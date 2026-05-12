Петров пост 2026 в Украине: когда начинается, сколько продлится и что можно есть

Петров пост 2026 в Украине: когда начинается, традиции и запреты
Петров пост традиционно предшествует великому православному празднику День апостолов Петра и Павла. Это важный период очищения души и тела, когда верующие не только отказываются от скоромной пищи, но и добровольно придерживаются определенных правил, традиций и запретов.
Новини.LIVE рассказывает, когда начинается и завершается Петров пост в 2026 году, чем он особенный и как его стоит провести.
Что такое Петров пост и почему он важен
Официальное церковное название Апостольский пост, ведь он установлен в честь апостолов Петра и Павла. Но в народе этот период имеет и другие названия:
- Петровка;
- Петров пост;
- Петропавловский пост.
Это один из многодневных постов в православном календаре. Его главная цель — духовная подготовка к празднику памяти апостолов Петра и Павла. Это время прежде всего о внутреннем очищении, молитве и переосмыслении собственных поступков.
Когда начинается и сколько длится Петров пост 2026 года
Петров пост не имеет фиксированной даты начала. Он всегда зависит от Пасхи и Троицы, поэтому каждый год даты смещаются. Продолжительность поста соответственно тоже меняется. В разные годы он может быть как очень коротким, так и более длительным.
Петровка всегда начинается во второй понедельник после Троицы. Поскольку Троица 2026 года приходится на 31 мая, то Петров пост начинается 8 июня, а завершается 28 июня перед праздником Петра и Павла.
Как правильно провести Петров пост: традиции и правила
Петров пост имеет глубокий духовный смысл. Это время, когда человек пытается сосредоточиться не на материальном, а на внутреннем состоянии. Чтобы этот период имел настоящий смысл, рекомендуется:
- контролировать эмоции и избегать конфликтов;
- не поддаваться гневу и зависти;
- уделять больше внимания близким;
- чаще молиться;
- посещать храм;
- исповедоваться и причащаться;
- помогать другим без ожидания вознаграждения;
- находить время для тишины и размышлений.
Также стоит помнить, что пост не запрещает работать или вести привычный образ жизни. Он лишь призывает к более осознанному отношению к своим действиям и мыслям.
Что можно есть во время Петровки
Петров пост считается не таким строгим, как другие посты, поэтому рацион остается достаточно разнообразным. Основу питания составляют:
- овощи и фрукты;
- зелень;
- крупы и каши;
- бобовые;
- постный хлеб.
Также разрешается рыба и морепродукты, но с ограничениями. В среду и пятницу от рыбы обычно воздерживаются.
Кому можно не соблюдать пост
Церковь учитывает, что не все люди могут строго придерживаться поста. Поэтому существуют исключения для определенных категорий:
- дети и подростки;
- пожилые люди преклонного возраста;
- беременные и женщины, которые кормят грудью;
- люди с хроническими заболеваниями;
- те, кто выполняет тяжелую физическую работу.
Какие есть запреты во время Петровского поста
Во время поста важно соблюдать не только пищевые правила, но и общие духовные ограничения. В этот период нельзя:
- употреблять мясо, молочные продукты, яйца;
- устраивать шумные празднования;
- употреблять алкоголь;
- конфликтовать;
- употреблять ругательства;
- оскорблять кого-то;
- играть в азартные игры.
Ранее Новини.LIVE публиковали подробный календарь праздников на май 2026. Он станет для вас незаменимым помощником, чтобы вы не пропустили главные события последнего месяца весны.
Напомним, мы писали, кто и когда празднует День ангела в мае 2026 по новому церковному календарю.
Также узнавайте, в какую новую дату мы встретим День вышиванки в 2026 году.