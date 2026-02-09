День святого Валентина 2026 — найкращі ворожіння на суджених, щасливе кохання та шлюб

Дівчата ворожать на День святого Валентина. Фото: depositphotos.com

День святого Валентина — це не тільки час для романтичних жестів, побачень та подарунків. Це ще й чудова нагода зазирнути у власне майбутнє. Адже у ніч з 13 на 14 лютого здавна ворожать на судженого, майбутній шлюб і силу почуттів.

зібрали найцікавіші ворожіння до Дня закоханих 2026.

Як ворожити на шлюб та щасливу долю стосунків у День святого Валентина

Ворожіння на аркуші паперу

Для цього способу потрібен аркуш у клітинку. Намалюйте серце, думаючи про кохану людину. Порахуйте кількість повних клітинок усередині.

Тлумачення:

парна кількість — міцна любов;

непарна і ділиться на три — почуття слабкі;

непарна і ділиться на п'ять — у партнера може бути інша людина.

інша непарна — симпатія є, але без глибоких почуттів.

Серце у зошиті. Фото: google.com

Ворожіння на сірниках

Запаліть два сірники та тримайте їх поруч, думаючи про партнера. Якщо згоріли разом — стосунки міцні.

А якщо розійшлися в різні боки — почуття не взаємні.

Ворожіння із шампанським

Налийте ігристе в келих та спостерігайте за бульбашками:

багато — сильна любов;

тонка нитка — навколо партнера є конкурентки;

піна через край — почуття надто пристрасні.

Ворожіння з кільцем на шлюб і сімейне життя

Для цього способу потрібні:

кільце;

біла нитка;

фото коханої людини.

Тримайте кільце на нитці над фотографією:

нерухоме — стабільний шлюб;

маятник — короткі стосунки, доля може скластися з іншою людиною;

коло — складний початок, але можливе щастя.

Ворожіння з кільцем. Фото: google.com

Ворожіння на почуття з паперовими серцями

Виріжте серця різних кольорів, покладіть у коробку й подумки запитайте про ставлення до вас конкретної людини.

Значення кольорів:

червоне — пристрасть;

блакитне — вірність;

зелене — без романтики;

жовте — флірт;

біле — щирість;

чорне — відсутність почуттів.

Різнокольорові паперові серця. Фото: istockphoto.com

День святого Валентина — як ворожити на судженого та майбутнє кохання

Ворожіння на віщий сон

Цей обряд проводять у ніч із 13 на 14 лютого. Візьміть два лаврові листки, змочіть їх святою водою та покладіть під подушку хрест-навхрест. Перед сном промовте прохання до святого Валентина показати у сні майбутню половинку. Вважається, що вночі може з'явитися образ судженого або важливий символ.

Ворожіння з печивом на майбутнього чоловіка

Одне з найпопулярніших ворожінь на День закоханих пов'язане з домашнім печивом. Спечіть печиво у формі сердечок. Перед випіканням у різні печива додайте:

монетку;

подрібнені горіхи;

сіль;

цукор;

перець.

Готове печиво покладіть у непрозорий мішечок. 14 лютого запропонуйте подругам навмання вибрати по одному. Значення:

монетка — майбутній чоловік буде заможним і впливовим;

горіхи — працьовитий і ощадливий;

перець — веселий і кмітливий;

цукор — життя буде солодким і щасливим.

сіль — шлюб триватиме довго.

Печиво у формі серця. Фото: depositphotos.com

Ворожіння на яблуці

Загадайте кілька імен і, тримаючи яблуко за черешок, обертайте його, промовляючи ці імена. На якому воно відірветься, так можуть звати вашу другу половинку.

Ворожіння з водою та іменами

Напишіть імена на папірцях, скрутіть їх у трубочки та покладіть у миску з водою. Злегка похитайте ємність.

Яка записка першою торкнеться краю — таке ім'я ймовірного обранця.

Ворожіння на першу зустріч

Вранці 14 лютого зверніть увагу на першу людину, яку побачите:

чоловік — можливе романтичне знайомство;

жінка — серйозних стосунків поки не буде.

У сучасному світі з'явилися й нові способи передбачення. Зверніть увагу, хто першим зателефонує вам 14 лютого:

чоловік — незабаром почуєте зізнання в коханні;

жінка — романтичні зміни поки що відкладаються.

Ворожіння з вікном

Зранку вигляньте у вікно:

багато людей — багато знайомств і коротких романів;

один хлопець — серйозні стосунки;

дівчина — тимчасова самотність.

