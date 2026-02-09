День святого Валентина 2026 — лучшие гадания на суженых, счастливую любовь и брак

Девушки гадают на День святого Валентина. Фото: depositphotos.com

День святого Валентина — это не только время для романтических жестов, свиданий и подарков. Это еще и прекрасная возможность заглянуть в собственное будущее. Ведь в ночь с 13 на 14 февраля издавна гадают на суженого, будущий брак и силу чувств.

Новини.LIVE собрали самые интересные гадания ко Дню влюбленных 2026.

Как гадать на брак и счастливую судьбу отношений в День святого Валентина

Гадание на листе бумаги

Для этого способа нужен лист в клеточку. Нарисуйте сердце, думая о любимом человеке. Посчитайте количество полных клеточек внутри.

Толкование:

четное количество — крепкая любовь;

нечетное и делится на три — чувства слабые;

нечетное и делится на пять — у партнера может быть другой человек.

другая нечетная — симпатия есть, но без глубоких чувств.

Сердце в тетради. Фото: google.com

Гадание на спичках

Зажгите две спички и держите их рядом, думая о партнере. Если сгорели вместе — отношения крепкие. А если разошлись в разные стороны — чувства не взаимны.

Гадание с шампанским

Налейте игристое в бокал и наблюдайте за пузырьками:

много — сильная любовь;

тонкая нить — вокруг партнера есть конкурентки;

пена через край — чувства слишком страстные.

Гадание с кольцом на брак и семейную жизнь

Для этого способа потребуются:

кольцо;

белая нить;

фото любимого человека.

Держите кольцо на нитке над фотографией:

неподвижное — стабильный брак;

маятник — короткие отношения, судьба может сложиться с другим человеком;

круг — сложное начало, но возможно счастье.

Гадание с кольцом. Фото: google.com

Гадание на чувства с бумажными сердцами

Вырежьте сердца разных цветов, положите в коробку и мысленно спросите об отношении к вам конкретного человека.

Значение цветов:

красное — страсть;

голубое — верность;

зеленое — без романтики;

желтый — флирт;

белое — искренность;

черное — отсутствие чувств.

Разноцветные бумажные сердца. Фото: istockphoto.com

День святого Валентина — как гадать на суженого и будущую любовь

Гадание на вещий сон

Этот обряд проводят в ночь с 13 на 14 февраля. Возьмите два лавровых листа, смочите их святой водой и положите под подушку крест-накрест. Перед сном произнесите просьбу к святому Валентину показать во сне будущую половинку. Считается, что ночью может появиться образ суженого или важный символ.

Гадание с печеньем на будущего мужа

Одно из самых популярных гаданий на День влюбленных связано с домашним печеньем. Испеките печенье в форме сердечек. Перед выпеканием в разные печенья добавьте:

монетку;

измельченные орехи;

соль;

сахар;

перец.

Готовое печенье положите в непрозрачный мешочек. 14 февраля предложите подругам наугад выбрать по одному. Значение:

монетка — будущий муж будет состоятельным и влиятельным;

орехи — трудолюбивый и бережливый;

перец — веселый и сообразительный;

сахар — жизнь будет сладкой и счастливой.

соль — брак будет длиться долго.

Печенье в форме сердца. Фото: depositphotos.com

Гадание на яблоке

Загадайте несколько имен и, держа яблоко за черешок, вращайте его, проговаривая эти имена. На каком оно оторвется, так могут звать вашу вторую половинку.

Гадание с водой и именами

Напишите имена на бумажках, сверните их в трубочки и положите в миску с водой. Слегка потрясите емкость. Какая записка первой коснется края — такое имя вероятного избранника.

Гадание на первую встречу

Утром 14 февраля обратите внимание на первого человека, которого увидите:

мужчина — возможно романтическое знакомство;

женщина — серьезных отношений пока не будет.

В современном мире появились и новые способы предсказания. Обратите внимание, кто первым позвонит вам 14 февраля:

мужчина — вскоре услышите признание в любви;

женщина — романтические перемены пока откладываются.

Гадание с окном

Утром выгляните в окно:

много людей — много знакомств и коротких романов;

один парень — серьезные отношения;

девушка — временное одиночество.

