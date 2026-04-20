Головна Свята День ангела у травні 2026 за церковним календарем: кого привітати

День ангела у травні 2026 за церковним календарем: кого привітати

Дата публікації: 20 квітня 2026 06:01
Жінка з дитиною у церкві. Фото: google.com

День ангела — особливий день для кожного вірянина, коли церква вшановує святого, на честь якого людина отримала своє ім'я. За новим церковним календарем на травень 2026 іменини відзначатимуть носії як поширених, так і досить рідкісних імен.

Новини.LIVE ділиться церковним календарем іменин на травень 2026 року, який підкаже кого вітати, а молодим батькам допоможе підібрати ім'я для новонародженої дитини.

Іменини у травні 2026 за новим православним календарем

У кого День ангела 1 травня

Чоловічі імена: Єремія, Євфимій, Ігнат (Ігнатій), Макар.

Жіночі імена: Тамара.

У кого День ангела 2 травня

Чоловічі імена: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман.

Жіночі імена: Зоя.

У кого День ангела 3 травня

Чоловічі імена: Тимофій, Мавр, Микола, Петро, Феодосій, Григорій, Анатолій, Артемій.

Жіночі імена: Уляна, Юліана.

У кого День ангела 4 травня

Чоловічі імена: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян.

Жіночі імена: Марія, Пелагея.

У кого День ангела 5 травня

Чоловічі імена: Адріан, Яків.

Жіночі імена: Аріна, Ірина.

У кого День ангела 6 травня

Чоловічі імена: Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.

Жіночі імена: Варвара.

У кого День ангела 7 травня

Чоловічі імена: Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.

Жіночі імена: Анастасія, Феодора.

У кого День ангела 8 травня

Чоловічі імена: Адріан, Арсеній, Іван, Ян.

У кого День ангела 9 травня

Чоловічі імена: Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.

У кого День ангела 10 травня

Чоловічі імена: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон.

Жіночі імена: Ісидора, Таїсія.

У кого День ангела 11 травня

Чоловічі імена: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

У кого День ангела 12 травня

Чоловічі імена: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіпп, Ян.

У кого День ангела 13 травня

Чоловічі імена: Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян.

Жіночі імена: Аріна, Ірина, Гликерія.

У кого День ангела 14 травня

Чоловічі імена: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.

У кого День ангела 15 травня

Чоловічі імена: Дмитро, Гнат.

Жіночі імена: Анастасія.

У кого День ангела 16 травня

Чоловічі імена: Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Муза.

У кого День ангела 17 травня

Чоловічі імена: Адріан, Опанас, Микола, Степан.

Жіночі імена: Євдокія, Єфросинія.

У кого День ангела 18 травня

Чоловічі імена: Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан. 

Жіночі імена: Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Фаїна, Юлія.

У кого День ангела 19 травня

Чоловічі імена: Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян.

Жіночі імена: Анастасія, Марія, Марфа, Соломія, Сусанна, Тамара.

У кого День ангела 20 травня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Сюзанна.

У кого День ангела 21 травня

Чоловічі імена: Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав.

Жіночі імена: Олена, Ілона.

У кого День ангела 22 травня

Чоловічі імена: Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків.

Жіночі імена: Софія.

У кого День ангела 23 травня

Чоловічі імена: Опанас, Данило, Леонтій, Михайло.

Жіночі імена: Дар'я, Єфросинія, Марія.

У кого День ангела 24 травня

Чоловічі імена: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян.

Жіночі імена: Ксенія, Оксана.

У кого День ангела 25 травня

Чоловічі імена: Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.

У кого День ангела 26 травня

Чоловічі імена: Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян.

Жіночі імена: Олена, Ілона.

У кого День ангела 27 травня

Чоловічі імена: Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян.

Жіночі імена: Анастасія.

У кого День ангела 28 травня

Чоловічі імена: Денис, Дмитро, Захар, Ігнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.

Жіночі імена: Олена, Ілона.

У кого День ангела 29 травня

Чоловічі імена: Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян.

Жіночі імена: Марія, Фаїна.

У кого День ангела 30 травня

Чоловічі імена: Василь, Яків.

У кого День ангела 31 травня

Чоловічі імена: Борис, Микола, Остап, Роман, Філіпп.

Жіночі імена: Христина.

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
