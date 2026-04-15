Календарь праздников на май 2026: сколько выходных, когда День матери и День вышиванки

Календарь праздников на май 2026: когда День матери и День вышиванки
Май в Украине дарит не только солнечные дни, но и много больших праздников. В последний месяц весны мы чествуем героев, благодарим мам и чтим украинские традиции. Особенно важными событиями в календаре являются День пехоты ВСУ, День морской пехоты, День Героев, День памяти и победы над нацизмом, а также День матери и День вышиванки.
Выходные и рабочие дни в мае 2026: как будут работать и отдыхать украинцы
Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Но частные компании и организации имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам праздничные выходные дни.
В мае традиционно будет 31 день:
- рабочие — 21;
- выходные (суббота и воскресенье) — 10.
Выходными в последний месяц весны станут такие даты:
- 2 и 3 мая;
- 9 и 10 мая;
- 16 и 17 мая;
- 23 и 24 мая;
- 30 и 31 мая.
Календарь праздников на май 2026 года
Ознакомьтесь с праздниками в мае 2026 года:
- 1 мая — Международный день труда, День города Львов (праздничные дни с 1 по 3 мая), Международный день подсолнечника, Всемирный день любви, День рождения почтовой марки.
- 2 мая — Международный день Гарри Поттера, Международный день дронов, Всемирный день лабиринта.
- 3 мая — Всемирный день свободы прессы, День кондитера, Международный день Солнца, Международный день умерших матерей.
- 4 мая — Международный день пожарных, Всемирный день щедрости.
- 5 мая — Международный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью.
- 6 мая — День пехоты Вооруженных сил Украины.
- 7 мая — День города Ивано-Франковск, Всемирный день паролей, День распространения информации о детской депрессии, Международный день планетариев.
- 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, Международный день Красного Креста, Международный день борьбы с талассемией, Всемирный день борьбы с раком яичников.
- 8-9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.
- 9 мая — День Европы в Украине.
- 10 мая — День матери в Украине, Всемирный день движения для здоровья.
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер.
- 13 мая — Всемирный день техники для будущего.
- 14 мая — День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
- 15 мая — Международный день семей.
- 16 мая — День науки в Украине, Международный день мальчиков, День биографов, Международный день света, Всемирный день скрипки.
- 17 мая — День памяти жертв политических репрессий, День пульмонолога, Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, Международный день борьбы с гомофобией, День памяти умерших от СПИДа, Всемирный день выпечки.
- 18 мая — День резервиста в Украине, День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, Международный день музеев.
- 19 мая — День семейной медицины в Украине, Всемирный день семейного врача.
- 20 мая — День переводчика жестового языка в Украине, День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, Международный день HR.
- 21 мая — День вышиванки, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
- 22 мая — Международный день биологического разнообразия.
- 23 мая — День морской пехоты Украины, День Героев.
- 24 мая — День славянской письменности и культуры, День авиационного техника.
- 25 мая — День Государственной службы специальной связи и защиты информации, Международный день пропавших без вести детей, День филолога.
- 25-31 мая — Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.
- 26 мая — Годовщина битвы под Корсунем.
- 28 мая — День общественного полицейского, Всеукраинский день краеведения.
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН.
- 30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День степи в Украине, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
- 31 мая — День города Киев, День химика, Всемирный день без табака, Международный день бортпроводника.
