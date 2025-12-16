Лунный календарь окрашивания волос на январь 2026 — удачные и неудачные дни

Красивая девушка с яркими волосами. Фото: freepik.com

Январь — начало нового года, символическая точка перезагрузки, когда хочется перемен: в мыслях, планах и, конечно, во внешности. Это лучший период для обновления цвета волос или смены имиджа. Астрологи отмечают, чтобы процедура принесла желаемый результат, стоит обращать внимание на фазы Луны. Лунный календарь окрашивания волос на январь 2026 поможет выбрать даты, которые усилят красоту, придадут блеска волосам и не испортят настроение на старте года.

Новини.LIVE делится с вами, какие дни в январе 2026 года будут лучшими для изменения цвета волос, а когда окрашивание стоит отложить.

Реклама

Читайте также:

Фазы Луны в январе 2026 года

Растущая Луна — с 1 по 2 января;

— с 1 по 2 января; Полнолуние в знаке Рака — 3 января в 12:02 по Киеву;

— 3 января в 12:02 по Киеву; Убывающая Луна — с 4 по 17 января;

— с 4 по 17 января; Новолуние в знаке Козерога — 18 января в 21:53 по Киеву;

— 18 января в 21:53 по Киеву; Растущая Луна — с 19 по 31 января;

— с 19 по 31 января; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Различные фазы Луны. Фото: freepik.com

Как фазы Луны влияют на окрашивание волос

В период растущей Луны краска лучше проникает в структуру волос. Цвет получается глубоким, равномерным и долго не смывается. Это идеальное время для смены оттенка, обновления образа или окрашивания седины.

Полнолуние — фаза нестабильная. Волосы могут реагировать непредсказуемо: оттенок часто не совпадает с ожиданиями и быстро тускнеет.

Убывающая Луна не подходит для осветления или кардинальных изменений. В эти дни допустимо лишь легкое тонирование в естественный цвет для блеска и ухоженного вида.

Новолуние — худший момент для любых экспериментов. Окрашивание может привести к ломкости, сухости волос и эмоциональному истощению.

Девушка красит волосы. фото: freepik.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в январе 2026 года

Отлично: 9, 16, 23, 29 января

Эти даты идеальны для смены имиджа. Краска ляжет ровно, цвет будет насыщенным и стойким, а волосы будут выглядеть живыми и блестящими.

Хорошо: 1, 5, 30, 31 января

Хороший выбор для обновления цвета или окрашивания без радикальных изменений. Процедура принесет удовольствие и не разочарует результатом.

Нормально: 2, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27 января

Окрашивание возможно, но без ожидания вау-эффекта. Лучше выбирать знакомые оттенки и минимальные изменения.

Девушка красит волосы. Фото: freepik.com

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2026 — какие даты неблагоприятны

Плохо: 3, 4, 7, 15, 19, 22, 24, 25, 28 января

В эти дни краска может лечь неравномерно, цвет скорее потеряет яркость, а волосы станут тусклыми.

Ужасно: 8, 14, 17, 18 января

Окрашивание в эти даты часто приводит к сухости, ломкости, нежелательному оттенку и внутреннему дискомфорту. Есть риск, что результат придется срочно исправлять.

Ранее мы писали, какие стрижки и прически будут актуальными в 2026 году.

Также мы делились лунным календарем дел на январь 2026 года, который подскажет самые успешные даты.