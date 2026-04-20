День ангела у травні 2026 за церковним календарем: кого привітати
День ангела — особливий день для кожного вірянина, коли церква вшановує святого, на честь якого людина отримала своє ім'я. За новим церковним календарем на травень 2026 іменини відзначатимуть носії як поширених, так і досить рідкісних імен.
Новини.LIVE ділиться церковним календарем іменин на травень 2026 року, який підкаже кого вітати, а молодим батькам допоможе підібрати ім'я для новонародженої дитини.
Іменини у травні 2026 за новим православним календарем
У кого День ангела 1 травня
Чоловічі імена: Єремія, Євфимій, Ігнат (Ігнатій), Макар.
Жіночі імена: Тамара.
У кого День ангела 2 травня
Чоловічі імена: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман.
Жіночі імена: Зоя.
У кого День ангела 3 травня
Чоловічі імена: Тимофій, Мавр, Микола, Петро, Феодосій, Григорій, Анатолій, Артемій.
Жіночі імена: Уляна, Юліана.
У кого День ангела 4 травня
Чоловічі імена: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян.
Жіночі імена: Марія, Пелагея.
У кого День ангела 5 травня
Чоловічі імена: Адріан, Яків.
Жіночі імена: Аріна, Ірина.
У кого День ангела 6 травня
Чоловічі імена: Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.
Жіночі імена: Варвара.
У кого День ангела 7 травня
Чоловічі імена: Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.
Жіночі імена: Анастасія, Феодора.
У кого День ангела 8 травня
Чоловічі імена: Адріан, Арсеній, Іван, Ян.
У кого День ангела 9 травня
Чоловічі імена: Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.
У кого День ангела 10 травня
Чоловічі імена: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон.
Жіночі імена: Ісидора, Таїсія.
У кого День ангела 11 травня
Чоловічі імена: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.
У кого День ангела 12 травня
Чоловічі імена: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіпп, Ян.
У кого День ангела 13 травня
Чоловічі імена: Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян.
Жіночі імена: Аріна, Ірина, Гликерія.
У кого День ангела 14 травня
Чоловічі імена: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.
У кого День ангела 15 травня
Чоловічі імена: Дмитро, Гнат.
Жіночі імена: Анастасія.
У кого День ангела 16 травня
Чоловічі імена: Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір.
Жіночі імена: Муза.
У кого День ангела 17 травня
Чоловічі імена: Адріан, Опанас, Микола, Степан.
Жіночі імена: Євдокія, Єфросинія.
У кого День ангела 18 травня
Чоловічі імена: Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан.
Жіночі імена: Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Фаїна, Юлія.
У кого День ангела 19 травня
Чоловічі імена: Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян.
Жіночі імена: Анастасія, Марія, Марфа, Соломія, Сусанна, Тамара.
У кого День ангела 20 травня
Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян.
Жіночі імена: Сюзанна.
У кого День ангела 21 травня
Чоловічі імена: Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав.
Жіночі імена: Олена, Ілона.
У кого День ангела 22 травня
Чоловічі імена: Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків.
Жіночі імена: Софія.
У кого День ангела 23 травня
Чоловічі імена: Опанас, Данило, Леонтій, Михайло.
Жіночі імена: Дар'я, Єфросинія, Марія.
У кого День ангела 24 травня
Чоловічі імена: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян.
Жіночі імена: Ксенія, Оксана.
У кого День ангела 25 травня
Чоловічі імена: Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.
У кого День ангела 26 травня
Чоловічі імена: Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян.
Жіночі імена: Олена, Ілона.
У кого День ангела 27 травня
Чоловічі імена: Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян.
Жіночі імена: Анастасія.
У кого День ангела 28 травня
Чоловічі імена: Денис, Дмитро, Захар, Ігнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.
Жіночі імена: Олена, Ілона.
У кого День ангела 29 травня
Чоловічі імена: Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян.
Жіночі імена: Марія, Фаїна.
У кого День ангела 30 травня
Чоловічі імена: Василь, Яків.
У кого День ангела 31 травня
Чоловічі імена: Борис, Микола, Остап, Роман, Філіпп.
Жіночі імена: Христина.
Читайте Новини.LIVE!