Лунный календарь маникюра на январь 2026 — когда можно стричь и красить ногти

Лунный календарь маникюра на январь 2026 — когда даты красоты
Начало года — самое благоприятное время для того, чтобы впустить в жизнь изменения и позаботиться о себе. Уход за ногтями в этот период становится не просто рутинной процедурой, а частью внутреннего обновления. Поэтому правильно выбранный день для маникюра по лунному календарю помогает заложить позитивный настрой на весь год, укрепить ногти после зимы и подчеркнуть естественную красоту.
Новини.LIVE делится лунным календарем маникюра на январь 2026 года, который подскажет самые благоприятные даты для ухода за вашими ноготками.
Фазы Луны в январе 2026 года
- Растущая Луна — с 1 по 2 января;
- Полнолуние в знаке Рака — 3 января в 12:02 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 4 по 17 января;
- Новолуние в знаке Козерога — 18 января в 21:53 по Киеву;
- Растущая Луна — с 19 по 31 января;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лучшие дни для маникюра в январе 2026 года по лунному календарю
Самые благоприятные дни: 9, 16, 23, 29 января.
Эти даты считаются самыми удачными для маникюра, поскольку Луна находится в гармоничных фазах, способствующих укреплению ногтей. Это хорошее время для нового дизайна или смены стиля в начале года.
Благоприятное время для маникюра: 1, 5, 30, 31 января.
Эти дни подходят для классического маникюра, коррекции формы и уходовых процедур, без экспериментов.
Нейтральные дни: 2, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27 января.
Маникюр в эти даты не будет иметь ярко выраженного влияния. Это нормальное время для поддерживающего ухода, но результат может быть менее стойким. Лучше выбирать простые дизайны и минимальные вмешательства.
Неблагоприятные дни для маникюра в январе 2026 — когда лучше подождать
Опасные дни, которые могут навредить: 8, 14, 17, 18 января.
В эти даты Луна находится в сложных фазах или переходах. Маникюр может привести к ломкости ногтей, плохому покрытию или даже микроповреждениям. Особенно 18 января, в день новолуния, стоит полностью отказаться от процедур.
Не самое удачное время для маникюра: 3, 4, 7, 15, 19, 22, 24, 25, 28 января.
Эти дни считаются энергетически нестабильными. Маникюр, сделанный в этот период, может быстро потерять опрятный вид, а ногти — стать более чувствительными.
