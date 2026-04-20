День ангела в мае 2026 по церковному календарю: кого поздравить
День ангела — особый день для каждого верующего, когда церковь чтит святого, в честь которого человек получил свое имя. По новому церковному календарю на май 2026 года именины будут отмечать носители как распространенных, так и достаточно редких имен.
Именины в мае 2026 года по новому православному календарю
У кого День ангела 1 мая
Мужские имена: Иеремия, Евфимий, Игнат (Игнатий), Макар.
Женские имена: Тамара.
У кого День ангела 2 мая
Мужские имена: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман.
Женские имена: Зоя.
У кого День ангела 3 мая
Мужские имена: Тимофей, Мавр, Николай, Петр, Феодосий, Григорий, Анатолий, Артемий.
Женские имена: Ульяна, Юлиана, Юлиана.
У кого День ангела 4 мая
Мужские имена: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян.
Женские имена: Мария, Пелагея, Пелагея.
У кого День ангела 5 мая
Мужские имена: Адриан, Яков.
Женские имена: Арина, Ирина.
У кого День ангела 6 мая
Мужские имена: Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.
Женские имена: Варвара.
У кого День ангела 7 мая
Мужские имена: Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.
Женские имена: Анастасия, Феодора, Анастасия, Феодора.
У кого День ангела 8 мая
Мужские имена: Адриан, Арсений, Иван, Ян.
У кого День ангела 9 мая
Мужские имена: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.
У кого День ангела 10 мая
Мужские имена: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон.
Женские имена: Исидора, Таисия, Исидора, Таисия.
У кого День ангела 11 мая
Мужские имена: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.
У кого День ангела 12 мая
Мужские имена: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.
У кого День ангела 13 мая
Мужские имена: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян.
Женские имена: Арина, Ирина, Гликерия.
У кого День ангела 14 мая
Мужские имена: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.
У кого День ангела 15 мая
Мужские имена: Дмитрий, Игнат, Дмитрий, Игнат.
Женские имена: Анастасия.
У кого День ангела 16 мая
Мужские имена: Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.
Женские имена: Муза.
У кого День ангела 17 мая
Мужские имена: Адриан, Афанасий, Николай, Степан.
Женские имена: Евдокия, Ефросиния, Ефросинья.
У кого День ангела 18 мая
Мужские имена: Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан.
Женские имена: Александра, Джулия, Ефросиния, Клавдия, Кристина, Фаина, Юлия.
У кого День ангела 19 мая
Мужские имена: Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян.
Женские имена: Анастасия, Мария, Марфа, Соломия, Сусанна, Тамара.
У кого День ангела 20 мая
Мужские имена: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян.
Женские имена: Сюзанна.
У кого День ангела 21 мая
Мужские имена: Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав.
Женские имена: Елена, Илона, Елена, Илона.
У кого День ангела 22 мая
Мужские имена: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков.
Женские имена: София.
У кого День ангела 23 мая
Мужские имена: Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил.
Женские имена: Дарья, Ефросиния, Мария.
У кого День ангела 24 мая
Мужские имена: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян.
Женские имена: Ксения, Оксана, Ксения.
У кого День ангела 25 мая
Мужские имена: Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.
У кого День ангела 26 мая
Мужские имена: Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян.
Женские имена: Елена, Илона, Елена, Илона.
У кого День ангела 27 мая
Мужские имена: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян.
Женские имена: Анастасия.
У кого День ангела 28 мая
Мужские имена: Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.
Женские имена: Елена, Илона, Елена, Илона.
У кого День ангела 29 мая
Мужские имена: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян.
Женские имена: Мария, Фаина, Фаина.
У кого День ангела 30 мая
Мужские имена: Василий, Яков.
У кого День ангела 31 мая
Мужские имена: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп.
Женские имена: Кристина.
