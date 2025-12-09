Видео
Главная Праздники Лунный календарь на январь 2026 — когда дни успеха и прибыли

Лунный календарь на январь 2026 — когда дни успеха и прибыли

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 08:02
Лунный календарь дел на январь 2026 — когда и что планировать, благоприятные дни
Лунный календарь дел на январь. Коллаж: Новини.LIVE

Январь — месяц новых намерений, дел и первых важных шагов. А чтобы начало 2026 года действительно принесло успех, можно обратиться за советом к лунному календарю. Он подскажет, в какие дни стоит действовать смело, когда лучше сосредоточиться на финансах, когда на отношениях, а когда — отдохнуть.

Новини.LIVE делится лунным календарем дел на январь 2026 года, который точно поможет "поймать" лучшие даты месяца, что принесут успех и счастье.

Фазы Луны в январе 2026 года

  • Растущая Луна — с 1 по 2 января;
  • Полнолуние в знаке Рака — 3 января в 12:02 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 4 по 17 января;
  • Новолуние в знаке Козерога — 18 января в 21:53 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 19 по 31 января;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в январе 2026 года
Различные фазы Луны. Фото: Unsplash

Лунный календарь на январь 2026 — какие дни самые благоприятные

В первый месяц года будет немало благоприятных дат, каждая имеет свою особую энергетику:

  • 2 января — один из самых благоприятных дней месяца, когда можно начинать что-то новое, бросать вредные привычки;
  • 5 января — день чувств, энергии, вдохновения и эмоций;
  • 8 января — хорошо задумывать и реализовывать крупномасштабные и грандиозные планы;
  • 9 января — очень сильный, в энергетическом плане, день, один из лучших для активных действий, определения цели, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу;
  • 17 января — очень благоприятный и гармоничный день;
  • 20 января — день, когда нужно начинать реализовывать намеченные планы;
  • 28 января — можно начинать новые дела, особенно долгосрочные проекты.

Нейтральные дни января: 4, 13, 14, 16, 22, 24, 25, 26, 29 число. В эти дни энергия будет спокойной, можно заниматься рутинными делами, решать бытовые вопросы, строить планы.

 

Лунный календарь на январь 2026 — какие дни самые благоприятные
Девушка держит Луну в руках. Фото: freepik.com

Когда неблагоприятные дни в январе 2026 года

Самые неблагоприятные дни января, которые будут трудны для значимых дел, будут провоцировать конфликты, агрессию, злобу и ссоры: 3, 12, 18, 21, 23, 30 января.

Также неблагоприятными датами для новых начинаний, изменений, поездок будут: 1, 6, 7, 10, 11, 15, 19, 27, 31 января.

 

Когда неблагоприятные дни в январе 2026 года
Девушка держит Луну в руках. Фото: etsy.com

Лунный календарь дел на январь 2026 — какие дни благоприятны в разных сферах

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 2, 5, 8, 9, 17, 20, 28 января.

Даты, которые будут благоприятны для планирования бюджета, покупок, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 2, 5, 8, 9, 17, 20, 24, 25, 28 января.

Благоприятные дни для поездок и путешествий: 2, 4, 5, 8, 9, 20, 24, 26, 28, 29 января.

Лучшие дни для отдыха: 4, 8, 9, 25, 26, 28 января.

Благоприятный день для домашних дел: 4, 8, 9, 17, 20, 22, 28 января.

Благоприятные дни для творчества, учебы и спорта: 1, 4, 5, 8, 9, 17, 25, 28, 29 января.

Идеальные даты для свиданий, романтических встреч и признаний в любви: 2, 5, 9, 24, 28 января.

Лучшие дни для бракосочетания: 5, 9, 24, 28 января.

Благоприятные дни для похода к врачу, косметических процедур: 2, 5, 8, 9, 28 января.

Также предлагаем вам ознакомиться с лунным календарем дел на декабрь 2025 года, чтобы важные дела и праздники прошли идеально.

Луна Астрология советы лунный календарь январь 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
