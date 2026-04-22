День вышиванки 2026: когда и как празднуют в Украине

День вышиванки 2026: когда и как празднуют в Украине

Дата публикации 22 апреля 2026 20:20
Когда День вышиванки 2026: дата праздника в Украине и главные традиции
Улыбающаяся девушка в вышиванке в День Вышиванки. Фото: vinnitsa.info

День вышиванки — важный праздник для каждого украинца с глубокой историей, который мы традиционно встречаем в мае. Это время единства, ведь в этот праздничный день тысячи украинцев надевают свою лучшую вышиванку, чтобы выразить свою любовь к традициям.

Новини.LIVE рассказывает, в какую дату будем отмечать День вышиванки в 2026 году, как праздновать и что стоит знать о празднике.

День вышиванки 2026: когда празднуют в Украине

День вышиванки в Украине традиционно отмечают в третий четверг мая, поэтому его дата ежегодно меняется. В этом году праздник приходится на 21 мая.

Праздник основали в 2006 году, и его инициатором стала студентка Леся Воронюк. Отмечать его именно в будний день выбрали не случайно, ведь вышиванка — это не только праздничный наряд, а часть повседневной жизни. Это культурный код нации. Каждый орнамент, цвет и даже стежок имеют свое значение. В них заложены история, верования и мировоззрение украинского народа.

Как празднуют День вышиванки: главные традиции

Несмотря на все вызовы, украинцы продолжают отмечать этот праздник. По всей стране и за ее пределами надевают вышитые рубашки, демонстрируя единство, уважение к культуре и национальное сознание. Граждан призывают одевать вышиванку на работу, учебу или обычную прогулку. Люди делятся фотографиями в социальных сетях, поддерживая общенациональный флешмоб.

В мирное время в городах проходили праздничные шествия, ярмарки и культурные мероприятия. Сегодня формат празднования изменился. Но популярными остаются:

  • онлайн-акции и тематические инициативы;
  • мастер-классы по вышиванию;
  • образовательные мероприятия об украинских традициях.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама

