Головна Свята Календар свят на травень 2026: коли День матері і День вишиванки

Календар свят на травень 2026: коли День матері і День вишиванки

Дата публікації: 15 квітня 2026 07:59
Календар свят на травень 2026: скільки вихідних, коли День матері та День вишиванки
День вишиванки у Дрогобичі. Фото: drohobych-rada.gov.ua

Травень в Україні дарує не тільки сонячні дні, а й багато великих свят. В останній місяць весни ми вшановуємо героїв, дякуємо матусям та шануємо українські традиції. Особливо важливими подіями у календарі є День піхоти ЗСУ, День морської піхоти, День Героїв, День пам'яті та перемоги над нацизмом, а також День матері та День вишиванки.

Новини.LIVE ділиться з Вами детальним календарем свят на травень 2026, щоб ви не пропустили важливі дати та події.

Вихідні та робочі дні у травні 2026: як працюватимуть і відпочиватимуть українці

Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Але приватні компанії та організації мають право самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам святкові вихідні дні.

У травні традиційно буде 31 день:

  • робочі — 21;
  • вихідні (субота та неділя) — 10.

Вихідними в останній місяць весни стануть такі дати:

  • 2 та 3 травня;
  • 9 та 10 травня; 
  • 16 та 17 травня;  
  • 23 та 24 травня;
  • 30 та 31 травня.

 

Креативний щоденник з календарем на місяць
Креативний щоденник з календарем на місяць. Фото: Unsplash

Календар свят на травень 2026 року

Ознайомтеся зі святами у травні 2026 року:

  • 1 травняМіжнародний день праці, День міста Львів (святкові дні з 1 по 3 травня), Міжнародний день соняшника, Всесвітній день любові, День народження поштової марки. 
  • 2 травня — Міжнародний день Гаррі Поттера,  Міжнародний день дронів, Всесвітній день лабіринту.
  • 3 травняВсесвітній день свободи преси, День кондитера, Міжнародний день Сонця, Міжнародний день померлих матерів.
  • 4 травняМіжнародний день пожежників, Всесвітній день щедрості.
  • 5 травня — Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.
  • 6 травняДень піхоти Збройних сил України.
  • 7 травняДень міста Івано-Франківськ, Всесвітній день паролів, День поширення інформації про дитячу депресію, Міжнародний день планетаріїв.
  • 8 травняДень пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародний день Червоного Хреста, Міжнародний день боротьби з таласемією, Всесвітній день боротьби з раком яєчників.
  • 8-9 травняДні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни.
  • 9 травняДень Європи в Україні.
  • 10 травняДень матері в Україні, Всесвітній день руху для здоров'я.
  • 12 травня — Всесвітній день медичних сестер.
  • 13 травня — Всесвітній день техніки для майбутнього.
  • 14 травняДень пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
  • 15 травняМіжнародний день сімей.
  • 16 травняДень науки в Україні, Міжнародний день хлопчиків, День біографів, Міжнародний день світла, Всесвітній день скрипки.
  • 17 травняДень пам'яті жертв політичних репресій, День пульмонолога, Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, Міжнародний день боротьби з гомофобією, День пам'яті померлих від СНІДу, Всесвітній день випічки.
  • 18 травня — День резервіста в УкраїніДень боротьби за права кримськотатарського народу, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, Міжнародний день музеїв.
  • 19 травня — День сімейної медицини в Україні, Всесвітній день сімейного лікаря.
  • 20 травня — День перекладача жестової мови в Україні, День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, Міжнародний день HR.
  • 21 травняДень вишиванки, Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.
  • 22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття.
  • 23 травняДень морської піхоти України, День Героїв.
  • 24 травняДень слов'янської писемності та культуриДень авіаційного техніка.
  • 25 травня — День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міжнародний день зниклих безвісти дітей, День філолога.
  • 25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій.
  • 26 травня — Річниця битви під Корсунем.
  • 28 травня — День громадського поліцейського, Всеукраїнський день краєзнавства.
  • 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН.
  • 30 травня — Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, День степу в Україні, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
  • 31 травняДень міста Київ, День хіміка, Всесвітній день без тютюну, Міжнародний день бортпровідника.

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
