Календар свят на травень 2026: скільки вихідних, коли День матері та День вишиванки

Календар свят на травень 2026: коли День матері і День вишиванки
Травень в Україні дарує не тільки сонячні дні, а й багато великих свят. В останній місяць весни ми вшановуємо героїв, дякуємо матусям та шануємо українські традиції. Особливо важливими подіями у календарі є День піхоти ЗСУ, День морської піхоти, День Героїв, День пам'яті та перемоги над нацизмом, а також День матері та День вишиванки.
Детальний календар свят на травень 2026, щоб ви не пропустили важливі дати та події.
Вихідні та робочі дні у травні 2026: як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Але приватні компанії та організації мають право самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам святкові вихідні дні.
У травні традиційно буде 31 день:
- робочі — 21;
- вихідні (субота та неділя) — 10.
Вихідними в останній місяць весни стануть такі дати:
- 2 та 3 травня;
- 9 та 10 травня;
- 16 та 17 травня;
- 23 та 24 травня;
- 30 та 31 травня.
Календар свят на травень 2026 року
Ознайомтеся зі святами у травні 2026 року:
- 1 травня — Міжнародний день праці, День міста Львів (святкові дні з 1 по 3 травня), Міжнародний день соняшника, Всесвітній день любові, День народження поштової марки.
- 2 травня — Міжнародний день Гаррі Поттера, Міжнародний день дронів, Всесвітній день лабіринту.
- 3 травня — Всесвітній день свободи преси, День кондитера, Міжнародний день Сонця, Міжнародний день померлих матерів.
- 4 травня — Міжнародний день пожежників, Всесвітній день щедрості.
- 5 травня — Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.
- 6 травня — День піхоти Збройних сил України.
- 7 травня — День міста Івано-Франківськ, Всесвітній день паролів, День поширення інформації про дитячу депресію, Міжнародний день планетаріїв.
- 8 травня — День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародний день Червоного Хреста, Міжнародний день боротьби з таласемією, Всесвітній день боротьби з раком яєчників.
- 8-9 травня — Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни.
- 9 травня — День Європи в Україні.
- 10 травня — День матері в Україні, Всесвітній день руху для здоров'я.
- 12 травня — Всесвітній день медичних сестер.
- 13 травня — Всесвітній день техніки для майбутнього.
- 14 травня — День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
- 15 травня — Міжнародний день сімей.
- 16 травня — День науки в Україні, Міжнародний день хлопчиків, День біографів, Міжнародний день світла, Всесвітній день скрипки.
- 17 травня — День пам'яті жертв політичних репресій, День пульмонолога, Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, Міжнародний день боротьби з гомофобією, День пам'яті померлих від СНІДу, Всесвітній день випічки.
- 18 травня — День резервіста в Україні, День боротьби за права кримськотатарського народу, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, Міжнародний день музеїв.
- 19 травня — День сімейної медицини в Україні, Всесвітній день сімейного лікаря.
- 20 травня — День перекладача жестової мови в Україні, День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, Міжнародний день HR.
- 21 травня — День вишиванки, Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.
- 22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття.
- 23 травня — День морської піхоти України, День Героїв.
- 24 травня — День слов'янської писемності та культури, День авіаційного техніка.
- 25 травня — День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міжнародний день зниклих безвісти дітей, День філолога.
- 25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій.
- 26 травня — Річниця битви під Корсунем.
- 28 травня — День громадського поліцейського, Всеукраїнський день краєзнавства.
- 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН.
- 30 травня — Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, День степу в Україні, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
- 31 травня — День міста Київ, День хіміка, Всесвітній день без тютюну, Міжнародний день бортпровідника.
Раніше ми розповідали, коли зустрічатимемо містичне свято Вальпургієва ніч, які його традиції та звичаї.
Також Новини.LIVE писали, у яку дату в Україні відзначатимуть Вознесіння Господнє та які традиції пов'язані з цим святом.
