Календарь праздников на май 2026: сколько выходных, когда День матери и День вышиванки

День вышиванки в Дрогобыче. Фото: drohobych-rada.gov.ua

Май в Украине дарит не только солнечные дни, но и много больших праздников. В последний месяц весны мы чествуем героев, благодарим мам и чтим украинские традиции. Особенно важными событиями в календаре являются День пехоты ВСУ, День морской пехоты, День Героев, День памяти и победы над нацизмом, а также День матери и День вышиванки.

Новини.LIVE делится с Вами подробным календарем праздников на май 2026, чтобы вы не пропустили важные даты и события.

Выходные и рабочие дни в мае 2026: как будут работать и отдыхать украинцы

Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Но частные компании и организации имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам праздничные выходные дни.

В мае традиционно будет 31 день:

рабочие — 21;

выходные (суббота и воскресенье) — 10.

Выходными в последний месяц весны станут такие даты:

2 и 3 мая;

9 и 10 мая;

16 и 17 мая;

23 и 24 мая;

30 и 31 мая.

Календарь праздников на май 2026 года

Ознакомьтесь с праздниками в мае 2026 года:

1 мая — Международный день труда , День города Львов (праздничные дни с 1 по 3 мая), Международный день подсолнечника, Всемирный день любви, День рождения почтовой марки.

— Международный день Гарри Поттера, , Всемирный день лабиринта. 3 мая — Всемирный день свободы прессы , День кондитера, Международный день Солнца, Международный день умерших матерей.

— , Всемирный день щедрости. 5 мая — Международный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью.

