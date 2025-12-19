Місячний календар стрижок на січень 2026 — які дні сприятливі для зміни зачіски

Дівчина з гарним густим волоссям. Фото: AI/Новини.LIVE

Початок року — це особливий час оновлень та нових починань. За словами астрологів, саме у січні ми закладаємо енергетичний фундамент на весь рік, і навіть такі, на перший погляд, прості дії, як стрижка волосся, можуть мати глибший вплив. Зміна зачіски здатна принести оновлення енергії та впустити позитивні зміни у життя. Саме тому місячний календар стає не просто підказкою для краси, а справжнім орієнтиром для удачі, гармонії та впевненості в собі.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем стрижок на січень 2026 року, який допоможе вибрати ідеальний день для підрівнювання кінчиків, стрижки, нової зачіски та зміни іміджу.

Фази Місяця у січні 2026 року

Місяць, що зростає — з 1 по 2 січня;

— з 1 по 2 січня; Повня у знаку Рака — 3 січня о 12:02 за Києвом;

— 3 січня о 12:02 за Києвом; Місяць, що спадає — з 4 по 17 січня;

— з 4 по 17 січня; Молодик у знаку Козерога — 18 січня о 21:53 за Києвом;

— 18 січня о 21:53 за Києвом; Місяць, що зростає — з 19 по 31 січня;

— з 19 по 31 січня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар стрижок на січень 2026 — які дні найсприятливіші

Як зазначають астрологи, у сприятливі дні стрижка допомагає "відрізати" втому, сумніви й застій, а в несприятливі — навпаки може забрати енергію, викликати роздратування або відчуття невдоволення собою. Тому так важливо знати "правильні" дати.

У січні найкращими днями для стрижки, оновлення та зміни зачіски будуть: 9, 16, 23, 29 число.

Це дні максимальної сили для змін. Стрижка, зроблена в ці дати, сприяє не лише красі, а й удачі: волосся виглядатиме густішим, живішим і легше вкладатиметься. Вважається, що разом із оновленою зачіскою у життя приходять впевненість, нові можливості та приємні знайомства.

Хороші дні для походу до перукаря: 1, 5, 30, 31 січня.

Ці дати підходять для спокійного догляду за собою. Планова стрижка допоможе освіжити образ, додати впевненості та гарного настрою.

Нейтральні дні: 2, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 26, 27 січня.

Ці дні не несуть потужного енергетичного заряду, тому вау-ефекту очікувати не варто. Вони підходять лише для мінімальної корекції: підрівняти кінчики, освіжити форму, не змінюючи стиль кардинально.

Майстриня стриже волосся. Фото: freepik.com

Які дати несприятливі для стрижки у січні 2026 року

Найгірші дні для стрижки: 8, 14, 17, 18 січня.



У ці дні енергетика нестабільна, тому похід до салону може принести розчарування. Волосся може втратити слухняність або виглядати тьмяним. Також вважається, що стрижка в несприятливі дні може "зрізати" запас сил, викликати втому чи дрібні негаразди у справах.

Несприятливі дні для походу до салону: 3, 4, 7, 15, 19, 22, 24, 25, 28 січня.

У ці дати краще уникати будь-яких експериментів із зачіскою. Волосся може погано тримати форму, швидко втрачати охайний вигляд, а настрій — зіпсуватися.

