Вальпургиева ночь 2026: когда день ведьмы и как провести, чтобы защититься от сглаза

Вальпургиева ночь 2026: когда праздник и как защититься от сглаза

Дата публикации 14 апреля 2026 06:04
Девушка, участвующая в Вальпургиевой ночи. Фото: Pinterest

Вальпургиева ночь — одна из самых загадочных ночей весны. Праздник полон традиций и древних верований. Его часто связывают с ведьмами и нечистой силой. Многие верят, что в это время граница между мирами становится тоньше, а энергия способна как принести удачу, так и стать причиной несчастий.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно наступает Вальпургиева ночь, что она означает и как ее провести.

Когда Вальпургиева ночь в 2026 году

Вальпургиеву ночь традиционно отмечают в ночь с 30 апреля на 1 мая. Это время празднования является неизменным. По древним легендам, этой ночью открываются ворота в потусторонний мир. В этот период нужно защититься от злых сил, но это также возможность избавиться от всего плохого в жизни.

Как появилась Вальпургиева ночь: история праздника

Это языческий праздник, который имеет очень древние корни. Считается, что он происходит от праздника кельтов Бельтайн, когда чествовали силы природы и бога Солнца. С приходом христианства языческие ритуалы и обычаи тесно переплелись с христианскими традициями. Название праздника связали со святой Вальпургой, которую почитали как защитницу от злых духов.

Впоследствии в средневековой Европе праздник начал ассоциироваться с легендами о ведьминских собраниях. Верили, что именно тогда ведьмы слетаются на Лысую гору, происходят шабаши, а демонические силы становятся особенно активными. А защититься от нечисти можно с помощью света и молитвы. Сегодня же Вальпургиева ночь воспринимается как символ обновления, очищения от зла и всего лишнего.

Читайте также:

Как праздновали и воспринимали эту ночь в Украине: традиции

На украинских землях также существовал особый праздник, который отмечался в ночь с 30 апреля на 1 мая. Наши предки чествовали покровительницу Рода и Целебной силы — богиню Живу. Ритуалы были похожими на кельтские: разжигался костер, проводились определенные обряды, символизирующие очищение и защиту.

Позже богов и богинь заменили святые, а мифические существа превратились в нечисть, от которой следует защищаться. Появились ведьмы и черти. Поэтому в Вальпургиеву ночь в доме зажигали свечи для защиты дома от нечистой силы. Также утром 1 мая собирали травы и цветы. Считалось, что в этот день они полны силами природы и имеют особые целебные свойства.

Народные приметы Вальпургиевой ночи

В народных представлениях эта ночь имела особую силу. Существовали такие приметы:

  • Какая погода в Вальпургиеву ночь, таким будет и лето.
  • Дождь в этот день обещает щедрый урожай.
  • Если утром звонко поют птички, скоро придет тепло.
  • Сны в эту ночь могут быть вещими.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь

Наши предки верили, чтобы провести этот период спокойно, нельзя:

  • ссориться;
  • провоцировать конфликты;
  • говорить о страхах и негативе;
  • погружаться в плохие мысли;
  • использовать бранные слова;
  • создавать хаос в доме;
  • носить темную и мрачную одежду;
  • приносить домой растения, которые ассоциируются с грустью.

Как уберечься от сглаза по поверьям

В народе верили, чтобы защититься в этот период от зла и избежать сглаза, стоит:

  • избегать негативных разговоров;
  • не общаться с людьми, которые излучают негатив;
  • проводить время в спокойствии и гармонии;
  • настраиваться на позитивные мысли;
  • уделяли внимание дому как символу безопасности.

Как провести Вальпургиеву ночь 2026: ритуалы для очищения и защиты

Эта ночь подходит для того, чтобы избавиться от всего лишнего. Один из способов очищения — написать на бумаге то, что беспокоит, и мысленно отпустить это. Бумажку можно символически сжечь, такой жест помогает отпустить груз прошлого.

Также в ночь на праздник стоит создать в доме светлую атмосферу. Мягкий свет свечей создаст защиту и уют, поможет снять напряжение.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
