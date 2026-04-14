Вальпургієва ніч 2026: коли день відьми та як провести, щоб захиститися від пристріту

Дівчина, що бере участь у Вальпургієвій ночі.

Вальпургієва ніч — одна з найзагадковіших ночей весни. Свято сповнене традиціями та стародавніми віруваннями. Його часто пов'язують з відьмами та нечистою силою. Багато хто вірить, що у цей час межа між світами стає тоншою, а енергія здатна як принести удачу, так і стати причиною нещасть.

Коли Вальпургієва ніч у 2026 році

Вальпургієву ніч традиційно відзначають у ніч з 30 квітня на 1 травня. Цей час святкування є незмінним. За давніми легендами, цієї ночі відчиняється брама в потойбічний світ. У цей період потрібно захиститися від злих сил, але це й також можливість позбутися усього поганого у житті.

Як з'явилася Вальпургієва ніч: історія свята

Це язичницьке свято, яке має дуже давнє коріння. Вважається, що воно походить від свята кельтів Бельтайн, коли вшановували сили природи та бога Сонця. З приходом християнства язичницькі ритуали та звичаї тісно переплелися з християнськими традиціями. Назву свята пов'язали зі святою Вальпургою, яку вшановували як захисницю від злих духів.

Згодом у середньовічній Європі свято почало асоціюватися з легендами про відьомські зібрання. Вірили, що саме тоді відьми злітаються на Лису гору, відбуваються шабаші, а демонічні сили стають особливо активними. А захиститися від нечисті можна за допомогою світла й молитви. Сьогодні ж Вальпургієва ніч сприймається як символ оновлення, очищення від зла та усього зайвого.

Як святкували та сприймали цю ніч в Україні: традиції

На українських землях також існувало особливе свято, що відзначалося у ніч з 30 квітня на 1 травня. Наші предки вшановували покровительку Роду та Цілющої сили — богиню Живу. Ритуали були схожими на кельтські: розпалювалося багаття, проводилися певні обряди, що символізували очищення та захист.

Пізніше богів та богинь замінили святі, а міфічні істоти перетворилися на нечисть, від якої слід захищатися. З'явилися відьми та чорти. Тому у Вальпургієву ніч у домі запалювали свічки для захисту оселі від нечистої сили. Також зранку 1 травня збирали трави та квіти. Вважалося, що цього дня вони сповнені силами природи та мають особливі цілющі властивості.

Народні прикмети Вальпургієвої ночі

У народних уявленнях ця ніч мала особливу силу. Існували такі прикмети:

Яка погода у Вальпургієву ніч, таким буде й літо.

Дощ цього дня обіцяє щедрий урожай.

Якщо зранку дзвінко співають пташки, скоро прийде тепло.

Сни у цю ніч можуть бути віщими.

Що не можна робити у Вальпургієву ніч

Наші предки вірили, щоб провести цей період спокійно, не можна:

сваритися;

провокувати конфлікти;

говорити про страхи та негатив;

занурюватися у погані думки;

використовувати лайливі слова;

створювати хаос в домі;

носити темний та похмурий одяг;

приносити додому рослини, які асоціюються з сумом.

Як уберегтися від пристріту за повір'ями

В народі вірили, щоб захиститися у цей період від зла та уникнути зурочення, варто:

уникали негативних розмов;

не спілкуватися з людьми, які випромінюють негатив;

проводили час у спокої та гармонії;

налаштовуватися на позитивні думки;

приділяли увагу дому як символу безпеки.

Як провести Вальпургієву ніч 2026: ритуали для очищення та захисту

Ця ніч підходить для того, щоб позбутися усього зайвого. Один зі способів очищення — написати на папері те, що турбує, і подумки відпустити це. Папірець можна символічно спалити. Такий жест допомагає відпустити тягар минулого.

Також у ніч на свято варто створити в оселі світлу атмосферу. М'яке світло свічок створить захист і затишок, допоможе зняти напругу.

