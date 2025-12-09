Місячний календар справ на січень 2026 — коли та що планувати, сприятливі дні

Місячний календар справ на січень. Колаж: Новини.LIVE

Січень — місяць нових намірів, справ та перших важливих кроків. А щоб початок 2026 року справді приніс успіх, можна звернутися за порадою до місячного календаря. Він підкаже, у які дні варто діяти сміливо, коли краще зосередитися на фінансах, коли на стосунках, а коли — відпочити.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем справ на січень 2026 року, який точно допоможе "зловити" найкращі дати місяця, що принесуть успіх та щастя.

Фази Місяця у січні 2026 року

Місяць, що зростає — з 1 по 2 січня;

— з 1 по 2 січня; Повня у знаку Рака — 3 січня о 12:02 за Києвом;

— 3 січня о 12:02 за Києвом; Місяць, що спадає — з 4 по 17 січня;

— з 4 по 17 січня; Молодик у знаку Козерога — 18 січня о 21:53 за Києвом;

— 18 січня о 21:53 за Києвом; Місяць, що зростає — з 19 по 31 січня;

— з 19 по 31 січня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: Unsplash

Місячний календар на січень 2026 — які дні найсприятливіші

У перший місяць року буде чимало сприятливих дат, кожна має свою особливу енергетику:

2 січня — один з найсприятливіших днів місяця, коли можна починати щось нове, кидати шкідливі звички;

— один з найсприятливіших днів місяця, коли можна починати щось нове, кидати шкідливі звички; 5 січня — день почуттів, енергії, натхнення та емоцій;

— день почуттів, енергії, натхнення та емоцій; 8 січня — добре задумувати та реалізовувати великомасштабні і грандіозні плани;

— добре задумувати та реалізовувати великомасштабні і грандіозні плани; 9 січня — дуже сильний, в енергетичному плані, день, один із кращих для активних дій, визначення мети, вибору професії, побудови кар'єри й переходу на нову роботу;

— дуже сильний, в енергетичному плані, день, один із кращих для активних дій, визначення мети, вибору професії, побудови кар'єри й переходу на нову роботу; 17 січня — дуже сприятливий і гармонійний день;

— дуже сприятливий і гармонійний день; 20 січня — день, коли потрібно починати реалізовувати намічені плани;

— день, коли потрібно починати реалізовувати намічені плани; 28 січня — можна починати нові справи, особливо довгострокові проєкти.

Нейтральні дні січня: 4, 13, 14, 16, 22, 24, 25, 26, 29 число. У ці дні енергія буде спокійною, можна займатися рутинними справами, вирішувати побутові питання, будувати плани.

Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: freepik.com

Коли несприятливі дні у січні 2026 року

Найнесприятливіші дні січня, які будуть важкі для значимих справ, провокуватимуть конфлікти, агресію, злобу та сварки: 3, 12, 18, 21, 23, 30 січня.

Також несприятливими датами для нових починань, змін, поїздок будуть: 1, 6, 7, 10, 11, 15, 19, 27, 31 січня.

Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: etsy.com

Місячний календар справ на січень 2026 — які дні сприятливі за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 2, 5, 8, 9, 17, 20, 28 січня.

Дати, які будуть сприятливі для планування бюджету, покупок, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 2, 5, 8, 9, 17, 20, 24, 25, 28 січня.

Сприятливі дні для поїздок та подорожей: 2, 4, 5, 8, 9, 20, 24, 26, 28, 29 січня.

Найкращі дні для відпочинку: 4, 8, 9, 25, 26, 28 січня.

Сприятливий день для домашніх справ: 4, 8, 9, 17, 20, 22, 28 січня.

Сприятливі дні для творчості, навчання та спорту: 1, 4, 5, 8, 9, 17, 25, 28, 29 січня.

Ідеальні дати для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні: 2, 5, 9, 24, 28 січня.

Найкращі дні для одруження: 5, 9, 24, 28 січня.

Сприятливі дні для походу до лікаря, косметичних процедур: 2, 5, 8, 9, 28 січня.

