Лунный календарь дел на январь 2026 — когда и что планировать, благоприятные дни

Январь — месяц новых намерений, дел и первых важных шагов. А чтобы начало 2026 года действительно принесло успех, можно обратиться за советом к лунному календарю. Он подскажет, в какие дни стоит действовать смело, когда лучше сосредоточиться на финансах, когда на отношениях, а когда — отдохнуть.

Новини.LIVE делится лунным календарем дел на январь 2026 года, который точно поможет "поймать" лучшие даты месяца, что принесут успех и счастье.

Фазы Луны в январе 2026 года

Растущая Луна — с 1 по 2 января;

— с 1 по 2 января; Полнолуние в знаке Рака — 3 января в 12:02 по Киеву;

— 3 января в 12:02 по Киеву; Убывающая Луна — с 4 по 17 января;

— с 4 по 17 января; Новолуние в знаке Козерога — 18 января в 21:53 по Киеву;

— 18 января в 21:53 по Киеву; Растущая Луна — с 19 по 31 января;

— с 19 по 31 января; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Различные фазы Луны. Фото: Unsplash

Лунный календарь на январь 2026 — какие дни самые благоприятные

В первый месяц года будет немало благоприятных дат, каждая имеет свою особую энергетику:

2 января — один из самых благоприятных дней месяца, когда можно начинать что-то новое, бросать вредные привычки;

— один из самых благоприятных дней месяца, когда можно начинать что-то новое, бросать вредные привычки; 5 января — день чувств, энергии, вдохновения и эмоций;

— день чувств, энергии, вдохновения и эмоций; 8 января — хорошо задумывать и реализовывать крупномасштабные и грандиозные планы;

— хорошо задумывать и реализовывать крупномасштабные и грандиозные планы; 9 января — очень сильный, в энергетическом плане, день, один из лучших для активных действий, определения цели, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу;

— очень сильный, в энергетическом плане, день, один из лучших для активных действий, определения цели, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу; 17 января — очень благоприятный и гармоничный день;

— очень благоприятный и гармоничный день; 20 января — день, когда нужно начинать реализовывать намеченные планы;

— день, когда нужно начинать реализовывать намеченные планы; 28 января — можно начинать новые дела, особенно долгосрочные проекты.

Нейтральные дни января: 4, 13, 14, 16, 22, 24, 25, 26, 29 число. В эти дни энергия будет спокойной, можно заниматься рутинными делами, решать бытовые вопросы, строить планы.

Девушка держит Луну в руках. Фото: freepik.com

Когда неблагоприятные дни в январе 2026 года

Самые неблагоприятные дни января, которые будут трудны для значимых дел, будут провоцировать конфликты, агрессию, злобу и ссоры: 3, 12, 18, 21, 23, 30 января.

Также неблагоприятными датами для новых начинаний, изменений, поездок будут: 1, 6, 7, 10, 11, 15, 19, 27, 31 января.

Девушка держит Луну в руках. Фото: etsy.com

Лунный календарь дел на январь 2026 — какие дни благоприятны в разных сферах

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 2, 5, 8, 9, 17, 20, 28 января.

Даты, которые будут благоприятны для планирования бюджета, покупок, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 2, 5, 8, 9, 17, 20, 24, 25, 28 января.

Благоприятные дни для поездок и путешествий: 2, 4, 5, 8, 9, 20, 24, 26, 28, 29 января.

Лучшие дни для отдыха: 4, 8, 9, 25, 26, 28 января.

Благоприятный день для домашних дел: 4, 8, 9, 17, 20, 22, 28 января.

Благоприятные дни для творчества, учебы и спорта: 1, 4, 5, 8, 9, 17, 25, 28, 29 января.

Идеальные даты для свиданий, романтических встреч и признаний в любви: 2, 5, 9, 24, 28 января.

Лучшие дни для бракосочетания: 5, 9, 24, 28 января.

Благоприятные дни для похода к врачу, косметических процедур: 2, 5, 8, 9, 28 января.

