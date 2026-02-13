Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Не делайте это в День святого Валентина — разрушите счастье

Не делайте это в День святого Валентина — разрушите счастье

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 22:43
День святого Валентина 2026 — что нельзя делать, чтобы не навлечь одиночество
Девушка с шариком в форме сердца. Фото: freepik.com

День святого Валентина — особенный праздник, который хочется провести в атмосфере тепла и романтики. В этот день принято признаваться в чувствах, дарить подарки, устраивать свидания и приятные сюрпризы. Но некоторые вещи могут испортить как сам праздник, так и отношения с любимым человеком.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в День влюбленных, чтобы не навлечь одиночество и не разрушить собственное счастье.

Реклама
Читайте также:

Что нельзя делать в День святого Валентина

Этот праздник создан для того, чтобы дарить своим любимым заботу и говорить откровенно о своих чувствах. Как отмечают психологи, 14 февраля следует избегать определенных действий, которые могут разрушить гармонию в отношениях:

  1. Не игнорируйте чувства любимого человека. Равнодушие и холодность в День влюбленных особенно болезненно воспринимаются. Не обязательно делать широкие жесты, даже маленькие сюрпризы, такие как валентинка, кофе в постель, вкусный ужин дома, теплое слово могут сделать этот день особенным и порадовать вашу вторую половинку.
  2. Не оставляйте партнера без внимания. Даже если у вас много дел, найдите время для звонка, сообщения или маленького знака внимания.
  3. Не устраивайте ссор и конфликтов. Выяснение отношений, обиды и резкие слова в этот день могут оставить глубокий след в сердце любимого человека и привести к отдалению.
  4. Не будьте неискренними. Фальшивые комплименты, притворные чувства и лицемерие быстро разрушают доверие.
  5. Не обижайтесь из-за подарков. Если презент не оправдал ожиданий, не стоит портить атмосферу. Внимание и намерение важнее стоимости вещи.
  6. Не сравнивайте свои отношения с чужими. Зависть и постоянные сравнения разрушают самооценку и провоцируют недовольство партнером.

 

Що не можна робити у День святого Валентина, щоб не накликати самотності та нещасть
Парень дарит девушке розу. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 14 февраля — народные приметы и запреты

Кроме советов психологов, существуют и народные верования, которые, как считается, способны уберечь от несчастий и одиночества.

В День святого Валентина нельзя:

  • проявлять черствость и равнодушие;
  • ругаться, сквернословить и желать зла другим;
  • выяснять отношения на повышенных тонах;
  • жаловаться на жизнь;
  • выносить мусор вечером — считается, что вместе с ним можно вынести из дома удачу и любовь;
  • опаздывать — опоздания 14 февраля могут привести к задержке в важных жизненных решениях и проблемам в личной жизни;
  • обманывать близких людей, даже "ради добра";
  • девушкам гладить уличных котов — по поверьям, это может привести к проблемам в отношениях.

Что нельзя делать в День влюбленных, если вы празднуете в одиночестве

Отсутствие пары — не повод грустить 14 февраля. Наоборот, этот день может стать началом новой истории успеха, точкой обновления и гармонии с собой. Если вы пока не в отношениях, в День святого Валентина не стоит:

  1. Оставаться в полном одиночестве. Лучше провести время с друзьями, родными или единомышленниками. Живое общение поможет сохранить позитивный настрой.
  2. Злоупотреблять алкоголем. Алкоголь не решает проблем, а только усиливает грустные мысли и ухудшает самочувствие.
  3. Погружаться в плохие мысли. Грусть и самообвинения притягивают негатив. Лучше посвятите время себе: займитесь хобби, прогуляйтесь, порадуйте себя покупкой.
  4. Обесценивать себя. Любовь начинается с уважения к собственной личности. Самооценка и внутренняя гармония — основа будущих счастливых отношений.

 

Що не можна робити у День закоханих, якщо ви святкуєте на самоті
Девушка с шариком в форме сердца. Фото: freepik.com

Как стоит провести День святого Валентина, чтобы привлечь удачу и счастье

Этот день создан не только для влюбленных, но и для тех, кто стремится к любви, теплу и душевному равновесию. Чтобы праздник 14 февраля принес только положительную энергию в жизнь, стоит придерживаться простых правил:

  • настраивайтесь на позитив;
  • будьте внимательными к чувствам других;
  • говорите искренне и открыто;
  • не накапливайте обид;
  • благодарите за заботу.

Также предлагаем другие интересные темы ко Дню святого Валентина

Как красиво и оригинально подписать валентинку для любимого человека.

Как гадать на День влюбленных, чтобы узнать о будущей любви и суженого.

Что можно приготовить любимому человеку на 14 февраля по знаку Зодиака.

Что подарить любимому человеку на 14 февраля по знаку Зодиака.

Какие подарки нельзя делать в День влюбленных.

приметы День влюбленных День Святого Валентина запреты 14 февраля праздник
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации