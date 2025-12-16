Місячний календар фарбування волосся на січень 2026 — вдалі та невдалі дні

Красива дівчина з яскравим волоссям. Фото: freepik.com

Січень — початок нового року, символічна точка перезавантаження, коли хочеться змін: у думках, планах і, звісно, у зовнішності. Це найкращий період для оновлення кольору волосся або зміни іміджу. Астрологи зазначають, щоб процедура принесла бажаний результат, варто звертати увагу на фази Місяця. Місячний календар фарбування волосся на січень 2026 допоможе обрати дати, які підсилять красу, додадуть блиску волоссю та не зіпсують настрій на старті року.

Новини.LIVE ділиться з вами, які дні у січні 2026 року будуть найкращими для зміни кольору волосся, а коли фарбування варто відкласти.

Фази Місяця у січні 2026 року

Місяць, що зростає — з 1 по 2 січня;

— з 1 по 2 січня; Повня у знаку Рака — 3 січня о 12:02 за Києвом;

— 3 січня о 12:02 за Києвом; Місяць, що спадає — з 4 по 17 січня;

— з 4 по 17 січня; Молодик у знаку Козерога — 18 січня о 21:53 за Києвом;

— 18 січня о 21:53 за Києвом; Місяць, що зростає — з 19 по 31 січня;

— з 19 по 31 січня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Як фази Місяця впливають на фарбування волосся

У період Місяця, що росте, фарба краще проникає в структуру волосся. Колір виходить глибоким, рівномірним і довго не змивається. Це ідеальний час для зміни відтінку, оновлення образу або фарбування сивини.

Повня — фаза нестабільна. Волосся може реагувати непередбачувано: відтінок часто не збігається з очікуваннями та швидко тьмяніє.

Спадний Місяць не підходить для освітлення чи кардинальних змін. У ці дні допустиме лише легке тонування у природний колір для блиску та доглянутого вигляду.

Молодик — найгірший момент для будь-яких експериментів. Фарбування може призвести до ламкості, сухості волосся та емоційного виснаження.

Дівчина фарбує волосся. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у січні 2026 року

Відмінно: 9, 16, 23, 29 січня

Ці дати ідеальні для зміни іміджу. Фарба ляже рівно, колір буде насиченим і стійким, а волосся виглядатиме живим та блискучим.

Добре: 1, 5, 30, 31 січня

Хороший вибір для оновлення кольору або фарбування без радикальних змін. Процедура принесе задоволення та не розчарує результатом.

Нормально: 2, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27 січня

Фарбування можливе, але без очікування вау-ефекту. Краще обирати знайомі відтінки й мінімальні зміни.

Дівчина фарбує волосся. Фото: freepik.com

Місячний календар фарбування волосся на січень 2026 — які дати несприятливі

Погано: 3, 4, 7, 15, 19, 22, 24, 25, 28 січня

У ці дні фарба може лягти нерівномірно, колір швидше втратить яскравість, а волосся стане тьмяним.

Жахливо: 8, 14, 17, 18 січня

Фарбування в ці дати часто призводить до сухості, ламкості, небажаного відтінку та внутрішнього дискомфорту. Є ризик, що результат доведеться терміново виправляти.

