кирилла и Мефодия, а также Третье обретение честной главы святого Иоанна Крестителя.

Новини.LIVE делится церковным календарем на май 2026, чтобы вы не пропустили самые важные праздники месяца.

Церковный календарь на май 2026 года

Религиозные праздники в мае 2026 года по дням:

1 мая — пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.

— святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула. 3 мая — Четвертое воскресенье после Пасхи, святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского.

— благоверной царицы Тамары Грузинской; мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его. 5 мая — великомученицы Ирины.

— Переполовление Пятидесятницы; праведного Иувы Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения. 7 мая — Воспоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской.

— ; преподобного Арсения Великого. 9 мая — перенесение мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бар ; пророка Исаии.

— Пятое воскресенье после Пасхи; Киево-Братской иконы Божией Матери; апостола Симона Зилота. 11 мая — равноапостольных Кирилла и Мефодия ; священномученика Мокия;

— святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского. 13 мая — Отдание праздника Переполовления Пятидесятницы; мученицы Гликерии и с ней Лаодикия.

— мученика Исидора; мученика Максима. 15 мая — преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.

— преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского. 17 мая — Шестое воскресенье после Пасхи; апостола Андроника и святой Иунии.

— святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины. 19 мая — священномученика Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена.

— Отдание праздника Пасхи; Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. 21 мая — Вознесение Господне ; равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены; благоверного князя Константина и детей его Михаила и Федора, Муромских чудотворцев.

— мученика Василиска. 23 мая — преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.

— преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. 25 мая — Третье обретение главы Иоанна Предтечи .

— апостолов от 70-ти Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены. 27 мая — священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.

— преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского. 29 мая — мученицы Феодосии.

— ; преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской. 31 мая — День Святой Троицы. Пятидесятница; апостола от 70-ти Ермы.

Троицкая родительская суббота: как правильно провести

Троицкая родительская суббота — один из главных поминальных дней в году, который традиционно предшествует празднику Троицы. В эту дату важно поминать всех умерших. В храмах проходят заупокойные богослужения.

Вместе с молитвой священники рекомендуют:

принести панихиду в церковь;

передать записку с именами погибших для упоминания в молитве священником;

раздать милостыню нуждающимся с просьбой помолиться за умершего;

поставить свечу в церкви за упокой.

После службы принято посещать кладбище. Можно убирать на могилах родных и оставлять цветы. Можно также попросить священника прочитать короткую заупокойную службу на могиле — литию.

