Главная Праздники Петров пост 2026 в Украине: когда начинается, традиции и запреты

Петров пост 2026 в Украине: когда начинается, традиции и запреты

Дата публикации 12 мая 2026 22:20
Петров пост 2026 в Украине: когда начинается, сколько продлится и что можно есть
Верующие в церкви на праздник Петра и Павла. Фото: google.com

Петров пост традиционно предшествует великому православному празднику День апостолов Петра и Павла. Это важный период очищения души и тела, когда верующие не только отказываются от скоромной пищи, но и добровольно придерживаются определенных правил, традиций и запретов.

Новини.LIVE рассказывает, когда начинается и завершается Петров пост в 2026 году, чем он особенный и как его стоит провести.

Что такое Петров пост и почему он важен

Официальное церковное название Апостольский пост, ведь он установлен в честь апостолов Петра и Павла. Но в народе этот период имеет и другие названия:

  • Петровка;
  • Петров пост;
  • Петропавловский пост.

Это один из многодневных постов в православном календаре. Его главная цель — духовная подготовка к празднику памяти апостолов Петра и Павла. Это время прежде всего о внутреннем очищении, молитве и переосмыслении собственных поступков.

Когда начинается и сколько длится Петров пост 2026 года

Петров пост не имеет фиксированной даты начала. Он всегда зависит от Пасхи и Троицы, поэтому каждый год даты смещаются. Продолжительность поста соответственно тоже меняется. В разные годы он может быть как очень коротким, так и более длительным.

Петровка всегда начинается во второй понедельник после Троицы. Поскольку Троица 2026 года приходится на 31 мая, то Петров пост начинается 8 июня, а завершается 28 июня перед праздником Петра и Павла.

Как правильно провести Петров пост: традиции и правила

Петров пост имеет глубокий духовный смысл. Это время, когда человек пытается сосредоточиться не на материальном, а на внутреннем состоянии. Чтобы этот период имел настоящий смысл, рекомендуется:

  • контролировать эмоции и избегать конфликтов;
  • не поддаваться гневу и зависти;
  • уделять больше внимания близким;
  • чаще молиться;
  • посещать храм;
  • исповедоваться и причащаться;
  • помогать другим без ожидания вознаграждения;
  • находить время для тишины и размышлений.

Также стоит помнить, что пост не запрещает работать или вести привычный образ жизни. Он лишь призывает к более осознанному отношению к своим действиям и мыслям.

Что можно есть во время Петровки

Петров пост считается не таким строгим, как другие посты, поэтому рацион остается достаточно разнообразным. Основу питания составляют:

  • овощи и фрукты;
  • зелень;
  • крупы и каши;
  • бобовые;
  • постный хлеб.

Также разрешается рыба и морепродукты, но с ограничениями. В среду и пятницу от рыбы обычно воздерживаются.

Кому можно не соблюдать пост

Церковь учитывает, что не все люди могут строго придерживаться поста. Поэтому существуют исключения для определенных категорий:

  • дети и подростки;
  • пожилые люди преклонного возраста;
  • беременные и женщины, которые кормят грудью;
  • люди с хроническими заболеваниями;
  • те, кто выполняет тяжелую физическую работу.

Какие есть запреты во время Петровского поста

Во время поста важно соблюдать не только пищевые правила, но и общие духовные ограничения. В этот период нельзя:

  • употреблять мясо, молочные продукты, яйца;
  • устраивать шумные празднования;
  • употреблять алкоголь;
  • конфликтовать;
  • употреблять ругательства;
  • оскорблять кого-то;
  • играть в азартные игры.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
