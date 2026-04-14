Вальпургиева ночь 2026: когда день ведьмы и как провести, чтобы защититься от сглаза

Вальпургиева ночь — одна из самых загадочных ночей весны. Праздник полон традиций и древних верований. Его часто связывают с ведьмами и нечистой силой. Многие верят, что в это время граница между мирами становится тоньше, а энергия способна как принести удачу, так и стать причиной несчастий.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно наступает Вальпургиева ночь, что она означает и как ее провести.

Когда Вальпургиева ночь в 2026 году

Вальпургиеву ночь традиционно отмечают в ночь с 30 апреля на 1 мая. Это время празднования является неизменным. По древним легендам, этой ночью открываются ворота в потусторонний мир. В этот период нужно защититься от злых сил, но это также возможность избавиться от всего плохого в жизни.

Как появилась Вальпургиева ночь: история праздника

Это языческий праздник, который имеет очень древние корни. Считается, что он происходит от праздника кельтов Бельтайн, когда чествовали силы природы и бога Солнца. С приходом христианства языческие ритуалы и обычаи тесно переплелись с христианскими традициями. Название праздника связали со святой Вальпургой, которую почитали как защитницу от злых духов.

Впоследствии в средневековой Европе праздник начал ассоциироваться с легендами о ведьминских собраниях. Верили, что именно тогда ведьмы слетаются на Лысую гору, происходят шабаши, а демонические силы становятся особенно активными. А защититься от нечисти можно с помощью света и молитвы. Сегодня же Вальпургиева ночь воспринимается как символ обновления, очищения от зла и всего лишнего.

Как праздновали и воспринимали эту ночь в Украине: традиции

На украинских землях также существовал особый праздник, который отмечался в ночь с 30 апреля на 1 мая. Наши предки чествовали покровительницу Рода и Целебной силы — богиню Живу. Ритуалы были похожими на кельтские: разжигался костер, проводились определенные обряды, символизирующие очищение и защиту.

Позже богов и богинь заменили святые, а мифические существа превратились в нечисть, от которой следует защищаться. Появились ведьмы и черти. Поэтому в Вальпургиеву ночь в доме зажигали свечи для защиты дома от нечистой силы. Также утром 1 мая собирали травы и цветы. Считалось, что в этот день они полны силами природы и имеют особые целебные свойства.

Народные приметы Вальпургиевой ночи

В народных представлениях эта ночь имела особую силу. Существовали такие приметы:

Какая погода в Вальпургиеву ночь, таким будет и лето.

Дождь в этот день обещает щедрый урожай.

Если утром звонко поют птички, скоро придет тепло.

Сны в эту ночь могут быть вещими.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь

Наши предки верили, чтобы провести этот период спокойно, нельзя:

ссориться;

провоцировать конфликты;

говорить о страхах и негативе;

погружаться в плохие мысли;

использовать бранные слова;

создавать хаос в доме;

носить темную и мрачную одежду;

приносить домой растения, которые ассоциируются с грустью.

Как уберечься от сглаза по поверьям

В народе верили, чтобы защититься в этот период от зла и избежать сглаза, стоит:

избегать негативных разговоров;

не общаться с людьми, которые излучают негатив;

проводить время в спокойствии и гармонии;

настраиваться на позитивные мысли;

уделяли внимание дому как символу безопасности.

Как провести Вальпургиеву ночь 2026: ритуалы для очищения и защиты

Эта ночь подходит для того, чтобы избавиться от всего лишнего. Один из способов очищения — написать на бумаге то, что беспокоит, и мысленно отпустить это. Бумажку можно символически сжечь, такой жест помогает отпустить груз прошлого.

Также в ночь на праздник стоит создать в доме светлую атмосферу. Мягкий свет свечей создаст защиту и уют, поможет снять напряжение.

