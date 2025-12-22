Каким знакам Зодиака особенно повезет в последнюю неделю 2025 года — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

2025 год подходит к завершению, но он еще оставил несколько сюрпризов. По прогнозу астрологов, период с 22 по 28 декабря станет по-настоящему счастливым для пяти знаков Зодиака. В это время астрологические энергии формируют редкое сочетание, которое помогает ощутить радость, поддержку близких и уверенность в будущем.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто из знаков Зодиака почувствует настоящее счастье 22-28 декабря.

Козерог

Неудивительно, что именно вы оказались в списке главных счастливчиков недели, ведь начался ваш сезон. Энергия этого периода способствует активному общению, теплым встречам и праздничным событиям. Вселенная поможет вам увидеть, где вы тратили лишнее, и найти эффективные способы навести порядок в бюджете, переосмыслить цели и расставить приоритеты. Вы поймете, что настоящее счастье приходит тогда, когда вы позволяете себе проживать момент и быть рядом с теми, кого любите.

Водолей

В период с 22 по 28 декабря благоприятные планеты помогут вам пересмотреть предыдущий опыт и извлечь из него ценные уроки. Вы станете спокойнее, мудрее и увереннее в собственных силах. Это позволит сформировать прочный фундамент для будущих свершений. Также в конце недели вы выйдете из режима уединения. Стоит больше общаться, позволить себе радость и легкость — именно это принесет ощущение счастья.

Рыбы

Для вас последняя неделя 2025 года наполнена оптимизмом и ощущением завершения важного этапа. Вы четко осознаете, какие уроки принес предыдущий период, и готовы использовать этот опыт себе на пользу. Появится энергия, чтобы двигаться вперед и не сдаваться. Это хорошее время, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны в сфере карьеры или обучения. При этом важно не переутомляться, особенно в праздничные дни. В конце недели придет внутреннее спокойствие, усилится творческий потенциал и романтическое настроение.

Лев

Эта неделя учит вас балансу и сотрудничеству. Вы пересмотрите свои ежедневные дела, скорректируете планы. Важным становится заботливое отношение к себе и признание собственных достижений. Также с 22 по 28 декабря вас ждет много искренних разговоров и веселых встреч. В конце недели вы особенно остро будете осознавать, кто и что имеет настоящую ценность в вашей жизни. Именно благодарность и искренние эмоции становятся источником вашего счастья в канун Нового года.

Рак

Для вас конец 2025 года станет временем, когда вы завершите старые циклы и откроете пространство для новых историй. Ваше внимание будет направлено на отношения, как романтические, так и деловые. Вы станете более открытыми, инициативными и готовыми брать на себя лидерство. К концу недели активируется ваша творческая сторона: полезными будут спокойные занятия, которые приносят удовольствие и внутреннюю тишину. Астрологи отмечают, вы найдете счастье в простых вещах.

