Церковный календарь на май 2026: когда Троица и Вознесение

Церковный календарь на май 2026: когда Троица и Вознесение

Дата публикации 18 апреля 2026 10:00
Православный церковный календарь на май 2026: когда Вознесение и Троица
Украинцы в храме празднуют Троицу. Фото: volynnews.com

Православный церковный календарь на май 2026 года богат на большие праздники. Именно в последний месяц весны нас ждет двунадесятый праздник Вознесения Господня. Также украинцы будут встречать светлую Троицу. Не менее важными событиями станут День Иоанна Богослова, День Кирилла и Мефодия, а также Третье обретение честной главы святого Иоанна Крестителя.

Новини.LIVE делится церковным календарем на май 2026, чтобы вы не пропустили самые важные праздники месяца.

Церковный календарь на май 2026 года

Религиозные праздники в мае 2026 года по дням:

  • 1 мая — пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.
  • 2 мая — святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула.
  • 3 мая — Четвертое воскресенье после Пасхи, святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского.
  • 4 мая — благоверной царицы Тамары Грузинской; мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его.
  • 5 мая — великомученицы Ирины.
  • 6 мая — Переполовление Пятидесятницы; праведного Иувы Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения.
  • 7 мая — Воспоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской.
  • 8 маяапостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого.
  • 9 маяперенесение мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бар; пророка Исаии.
  • 10 мая — Пятое воскресенье после Пасхи; Киево-Братской иконы Божией Матери; апостола Симона Зилота.
  • 11 маяравноапостольных Кирилла и Мефодия; священномученика Мокия;
  • 12 мая — святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского.
  • 13 мая — Отдание праздника Переполовления Пятидесятницы; мученицы Гликерии и с ней Лаодикия.
  • 14 мая — мученика Исидора; мученика Максима.
  • 15 мая — преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.
  • 16 мая — преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского.
  • 17 мая — Шестое воскресенье после Пасхи; апостола Андроника и святой Иунии.
  • 18 мая — святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины.
  • 19 мая — священномученика Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена.
  • 20 мая — Отдание праздника Пасхи; Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.
  • 21 маяВознесение Господне; равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены; благоверного князя Константина и детей его Михаила и Федора, Муромских чудотворцев.
  • 22 мая — мученика Василиска.
  • 23 мая — преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.
  • 24 мая — преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.
  • 25 маяТретье обретение главы Иоанна Предтечи.
  • 26 мая — апостолов от 70-ти Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены.
  • 27 мая — священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.
  • 28 мая — преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского.
  • 29 мая — мученицы Феодосии.
  • 30 маяТроицкая поминальная суббота; преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской.
  • 31 маяДень Святой Троицы. Пятидесятница; апостола от 70-ти Ермы.

Троицкая родительская суббота: как правильно провести

Троицкая родительская суббота — один из главных поминальных дней в году, который традиционно предшествует празднику Троицы. В эту дату важно поминать всех умерших. В храмах проходят заупокойные богослужения.

Вместе с молитвой священники рекомендуют:

  • принести панихиду в церковь;
  • передать записку с именами погибших для упоминания в молитве священником;
  • раздать милостыню нуждающимся с просьбой помолиться за умершего;
  • поставить свечу в церкви за упокой.

После службы принято посещать кладбище. Можно убирать на могилах родных и оставлять цветы. Можно также попросить священника прочитать короткую заупокойную службу на могиле — литию.

Светлана Конюшенко
Автор:
Светлана Конюшенко
