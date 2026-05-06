Коли Петра і Павла в Україні у 2026 році: нова дата великого свята

День апостолів Петра і Павла в Україні — одне з найважливіших літніх свят у церковному православному календарі. Українці звикли його відзначати 12 липня. Проте дату було змінено.

Коли святкуємо Петра і Павла у 2026 році

Після календарної реформи, яку запровадили в Україні ще у 2023 році, багато церков перейшли на новоюліанський календар. Саме тому дати більшості свят змістилися на 13 днів раніше. У 2026 році за новим стилем свято Петра і Павла припадає на 29 червня. Цієї дати дотримуються Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква.

Водночас частина вірян зберігає традицію святкування за юліанським календарем. У такому випадку День Петра і Павла відзначають 12 липня.

Коли Петрів піст у 2026 році

Святу передує важливий період духовного очищення — Петрів піст. У 2026 році він триватиме з 8 червня по 28 червня.

Що означає свято апостолів Петра і Павла

Цей день присвячений двом найближчим учням Ісуса Христа — апостолам Петру і Павлу. Їх вважають символами віри, сили духу та служіння. Подія має особливе значення для вірян, адже завершує Петрів піст, нагадує про духовне зміцнення та відкриває період літніх родинних свят і весіль. У народі цей день часто називали початком "червоного літа" — часу достатку, тепла і підготовки до осені.

Традиції на Петра і Павла в Україні

З давніх часів українці готувалися до цього дня заздалегідь. Зранку обов'язково відвідували богослужіння. У деяких регіонах рибалки приносили до церкви велику свічку, просячи благословення на добрий улов.

Після церкви влаштовували сімейну трапезу. Господині готували традиційну випічку, зокрема сирні страви, якими пригощали родину. Дім прикрашали чистими рушниками.

Вважалося, що цей день сприяє створенню щасливих сімей, тому саме з цього періоду часто починалися весілля. Вірили, що люди, які заручилися в період з червня й до початку серпня, проживуть довге та щасливе сімейне життя.

Особливе місце займали народні звичаї. Молодь влаштовувала гуляння, співала і танцювала. Молоді та незаміжні дівчата на свято плели вінки з польових квітів. Обов'язково вплітали польові маки.

Що можна і не можна робити у цей день

Свято має не лише традиції, а й певні обмеження, яких варто дотримуватися.

Не рекомендується:

виконувати важку фізичну роботу;

займатися прибиранням або господарськими справами;

конфліктувати чи проявляти агресію.

Натомість цей день варто присвятити молитві, відпочинку та спілкуванню з близькими.

