Вальпургієва ніч 2026: коли день відьми та як провести, щоб захиститися від пристріту

Вальпургієва ніч 2026: коли свято і як захиститися від пристріту

Вальпургієва ніч 2026: коли свято і як захиститися від пристріту

Дата публікації: 14 квітня 2026 06:04
Дівчина, що бере участь у Вальпургієвій ночі. Фото: Pinterest

Вальпургієва ніч — одна з найзагадковіших ночей весни. Свято сповнене традиціями та стародавніми віруваннями. Його часто пов'язують з відьмами та нечистою силою. Багато хто вірить, що у цей час межа між світами стає тоншою, а енергія здатна як принести удачу, так і стати причиною нещасть.

Новини.LIVE розповідає, коли саме настає Вальпургієва ніч, що вона означає та як її провести.

Коли Вальпургієва ніч у 2026 році

Вальпургієву ніч традиційно відзначають у ніч з 30 квітня на 1 травня. Цей час святкування є незмінним. За давніми легендами, цієї ночі відчиняється брама в потойбічний світ. У цей період потрібно захиститися від злих сил, але це й також можливість позбутися усього поганого у житті.

Як з'явилася Вальпургієва ніч: історія свята

Це язичницьке свято, яке має дуже давнє коріння. Вважається, що воно походить від свята кельтів Бельтайн, коли вшановували сили природи та бога Сонця. З приходом християнства язичницькі ритуали та звичаї тісно переплелися з християнськими традиціями. Назву свята пов'язали зі святою Вальпургою, яку вшановували як захисницю від злих духів.

Згодом у середньовічній Європі свято почало асоціюватися з легендами про відьомські зібрання. Вірили, що саме тоді відьми злітаються на Лису гору, відбуваються шабаші, а демонічні сили стають особливо активними. А захиститися від нечисті можна за допомогою світла й молитви. Сьогодні ж Вальпургієва ніч сприймається як символ оновлення, очищення від зла та усього зайвого.

Читайте також:

Як святкували та сприймали цю ніч в Україні: традиції

На українських землях також існувало особливе свято, що відзначалося у ніч з 30 квітня на 1 травня. Наші предки вшановували покровительку Роду та Цілющої сили — богиню Живу. Ритуали були схожими на кельтські: розпалювалося багаття, проводилися певні обряди, що символізували очищення та захист. 

Пізніше богів та богинь замінили святі, а міфічні істоти перетворилися на нечисть, від якої слід захищатися. З'явилися відьми та чорти. Тому у Вальпургієву ніч у домі запалювали свічки для захисту оселі від нечистої сили. Також зранку 1 травня збирали трави та квіти. Вважалося, що цього дня вони сповнені силами природи та мають особливі цілющі властивості.

Народні прикмети Вальпургієвої ночі

У народних уявленнях ця ніч мала особливу силу. Існували такі прикмети:

  • Яка погода у Вальпургієву ніч, таким буде й літо.
  • Дощ цього дня обіцяє щедрий урожай.
  • Якщо зранку дзвінко співають пташки, скоро прийде тепло.
  • Сни у цю ніч можуть бути віщими.

Що не можна робити у Вальпургієву ніч

Наші предки вірили, щоб провести цей період спокійно, не можна:  

  • сваритися;
  • провокувати конфлікти;
  • говорити про страхи та негатив;
  • занурюватися у погані думки;
  • використовувати лайливі слова;
  • створювати хаос в домі;
  • носити темний та похмурий одяг;
  • приносити додому рослини, які асоціюються з сумом.

Як уберегтися від пристріту за повір'ями

В народі вірили, щоб захиститися у цей період від зла та уникнути зурочення, варто: 

  • уникали негативних розмов;
  • не спілкуватися з людьми, які випромінюють негатив;
  • проводили час у спокої та гармонії;
  • налаштовуватися на позитивні думки;
  • приділяли увагу дому як символу безпеки.

Як провести Вальпургієву ніч 2026: ритуали для очищення та захисту

Ця ніч підходить для того, щоб позбутися усього зайвого. Один зі способів очищення — написати на папері те, що турбує, і подумки відпустити це. Папірець можна символічно спалити. Такий жест допомагає відпустити тягар минулого. 

Також у ніч на свято варто створити в оселі світлу атмосферу. М'яке світло свічок створить захист і затишок, допоможе зняти напругу.

Пропонуємо ознайомитися з церковним календарем іменин на квітень 2026, який підкаже, кого вітати з Днем ангела та як назвати новонароджену дитину.

Також Новини.LIVE ділиться календарем православних свят на квітень 2026 року, щоб ви не пропустили головні релігійні події місяця.

Світлана Конюшенко - Редактор
Світлана Конюшенко
