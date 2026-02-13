День святого Валентина 2026 — що не можна робити, щоб не накликати самотність

Дівчина з кулькою у формі серця. Фото: freepik.com

День святого Валентина — особливе свято, яке хочеться провести в атмосфері тепла та романтики. У цей день заведено зізнаватися у почуттях, дарувати подарунки, влаштовувати побачення та приємні сюрпризи. Але деякі речі можуть зіпсувати як саме свято, так і стосунки з коханою людиною.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у День закоханих, що не накликати самотність та не зруйнувати власне щастя.

Реклама

Читайте також:

Що не можна робити у День святого Валентина

Це свято створено для того, щоб дарувати своїм коханим турботу й казати відверто про свої почуття. Як зазначають психологи, 14 лютого варто уникати певних дій, які можуть зруйнувати гармонію у стосунках:

Не ігноруйте почуття коханої людини. Байдужість і холодність у День закоханих особливо болісно сприймаються. Не обов'язково робити широкі жести, навіть маленькі сюрпризи, як от валентинка, кава у постіль, смачна вечеря вдома, тепле слово можуть зробити цей день особливим та порадувати вашу другу половинку. Не залишайте партнера без уваги. Навіть якщо у вас багато справ, знайдіть час для дзвінка, повідомлення або маленького знаку уваги. Не влаштовуйте сварок і конфліктів. З'ясування стосунків, образи та різкі слова у цей день можуть залишити глибокий слід у серці коханої людини і призвести до віддалення. Не будьте нещирими. Фальшиві компліменти, удавані почуття та лицемірство швидко руйнують довіру. Не ображайтеся через подарунки. Якщо презент не виправдав очікувань, не варто псувати атмосферу. Увага і намір важливіші за вартість речі. Не порівнюйте свої стосунки з чужими. Заздрість і постійні порівняння руйнують самооцінку та провокують незадоволення партнером.

Хлопець дарує дівчині троянду. Фото: freepik.com

Що не можна робити 14 лютого — народні прикмети та заборони

Окрім порад психологів, існують й народні вірування, які, як вважається, здатні вберегти від нещасть та самотності.

У День святого Валентина не можна:

проявляти черствість і байдужість;

лаятися, лихословити та бажати зла іншим;

з'ясовувати стосунки на підвищених тонах;

скаржитися на життя;

виносити сміття ввечері — вважається, що разом із ним можна винести з дому удачу і кохання;

спізнюватися — запізнення 14 лютого можуть призвести до затримки у важливих життєвих рішеннях і проблеми в особистому житті;

обманювати близьких людей, навіть "заради добра";

дівчатам гладити вуличних котів — за повір'ями, це може призвести до негараздів у стосунках.

Що не можна робити у День закоханих, якщо ви святкуєте на самоті

Відсутність пари — не привід сумувати 14 лютого. Навпаки, цей день може стати початком нової історії успіху, точкою оновлення та гармонії із собою. Якщо ви поки не у стосунках, у День святого Валентина не варто:

Залишатися у повній самотності. Краще провести час із друзями, рідними або однодумцями. Живе спілкування допоможе зберегти позитивний настрій. Зловживати алкоголем. Алкоголь не вирішує проблем, а лише посилює сумні думки та погіршує самопочуття. Занурюватися у погані думки. Смуток і самозвинувачення притягують негатив. Краще присвятіть час собі: займіться хобі, прогуляйтеся, порадуйте себе покупкою. Знецінювати себе. Любов починається з поваги до власної особистості. Самооцінка і внутрішня гармонія — основа майбутніх щасливих стосунків.

Дівчина з кулькою у формі серця. Фото: freepik.com

Як варто провести День святого Валентина, щоб залучити удачу та щастя

Цей день створений не лише для закоханих, а й для тих, хто прагне любові, тепла та душевної рівноваги. Щоб свято 14 лютого принесло лише позитивну енергію у життя, варто дотримуватися простих правил:

налаштовуйтеся на позитив;

будьте уважними до почуттів інших;

говоріть щиро і відкрито;

не накопичуйте образ;

дякуйте за турботу.

Також пропонуємо інші цікаві теми до Дня святого Валентина

Як красиво та оригінально підписати валентинку для коханої людини.

Як ворожити на День закоханих, щоб дізнатися про майбутнє кохання та судженого.

Що можна приготувати коханій людині на 14 лютого за знаком Зодіаку.

Що подарувати коханій людині на 14 лютого за знаком Зодіаку.

Які подарунки не можна робити у День закоханих.