Видео

Главная Праздники Лунный календарь стрижек на январь 2026 — даты красоты и удачи

Лунный календарь стрижек на январь 2026 — даты красоты и удачи

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 09:02
Лунный календарь стрижек на январь 2026 — какие дни благоприятны для смены прически
Девушка с красивыми густыми волосами. Фото: AI/Новини.LIVE

Начало года — это особое время обновлений и новых начинаний. По словам астрологов, именно в январе мы закладываем энергетический фундамент на весь год, и даже такие, на первый взгляд, простые действия, как стрижка волос, могут иметь более глубокое влияние. Смена прически способна принести обновление энергии и впустить позитивные изменения в жизнь. Именно поэтому лунный календарь становится не просто подсказкой для красоты, а настоящим ориентиром для удачи, гармонии и уверенности в себе.

Новини.LIVE делится лунным календарем стрижек на январь 2026 года, который поможет выбрать идеальный день для подравнивания кончиков, стрижки, новой прически и смены имиджа.

Читайте также:

Фазы Луны в январе 2026 года

  • Растущая Луна — с 1 по 2 января;
  • Полнолуние в знаке Рака — 3 января в 12:02 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 4 по 17 января;
  • Новолуние в знаке Козерога — 18 января в 21:53 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 19 по 31 января;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в январе 2026 года
Разные фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь стрижек на январь 2026 — какие дни самые благоприятные

Как отмечают астрологи, в благоприятные дни стрижка помогает "отрезать" усталость, сомнения и застой, а в неблагоприятные — наоборот может забрать энергию, вызвать раздражение или чувство недовольства собой. Поэтому так важно знать "правильные" даты.

В январе лучшими днями для стрижки, обновления и смены прически будут: 9, 16, 23, 29 число.

Это дни максимальной силы для перемен. Стрижка, сделанная в эти даты, способствует не только красоте, но и удаче: волосы будут выглядеть гуще, живее и легче укладываться. Считается, что вместе с обновленной прической в жизнь приходят уверенность, новые возможности и приятные знакомства.

Хорошие дни для похода к парикмахеру: 1, 5, 30, 31 января.

Эти даты подходят для спокойного ухода за собой. Плановая стрижка поможет освежить образ, добавить уверенности и хорошего настроения.

Нейтральные дни: 2, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 26, 27 января.

Эти дни не несут мощного энергетического заряда, поэтому вау-эффекта ждать не стоит. Они подходят только для минимальной коррекции: подровнять кончики, освежить форму, не меняя стиль кардинально.

Также вы можете сразу узнать, какие стрижки и прически будут актуальными в 2026 году.

 

Лунный календарь стрижек на январь 2026 — какие дни самые благоприятные
Мастерица стрижет волосы. Фото: freepik.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в январе 2026 года

Худшие дни для стрижки: 8, 14, 17, 18 января.

В эти дни энергетика нестабильна, поэтому поход в салон может принести разочарование. Волосы могут потерять послушность или выглядеть тусклыми. Также считается, что стрижка в неблагоприятные дни может "срезать" запас сил, вызвать усталость или мелкие неурядицы в делах.

Неблагоприятные дни для похода в салон: 3, 4, 7, 15, 19, 22, 24, 25, 28 января.

В эти даты лучше избегать любых экспериментов с прической. Волосы могут плохо держать форму, быстро терять опрятный вид, а настроение — испортиться.

стрижки прически волосы лунный календарь январь 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
