Главная Праздники Троица 2026 в Украине: когда встречать и как отметить праздник

Дата публикации 19 апреля 2026 10:03
Когда Троица 2026 в Украине: новая дата большого праздника и украинские традиции
Женщина в церкви на праздник Троица. Фото: УНИАН

Троица в православном церковном календаре — это один из тех праздников, который наполняет дом светом и теплом. Верующие славят триединство Бога. В церквях освящают пахучие травы, ими же украшают дома. Семьи собираются вместе, чтобы разделить радость. В 2026 году украинцы встретят праздник по новой дате, ведь он привязан к Пасхе.

Новини.LIVE рассказывает, когда в Украине будем праздновать Троицу в 2026 году, как подготовиться и отметить праздник по украинским традициям.

Когда Троица 2026 в Украине

День Святой Троицы относится к крупнейшим православным праздникам и входит в число двунадесятых. Дата ежегодно меняется, ведь она напрямую зависит от Пасхи.

Так, праздник отмечают на 50-й день после Воскресения Христова, поэтому Троицу еще называют Пятидесятницей. Поскольку в 2026 году мы встретили Пасху 12 апреля, то соответственно День Святой Троицы отметим 31 мая. Есть и более простой способ не запутаться и самостоятельно определить дату — это всегда восьмое воскресенье после Пасхи.

 

Украинцы в церкви в День Святой Троицы. Фото: РБК-Украина

Почему Троицу называют Зеленым воскресеньем

Церковная суть праздника — прославление Святой Троицы: Бога Отца, Сына и Святого Духа. По библейскому преданию, в этот день на апостолов сошел Святой Дух, наделив их силой проповедовать веру.

А вот народное название праздника — Зеленое воскресенье. Оно имеет дохристианские корни, когда наши предки встречали лето и чествовали природу. Дома украшали свежими листьями и травами, веря, что это очищает дом и защищает от зла. Зелень символизировала жизнь, обновление и связь с предками. Со временем эти обычаи органично соединились с христианской традицией. Сегодня зелень — символ животворной силы Святого Духа.

Как отмечают Троицу в Украине

В Украине День Святой Троицы сочетает духовность и народные обряды, которые передаются из поколения в поколение.

Верующие обязательно посещают церковь. На богослужение приносят букеты из трав и зелени, которые освящают. Особенно ценится аир — его кладут на пол дома, считая оберегом от всего недоброго. Дома традиционно украшают ветками, цветами и душистыми травами.

По народным приметам, на Троицу стоит собрать целебные растения: чабрец, мелиссу, мать-и-мачеху, пижму. Считается, что в этот период они обладают особой силой. Из них готовят ароматные чаи или сушат на зиму.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
