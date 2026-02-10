День святого Валентина 2026 — як підписати валентинку красиво та ніжно

Дівчина підписує валентинку. Фото: freepik.com

Вже скоро ми зустрінемо День святого Валентина. У це романтичне свято хочеться поділитися з коханою людиною своїми почуттями. Теплі слова любові можна написати у валентинці. Такий простий, але надзвичайно милий жест, точно вразить вашу другу половинку.

Новини.LIVE ділиться добіркою особливих фраз, які можна написати у валентинці до Дня закоханих 2026 для дружини, чоловіка, дівчини, хлопця.

Як креативно підписати валентинку — універсальні ідеї

Пропонуємо вам добірку ніжних, смішних і красивих підписів до листівок на День закоханих, які обов'язково подарують щиру усмішку:

Ти — моє щастя, моя усмішка, натхнення і гармонія. Вітаю з Днем святого Валентина!

Ти — світло, яке освітлює моє життя навіть у блекаут.

Ти — моє сонечко, яке зігріває навіть у найпохмуріші дні. Люблю тебе безмежно.

Кохаю тебе більше, ніж гарячий чай у холодній квартирі.

З тобою не страшні ні морози, ні відключення, ні поганий інтернет. Кохаю тебе безмежно.

З тобою будь-який блекаут — це просто час романтики та пристрасті. З Днем святого Валентина!

Ти — моя головна причина усміхатись щоранку і засинати з думкою про щастя. Моє серце належить тільки тобі!

Ти — моя стабільність у нестабільності. Люблю тебе безмежно. З Днем святого Валентина!

Кохаю тебе більше, ніж шоколад. З Днем закоханих!

Створення валентинки на День закоханих. Фото: freepik.com

Валентинка для дружини — що написати, щоб зворушити

Після цих теплих слів очі вашої дружини сяятимуть яскравіше за сонце:

Дякую за підтримку та любов. Ти — моє щастя!

Жодне серце не здатне вмістити всю любов, яку я відчуваю до тебе. З Днем святого Валентина!

Ти робиш кожен мій день особливим. Люблю тебе, моя кохано!

Ти моя казка, мій всесвіт і моє натхнення. Будь завжди поруч. Кохаю тебе!

Люба дружина, на всій планеті немає кращої за тебе! З Днем святого Валентина!

Я зроблю все для того, щоб ти була найщасливішою у світі. З Днем святого Валентина!

Валентинка на День закоханих. Фото: freepik.com

Як красиво підписати валентинку для чоловіка

Здивуйте свого чоловіка цими щирими словами до Дня святого Валентина:

Життя поруч із тобою — це шлях, наповнений світлом, вірою, випробуваннями і щасливими митями, які я бережу в серці.

З тобою кожен день має сенс, кожна хвилина — тепло, а кожен твій погляд нагадує мені, що я кохаю найкращого чоловіка у світі.

Ти захищаєш моє майбутнє, мою країну і моє серце. Я пишаюся тобою щодня. Люблю тебе!

Навіть на відстані я відчуваю твою любов і силу. З Днем святого Валентина!

Ти — моя надія, моя мужність, моя тиха впевненість у завтрашньому дні. Люблю тебе, коханий!

Сердечки у конверті. Фото: freepik.com

Як романтично підписати валентинку для дівчини

Валентинка для дівчини на День закоханих стане особливою, якщо написати ці слова:

Кожен день з тобою — день святого Валентина.

Ти — моя причина робити дурниці і сміятися над ними разом.

Обіцяю ділитися з тобою останньою шоколадкою або хоча б дати відкусити шматочок! З Днем святого Валентина!

Без тебе мій світ не був би таким яскравим. Кохаю тебе безмежно!

Якщо б моє серце могло говорити, воно б нескінченно шепотіло твоє ім'я.

Ти мій лобстер. З Днем святого Валентина!

І раптом, всі пісні про кохання перетворилися у пісні про тебе. Люблю тебе, сонечко.

Ти моя свічка у блекаут. Палай, моя зіронько.

Сердечки у конверті. Фото: freepik.com

Що можна написати хлопцю у валентинці

Підписи можуть бути як романтичними, так і веселими. Ці креативні ідеї точно сподобаються:

Якщо б ми були на кораблі, що потопає, я розділила б з тобою двері. Кохаю.

Ти — як ідеальна чашка кави: гарячий, міцний і просто необхідний щоранку!

Якби ти був супергероєм, то твоєю суперсилою була б здатність красти моє серденько щодня!

Ти мій лобстер. З Днем святого Валентина!

Думки про тебе зігрівають мене навіть в холодні зимові ночі.

Ти мій ідеальний баланс між романтикою та безглуздими жартами!

Ти для мене, як кава — завжди підіймаєш настрій, додаєш енергії і я не уявляю свій день без тебе! Зі святом!

Валентинка у подарунок. Фото: freepik.com

