Когда День вышиванки 2026: дата праздника в Украине и главные традиции

Улыбающаяся девушка в вышиванке в День Вышиванки. Фото: vinnitsa.info

День вышиванки — важный праздник для каждого украинца с глубокой историей, который мы традиционно встречаем в мае. Это время единства, ведь в этот праздничный день тысячи украинцев надевают свою лучшую вышиванку, чтобы выразить свою любовь к традициям.

День вышиванки 2026: когда празднуют в Украине

День вышиванки в Украине традиционно отмечают в третий четверг мая, поэтому его дата ежегодно меняется. В этом году праздник приходится на 21 мая.

Праздник основали в 2006 году, и его инициатором стала студентка Леся Воронюк. Отмечать его именно в будний день выбрали не случайно, ведь вышиванка — это не только праздничный наряд, а часть повседневной жизни. Это культурный код нации. Каждый орнамент, цвет и даже стежок имеют свое значение. В них заложены история, верования и мировоззрение украинского народа.

Как празднуют День вышиванки: главные традиции

Несмотря на все вызовы, украинцы продолжают отмечать этот праздник. По всей стране и за ее пределами надевают вышитые рубашки, демонстрируя единство, уважение к культуре и национальное сознание. Граждан призывают одевать вышиванку на работу, учебу или обычную прогулку. Люди делятся фотографиями в социальных сетях, поддерживая общенациональный флешмоб.

В мирное время в городах проходили праздничные шествия, ярмарки и культурные мероприятия. Сегодня формат празднования изменился. Но популярными остаются:

онлайн-акции и тематические инициативы;

мастер-классы по вышиванию;

образовательные мероприятия об украинских традициях.

Ранее Новини.LIVE делились календарем праздников на май 2026, который поможет вам не пропустить главные события последнего месяца весны.

Напомним, мы рассказывали, кто отмечает День ангела в мае 2026 по новому церковному календарю.

Также узнавайте, когда будем встречать мистический праздник Вальпургиева ночь, какие его традиции и обычаи.