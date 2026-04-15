Календар свят на травень 2026: скільки вихідних, коли День матері та День вишиванки

День вишиванки у Дрогобичі.

Травень в Україні дарує не тільки сонячні дні, а й багато великих свят. В останній місяць весни ми вшановуємо героїв, дякуємо матусям та шануємо українські традиції. Особливо важливими подіями у календарі є День піхоти ЗСУ, День морської піхоти, День Героїв, День пам'яті та перемоги над нацизмом, а також День матері та День вишиванки.

Вихідні та робочі дні у травні 2026: як працюватимуть і відпочиватимуть українці

Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Але приватні компанії та організації мають право самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам святкові вихідні дні.

У травні традиційно буде 31 день:

робочі — 21;

вихідні (субота та неділя) — 10.

Вихідними в останній місяць весни стануть такі дати:

2 та 3 травня;

9 та 10 травня;

16 та 17 травня;

23 та 24 травня;

30 та 31 травня.

Календар свят на травень 2026 року

Ознайомтеся зі святами у травні 2026 року:

1 травня — Міжнародний день праці , День міста Львів (святкові дні з 1 по 3 травня), Міжнародний день соняшника, Всесвітній день любові, День народження поштової марки.

— , (святкові дні з 1 по 3 травня), Міжнародний день соняшника, Всесвітній день любові, День народження поштової марки. 2 травня — Міжнародний день Гаррі Поттера, Міжнародний день дронів , Всесвітній день лабіринту.

— Міжнародний день Гаррі Поттера, , Всесвітній день лабіринту. 3 травня — Всесвітній день свободи преси , День кондитера, Міжнародний день Сонця, Міжнародний день померлих матерів.

— , День кондитера, Міжнародний день Сонця, Міжнародний день померлих матерів. 4 травня — Міжнародний день пожежників , Всесвітній день щедрості.

— , Всесвітній день щедрості. 5 травня — Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.

— Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. 6 травня — День піхоти Збройних сил України.

— 7 травня — Д ень міста Івано-Франківськ , Всесвітній день паролів, День поширення інформації про дитячу депресію, Міжнародний день планетаріїв.

— , Всесвітній день паролів, День поширення інформації про дитячу депресію, Міжнародний день планетаріїв. 8 травня — День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні , Міжнародний день Червоного Хреста, Міжнародний день боротьби з таласемією, Всесвітній день боротьби з раком яєчників.

— , Міжнародний день Червоного Хреста, Міжнародний день боротьби з таласемією, Всесвітній день боротьби з раком яєчників. 8-9 травня — Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни .

— . 9 травня — День Європи в Україні .

— . 10 травня — День матері в Україні , Всесвітній день руху для здоров'я.

— , Всесвітній день руху для здоров'я. 12 травня — Всесвітній день медичних сестер.

— Всесвітній день медичних сестер. 13 травня — Всесвітній день техніки для майбутнього.

— Всесвітній день техніки для майбутнього. 14 травня — День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни .

— . 15 травня — Міжнародний день сімей .

— . 16 травня — День науки в Україні , Міжнародний день хлопчиків, День біографів, Міжнародний день світла, Всесвітній день скрипки.

— , Міжнародний день хлопчиків, День біографів, Міжнародний день світла, Всесвітній день скрипки. 17 травня — День пам'яті жертв політичних репресій , День пульмонолога, Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, Міжнародний день боротьби з гомофобією, День пам'яті померлих від СНІДу, Всесвітній день випічки.

— , День пульмонолога, Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, Міжнародний день боротьби з гомофобією, День пам'яті померлих від СНІДу, Всесвітній день випічки. 18 травня — День резервіста в Україні , День боротьби за права кримськотатарського народу, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу , Міжнародний день музеїв.

— , , Міжнародний день музеїв. 19 травня — День сімейної медицини в Україні, Всесвітній день сімейного лікаря.

— День сімейної медицини в Україні, Всесвітній день сімейного лікаря. 20 травня — День перекладача жестової мови в Україні, День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, Міжнародний день HR.

— День перекладача жестової мови в Україні, День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, Міжнародний день HR. 21 травня — День вишиванки , Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

— , Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку. 22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття.

— Міжнародний день біологічного різноманіття. 23 травня — День морської піхоти України, День Героїв .

— . 24 травня — День слов'янської писемності та культури , День авіаційного техніка .

— , . 25 травня — День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міжнародний день зниклих безвісти дітей, День філолога.

— День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міжнародний день зниклих безвісти дітей, День філолога. 25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій.

— Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій. 26 травня — Річниця битви під Корсунем.

— Річниця битви під Корсунем. 28 травня — День громадського поліцейського, Всеукраїнський день краєзнавства.

— День громадського поліцейського, Всеукраїнський день краєзнавства. 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН.

— Міжнародний день миротворців ООН. 30 травня — Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, День степу в Україні, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

— Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, День степу в Україні, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. 31 травня — День міста Київ, День хіміка, Всесвітній день без тютюну, Міжнародний день бортпровідника.

