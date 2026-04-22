Коли День вишиванки 2026: дата свята в Україні та головні традиції

Усміхнена дівчина у вишиванці у День Вишиванки. Фото: vinnitsa.info

День вишиванки — важливе свято для кожного українця з глибокою історією, яке ми традиційно зустрічаємо у травні. Це час єдності, адже у цей святковий день тисячі українців вдягають свою найкращу вишиванку, щоб висловити свою любов до традицій.

День вишиванки 2026: коли святкують в Україні

День вишиванки в Україні традиційно відзначають у третій четвер травня, тому його дата щороку змінюється. Цьогоріч свято припадає на 21 травня.

Свято започаткували у 2006 році, і його ініціаторкою стала студентка Леся Воронюк. Відзначати його саме в будній день обрали не випадково, адже вишиванка — це не лише святкове вбрання, а частина повсякденного життя. Це культурний код нації. Кожен орнамент, колір і навіть стібок мають своє значення. У них закладені історія, вірування та світогляд українського народу.

Як святкують День вишиванки: головні традиції

Попри всі виклики, українці продовжують відзначати це свято. По всій країні та за її межами одягають вишиті сорочки, демонструючи єдність, повагу до культури та національну свідомість. Громадян закликають одягати її на роботу, навчання чи звичайну прогулянку. Люди діляться фотографіями у соціальних мережах, підтримуючи загальнонаціональний флешмоб.

У мирний час у містах проходили святкові ходи, ярмарки та культурні заходи. Сьогодні формат святкування змінився. Але популярними залишаються:

онлайн-акції та тематичні ініціативи;

майстер-класи з вишивання;

освітні заходи про українські традиції.

