Видео

День ангела в мае 2026 по церковному календарю: кого поздравить

День ангела в мае 2026 по церковному календарю: кого поздравить

Дата публикации 20 апреля 2026 06:01
День ангела в мае 2026 по церковному календарю: кого поздравить
День ангела — особый день для каждого верующего, когда церковь чтит святого, в честь которого человек получил свое имя. По новому церковному календарю на май 2026 года именины будут отмечать носители как распространенных, так и достаточно редких имен.

Новини.LIVE делится церковным календарем именин на май 2026 года, который подскажет кого поздравлять, а молодым родителям поможет подобрать имя для новорожденного ребенка.

Именины в мае 2026 года по новому православному календарю

У кого День ангела 1 мая

Мужские имена: Иеремия, Евфимий, Игнат (Игнатий), Макар.

Женские имена: Тамара.

У кого День ангела 2 мая

Мужские имена: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман.

Женские имена: Зоя.

У кого День ангела 3 мая

Мужские имена: Тимофей, Мавр, Николай, Петр, Феодосий, Григорий, Анатолий, Артемий.

Женские имена: Ульяна, Юлиана, Юлиана.

У кого День ангела 4 мая

Мужские имена: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян.

Женские имена: Мария, Пелагея, Пелагея.

У кого День ангела 5 мая

Мужские имена: Адриан, Яков.

Женские имена: Арина, Ирина.

У кого День ангела 6 мая

Мужские имена: Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

Женские имена: Варвара.

У кого День ангела 7 мая

Мужские имена: Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.

Женские имена: Анастасия, Феодора, Анастасия, Феодора.

У кого День ангела 8 мая

Мужские имена: Адриан, Арсений, Иван, Ян.

У кого День ангела 9 мая

Мужские имена: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

У кого День ангела 10 мая

Мужские имена: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон.

Женские имена: Исидора, Таисия, Исидора, Таисия.

У кого День ангела 11 мая

Мужские имена: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

У кого День ангела 12 мая

Мужские имена: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

У кого День ангела 13 мая

Мужские имена: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян.

Женские имена: Арина, Ирина, Гликерия.

У кого День ангела 14 мая

Мужские имена: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.

У кого День ангела 15 мая

Мужские имена: Дмитрий, Игнат, Дмитрий, Игнат.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 16 мая

Мужские имена: Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.

Женские имена: Муза.

У кого День ангела 17 мая

Мужские имена: Адриан, Афанасий, Николай, Степан.

Женские имена: Евдокия, Ефросиния, Ефросинья.

У кого День ангела 18 мая

Мужские имена: Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан.

Женские имена: Александра, Джулия, Ефросиния, Клавдия, Кристина, Фаина, Юлия.

У кого День ангела 19 мая

Мужские имена: Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян.

Женские имена: Анастасия, Мария, Марфа, Соломия, Сусанна, Тамара.

У кого День ангела 20 мая

Мужские имена: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян.

Женские имена: Сюзанна.

У кого День ангела 21 мая

Мужские имена: Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав.

Женские имена: Елена, Илона, Елена, Илона.

У кого День ангела 22 мая

Мужские имена: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков.

Женские имена: София.

У кого День ангела 23 мая

Мужские имена: Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил.

Женские имена: Дарья, Ефросиния, Мария.

У кого День ангела 24 мая

Мужские имена: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Ксения, Оксана, Ксения.

У кого День ангела 25 мая

Мужские имена: Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

У кого День ангела 26 мая

Мужские имена: Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян.

Женские имена: Елена, Илона, Елена, Илона.

У кого День ангела 27 мая

Мужские имена: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 28 мая

Мужские имена: Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

Женские имена: Елена, Илона, Елена, Илона.

У кого День ангела 29 мая

Мужские имена: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян.

Женские имена: Мария, Фаина, Фаина.

У кого День ангела 30 мая

Мужские имена: Василий, Яков.

У кого День ангела 31 мая

Мужские имена: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп.

Женские имена: Кристина.

Ранее мы рассказывали, когда мы отмечаем великий двунадесятый праздник Вознесение Господне, какие его традиции.

Также Новини.LIVE делится с Вами светским календарем праздников на май 2026 года, который подскажет сколько будет выходных в последний месяц весны, а также какие государственные, международные, профессиональные праздники встретим.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
