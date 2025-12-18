Видео
Главная Праздники Лунный календарь маникюра на январь 2026 — когда даты красоты

Лунный календарь маникюра на январь 2026 — когда даты красоты

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 08:23
Лунный календарь маникюра на январь 2026 — когда можно стричь и красить ногти
Девушка с красивым маникюром. Фото: freepik.com

Начало года — самое благоприятное время для того, чтобы впустить в жизнь изменения и позаботиться о себе. Уход за ногтями в этот период становится не просто рутинной процедурой, а частью внутреннего обновления. Поэтому правильно выбранный день для маникюра по лунному календарю помогает заложить позитивный настрой на весь год, укрепить ногти после зимы и подчеркнуть естественную красоту.

Новини.LIVE делится лунным календарем маникюра на январь 2026 года, который подскажет самые благоприятные даты для ухода за вашими ноготками.

Читайте также:

Фазы Луны в январе 2026 года

  • Растущая Луна — с 1 по 2 января;
  • Полнолуние в знаке Рака — 3 января в 12:02 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 4 по 17 января;
  • Новолуние в знаке Козерога — 18 января в 21:53 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 19 по 31 января;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в январе 2026 года
Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лучшие дни для маникюра в январе 2026 года по лунному календарю

Самые благоприятные дни: 9, 16, 23, 29 января.

Эти даты считаются самыми удачными для маникюра, поскольку Луна находится в гармоничных фазах, способствующих укреплению ногтей. Это хорошее время для нового дизайна или смены стиля в начале года.

Благоприятное время для маникюра: 1, 5, 30, 31 января.

Эти дни подходят для классического маникюра, коррекции формы и уходовых процедур, без экспериментов.

Нейтральные дни: 2, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27 января.

Маникюр в эти даты не будет иметь ярко выраженного влияния. Это нормальное время для поддерживающего ухода, но результат может быть менее стойким. Лучше выбирать простые дизайны и минимальные вмешательства.

А чтобы определиться, какой вы хотите дизайн, предлагаем ознакомиться с трендами этой зимы 2025-2026.

 

Лучшие дни для маникюра в январе 2026 года по лунному календарю
Девушка делает маникюр. Фото: freepik.com

Неблагоприятные дни для маникюра в январе 2026 — когда лучше подождать

Опасные дни, которые могут навредить: 8, 14, 17, 18 января.

В эти даты Луна находится в сложных фазах или переходах. Маникюр может привести к ломкости ногтей, плохому покрытию или даже микроповреждениям. Особенно 18 января, в день новолуния, стоит полностью отказаться от процедур.

Не самое удачное время для маникюра: 3, 4, 7, 15, 19, 22, 24, 25, 28 января.

Эти дни считаются энергетически нестабильными. Маникюр, сделанный в этот период, может быстро потерять опрятный вид, а ногти — стать более чувствительными.

 

Неблагоприятные дни для маникюра в январе 2026 — когда лучше подождать
Девушка делает маникюр. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какие оттенки маникюра подходят ко всему.

Напомним, мы писали, что форма ногтей может рассказать о характере человека.

Также мы делились лунным календарем окрашивания волос на январь 2026 года, который подскажет главные даты красоты.

маникюр Астрология лунный календарь январь ногти 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
