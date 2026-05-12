Петров пост 2026 в Украине: когда начинается, сколько продлится и что можно есть

Петров пост традиционно предшествует великому православному празднику День апостолов Петра и Павла. Это важный период очищения души и тела, когда верующие не только отказываются от скоромной пищи, но и добровольно придерживаются определенных правил, традиций и запретов.

Что такое Петров пост и почему он важен

Официальное церковное название Апостольский пост, ведь он установлен в честь апостолов Петра и Павла. Но в народе этот период имеет и другие названия:

Петровка;

Петров пост;

Петропавловский пост.

Это один из многодневных постов в православном календаре. Его главная цель — духовная подготовка к празднику памяти апостолов Петра и Павла. Это время прежде всего о внутреннем очищении, молитве и переосмыслении собственных поступков.

Когда начинается и сколько длится Петров пост 2026 года

Петров пост не имеет фиксированной даты начала. Он всегда зависит от Пасхи и Троицы, поэтому каждый год даты смещаются. Продолжительность поста соответственно тоже меняется. В разные годы он может быть как очень коротким, так и более длительным.

Петровка всегда начинается во второй понедельник после Троицы. Поскольку Троица 2026 года приходится на 31 мая, то Петров пост начинается 8 июня, а завершается 28 июня перед праздником Петра и Павла.

Как правильно провести Петров пост: традиции и правила

Петров пост имеет глубокий духовный смысл. Это время, когда человек пытается сосредоточиться не на материальном, а на внутреннем состоянии. Чтобы этот период имел настоящий смысл, рекомендуется:

контролировать эмоции и избегать конфликтов;

не поддаваться гневу и зависти;

уделять больше внимания близким;

чаще молиться;

посещать храм;

исповедоваться и причащаться;

помогать другим без ожидания вознаграждения;

находить время для тишины и размышлений.

Также стоит помнить, что пост не запрещает работать или вести привычный образ жизни. Он лишь призывает к более осознанному отношению к своим действиям и мыслям.

Что можно есть во время Петровки

Петров пост считается не таким строгим, как другие посты, поэтому рацион остается достаточно разнообразным. Основу питания составляют:

овощи и фрукты;

зелень;

крупы и каши;

бобовые;

постный хлеб.

Также разрешается рыба и морепродукты, но с ограничениями. В среду и пятницу от рыбы обычно воздерживаются.

Кому можно не соблюдать пост

Церковь учитывает, что не все люди могут строго придерживаться поста. Поэтому существуют исключения для определенных категорий:

дети и подростки;

пожилые люди преклонного возраста;

беременные и женщины, которые кормят грудью;

люди с хроническими заболеваниями;

те, кто выполняет тяжелую физическую работу.

Какие есть запреты во время Петровского поста

Во время поста важно соблюдать не только пищевые правила, но и общие духовные ограничения. В этот период нельзя:

употреблять мясо, молочные продукты, яйца;

устраивать шумные празднования;

употреблять алкоголь;

конфликтовать;

употреблять ругательства;

оскорблять кого-то;

играть в азартные игры.

