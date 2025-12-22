Яким знакам Зодіаку особливо пощастить в останній тиждень 2025 року — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

2025 рік підходить до завершення, але він ще залишив кілька сюрпризів. За прогнозом астрологів, період з 22 по 28 грудня стане по-справжньому щасливим для п'ятьох знаків Зодіаку. У цей час астрологічні енергії формують рідкісне поєднання, яке допомагає відчути радість, підтримку близьких та впевненість у майбутньому.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто зі знаків Зодіаку відчує справжнє щастя 22-28 грудня.

Козеріг

Не дивно, що саме ви опинилися у списку головних щасливчиків тижня, адже розпочався ваш сезон. Енергія цього періоду сприяє активному спілкуванню, теплим зустрічам та святковим подіям. Всесвіт допоможе вам побачити, де ви витрачали зайве, і знайти ефективні способи навести лад у бюджеті, переосмислити цілі та розставити пріоритети. Ви зрозумієте, що справжнє щастя приходить тоді, коли ви дозволяєте собі проживати момент та бути поруч із тими, кого любите.

Водолій

У період з 22 по 28 грудня сприятливі планети допоможуть вам переглянути попередній досвід і винести з нього цінні уроки. Ви станете спокійнішими, мудрішими та впевненішими у власних силах. Це дозволить сформувати міцний фундамент для майбутніх звершень. Також наприкінці тижня ви вийдете з режиму усамітнення. Варто більше спілкуватися, дозволити собі радість і легкість — саме це принесе відчуття щастя.

Риби

Для вас останній тиждень 2025 року наповнений оптимізмом і відчуттям завершення важливого етапу. Ви чітко усвідомлюєте, які уроки приніс попередній період, і готові використати цей досвід собі на користь. З'явиться енергія, щоб рухатися вперед і не здаватися. Це хороший час, щоб продемонструвати свої сильні сторони у сфері кар'єри або навчання. Водночас важливо не перевтомлюватися, особливо у святкові дні. Наприкінці тижня прийде внутрішній спокій, посилиться творчий потенціал і романтичний настрій.

Лев

Цей тиждень вчить вас балансу та співпраці. Ви переглянете свої щоденні справи, скоригуєте плани. Важливим стає турботливе ставлення до себе й визнання власних досягнень. Також з 22 по 28 грудня на вас чекає багато щирих розмов та веселих зустрічей. Наприкінці тижня ви особливо гостро усвідомлюватимете, хто і що має справжню цінність у вашому житті. Саме вдячність і щирі емоції стають джерелом вашого щастя напередодні Нового року.

Рак

Для вас кінець 2025 року стане часом, коли ви завершите старі цикли та відкриєте простір для нових історій. Ваша увага буде спрямована на стосунки, як романтичні, так і ділові. Ви станете більш відкритими, ініціативними та готовими брати на себе лідерство. До кінця тижня активується ваша творча сторона: корисними будуть спокійні заняття, які приносять задоволення і внутрішню тишу. Астрологи зазначають, ви знайдете щастя у простих речах.

