Когда Петра и Павла в Украине в 2026 году: новая дата большого праздника

День апостолов Петра и Павла в Украине — один из важнейших летних праздников в церковном православном календаре. Украинцы привыкли его отмечать 12 июля. Однако дата была изменена.

Когда празднуем Петра и Павла в 2026 году

После календарной реформы, которую ввели в Украине еще в 2023 году, многие церкви перешли на новоюлианский календарь. Именно поэтому даты большинства праздников сместились на 13 дней раньше. В 2026 году по новому стилю праздник Петра и Павла приходится на 29 июня. Этой даты придерживаются Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь.

В то же время часть верующих сохраняет традицию празднования по юлианскому календарю. В таком случае День Петра и Павла отмечают 12 июля.

Когда Петров пост в 2026 году

Празднику предшествует важный период духовного очищения — Петров пост. В 2026 году он продлится с 8 июня по 28 июня.

Что означает праздник апостолов Петра и Павла

Этот день посвящен двум ближайшим ученикам Иисуса Христа — апостолам Петру и Павлу. Их считают символами веры, силы духа и служения. Событие имеет особое значение для верующих, ведь завершает Петров пост, напоминает о духовном укреплении и открывает период летних семейных праздников и свадеб. В народе этот день часто называли началом "красного лета" — времени достатка, тепла и подготовки к осени.

Традиции на Петра и Павла в Украине

С давних времен украинцы готовились к этому дню заранее. Утром обязательно посещали богослужения. В некоторых регионах рыбаки приносили в церковь большую свечу, прося благословения на хороший улов.

После церкви устраивали семейную трапезу, хозяйки готовили традиционную выпечку, в частности сырные блюда, которыми угощали семью. Дом украшали чистыми полотенцами.

Считалось, что этот день способствует созданию счастливых семей, поэтому именно с этого периода часто начинались свадьбы. Верили, что люди, обручившиеся в период с июня по начало августа, проживут долгую и счастливую семейную жизнь.

Особое место занимали народные обычаи. Молодежь устраивала гуляния, пела и танцевала. Молодые и незамужние девушки на праздник плели венки из полевых цветов. Обязательно вплетали полевые маки.

Что можно и нельзя делать в этот день

Праздник имеет не только традиции, но и определенные ограничения, которых следует придерживаться.

Не рекомендуется:

выполнять тяжелую физическую работу;

заниматься уборкой или хозяйственными делами;

конфликтовать или проявлять агрессию.

Зато этот день стоит посвятить молитве, отдыху и общению с близкими.

