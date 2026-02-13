День святого Валентина 2026 — что нельзя делать, чтобы не навлечь одиночество

Девушка с шариком в форме сердца. Фото: freepik.com

День святого Валентина — особенный праздник, который хочется провести в атмосфере тепла и романтики. В этот день принято признаваться в чувствах, дарить подарки, устраивать свидания и приятные сюрпризы. Но некоторые вещи могут испортить как сам праздник, так и отношения с любимым человеком.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в День влюбленных, чтобы не навлечь одиночество и не разрушить собственное счастье.

Что нельзя делать в День святого Валентина

Этот праздник создан для того, чтобы дарить своим любимым заботу и говорить откровенно о своих чувствах. Как отмечают психологи, 14 февраля следует избегать определенных действий, которые могут разрушить гармонию в отношениях:

Не игнорируйте чувства любимого человека. Равнодушие и холодность в День влюбленных особенно болезненно воспринимаются. Не обязательно делать широкие жесты, даже маленькие сюрпризы, такие как валентинка, кофе в постель, вкусный ужин дома, теплое слово могут сделать этот день особенным и порадовать вашу вторую половинку. Не оставляйте партнера без внимания. Даже если у вас много дел, найдите время для звонка, сообщения или маленького знака внимания. Не устраивайте ссор и конфликтов. Выяснение отношений, обиды и резкие слова в этот день могут оставить глубокий след в сердце любимого человека и привести к отдалению. Не будьте неискренними. Фальшивые комплименты, притворные чувства и лицемерие быстро разрушают доверие. Не обижайтесь из-за подарков. Если презент не оправдал ожиданий, не стоит портить атмосферу. Внимание и намерение важнее стоимости вещи. Не сравнивайте свои отношения с чужими. Зависть и постоянные сравнения разрушают самооценку и провоцируют недовольство партнером.

Парень дарит девушке розу. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 14 февраля — народные приметы и запреты

Кроме советов психологов, существуют и народные верования, которые, как считается, способны уберечь от несчастий и одиночества.

В День святого Валентина нельзя:

проявлять черствость и равнодушие;

ругаться, сквернословить и желать зла другим;

выяснять отношения на повышенных тонах;

жаловаться на жизнь;

выносить мусор вечером — считается, что вместе с ним можно вынести из дома удачу и любовь;

опаздывать — опоздания 14 февраля могут привести к задержке в важных жизненных решениях и проблемам в личной жизни;

обманывать близких людей, даже "ради добра";

девушкам гладить уличных котов — по поверьям, это может привести к проблемам в отношениях.

Что нельзя делать в День влюбленных, если вы празднуете в одиночестве

Отсутствие пары — не повод грустить 14 февраля. Наоборот, этот день может стать началом новой истории успеха, точкой обновления и гармонии с собой. Если вы пока не в отношениях, в День святого Валентина не стоит:

Оставаться в полном одиночестве. Лучше провести время с друзьями, родными или единомышленниками. Живое общение поможет сохранить позитивный настрой. Злоупотреблять алкоголем. Алкоголь не решает проблем, а только усиливает грустные мысли и ухудшает самочувствие. Погружаться в плохие мысли. Грусть и самообвинения притягивают негатив. Лучше посвятите время себе: займитесь хобби, прогуляйтесь, порадуйте себя покупкой. Обесценивать себя. Любовь начинается с уважения к собственной личности. Самооценка и внутренняя гармония — основа будущих счастливых отношений.

Девушка с шариком в форме сердца. Фото: freepik.com

Как стоит провести День святого Валентина, чтобы привлечь удачу и счастье

Этот день создан не только для влюбленных, но и для тех, кто стремится к любви, теплу и душевному равновесию. Чтобы праздник 14 февраля принес только положительную энергию в жизнь, стоит придерживаться простых правил:

настраивайтесь на позитив;

будьте внимательными к чувствам других;

говорите искренне и открыто;

не накапливайте обид;

благодарите за заботу.

