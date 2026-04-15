Главная Праздники Календарь праздников на май 2026: когда День матери и День вышиванки

Календарь праздников на май 2026: когда День матери и День вышиванки

Дата публикации 15 апреля 2026 07:59
Календарь праздников на май 2026: сколько выходных, когда День матери и День вышиванки
День вышиванки в Дрогобыче. Фото: drohobych-rada.gov.ua

Май в Украине дарит не только солнечные дни, но и много больших праздников. В последний месяц весны мы чествуем героев, благодарим мам и чтим украинские традиции. Особенно важными событиями в календаре являются День пехоты ВСУ, День морской пехоты, День Героев, День памяти и победы над нацизмом, а также День матери и День вышиванки.

Новини.LIVE делится с Вами подробным календарем праздников на май 2026, чтобы вы не пропустили важные даты и события.

Выходные и рабочие дни в мае 2026: как будут работать и отдыхать украинцы

Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Но частные компании и организации имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам праздничные выходные дни.

В мае традиционно будет 31 день:

  • рабочие — 21;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 10.

Выходными в последний месяц весны станут такие даты:

  • 2 и 3 мая;
  • 9 и 10 мая;
  • 16 и 17 мая;
  • 23 и 24 мая;
  • 30 и 31 мая.

 

Креативний щоденник з календарем на місяць
Креативный ежедневник с календарем на месяц. Фото: Unsplash

Календарь праздников на май 2026 года

Ознакомьтесь с праздниками в мае 2026 года:

  • 1 маяМеждународный день труда, День города Львов (праздничные дни с 1 по 3 мая), Международный день подсолнечника, Всемирный день любви, День рождения почтовой марки.
  • 2 мая — Международный день Гарри Поттера, Международный день дронов, Всемирный день лабиринта.
  • 3 маяВсемирный день свободы прессы, День кондитера, Международный день Солнца, Международный день умерших матерей.
  • 4 маяМеждународный день пожарных, Всемирный день щедрости.
  • 5 мая — Международный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью.
  • 6 маяДень пехоты Вооруженных сил Украины.
  • 7 мая — День города Ивано-Франковск, Всемирный день паролей, День распространения информации о детской депрессии, Международный день планетариев.
  • 8 маяДень памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, Международный день Красного Креста, Международный день борьбы с талассемией, Всемирный день борьбы с раком яичников.
  • 8-9 маяДни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.
  • 9 маяДень Европы в Украине.
  • 10 маяДень матери в Украине, Всемирный день движения для здоровья.
  • 12 мая — Всемирный день медицинских сестер.
  • 13 мая — Всемирный день техники для будущего.
  • 14 маяДень памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
  • 15 маяМеждународный день семей.
  • 16 маяДень науки в Украине, Международный день мальчиков, День биографов, Международный день света, Всемирный день скрипки.
  • 17 маяДень памяти жертв политических репрессий, День пульмонолога, Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, Международный день борьбы с гомофобией, День памяти умерших от СПИДа, Всемирный день выпечки.
  • 18 маяДень резервиста в Украине, День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, Международный день музеев.
  • 19 мая — День семейной медицины в Украине, Всемирный день семейного врача.
  • 20 мая — День переводчика жестового языка в Украине, День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, Международный день HR.
  • 21 маяДень вышиванки, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
  • 22 мая — Международный день биологического разнообразия.
  • 23 маяДень морской пехоты Украины, День Героев.
  • 24 маяДень славянской письменности и культуры, День авиационного техника.
  • 25 мая — День Государственной службы специальной связи и защиты информации, Международный день пропавших без вести детей, День филолога.
  • 25-31 мая — Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.
  • 26 мая — Годовщина битвы под Корсунем.
  • 28 мая — День общественного полицейского, Всеукраинский день краеведения.
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН.
  • 30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День степи в Украине, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
  • 31 маяДень города Киев, День химика, Всемирный день без табака, Международный день бортпроводника.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
