Місячний календар манікюру на січень 2026 — коли можна стригти і фарбувати нігті

Місячний календар манікюру на січень 2026 — коли дати краси
Початок року — найсприятливішій час для того, щоб впустити у життя зміни та потурбуватися про себе. Догляд за нігтями у цей період стає не просто рутинною процедурою, а частиною внутрішнього оновлення. Тому правильно обраний день для манікюру за місячним календарем допомагає закласти позитивний настрій на весь рік, зміцнити нігті після зими та підкреслити природну красу.
Новини.LIVE ділиться місячним календарем манікюру на січень 2026 року, який підкаже найсприятливіші дати для догляду за вашими нігтиками.
Фази Місяця у січні 2026 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 2 січня;
- Повня у знаку Рака — 3 січня о 12:02 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 4 по 17 січня;
- Молодик у знаку Козерога — 18 січня о 21:53 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 19 по 31 січня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Найкращі дні для манікюру у січні 2026 за місячним календарем
Найсприятливіші дні: 9, 16, 23, 29 січня.
Ці дати вважаються найвдалішими для манікюру, оскільки Місяць перебуває у гармонійних фазах, що сприяють зміцненню нігтів. Це гарний час для нового дизайну або зміни стилю на початку року.
Сприятливий час для манікюру: 1, 5, 30, 31 січня.
Ці дні підходять для класичного манікюру, корекції форми та доглядових процедур, без експериментів.
Нейтральні дні: 2, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27 січня.
Манікюр у ці дати не матиме яскраво вираженого впливу. Це нормальний час для підтримувального догляду, але результат може бути менш стійким. Краще обирати прості дизайни та мінімальні втручання.
А щоб визначитися, який ви хочете дизайн, пропонуємо ознайомитися з трендами цієї зими 2025–2026.
Несприятливі дні для манікюру у січні 2026 — коли краще зачекати
Небезпечні дні, які можуть нашкодити: 8, 14, 17, 18 січня.
У ці дати Місяць перебуває у складних фазах або переходах. Манікюр може призвести до ламкості нігтів, поганого покриття або навіть мікропошкоджень. Особливо 18 січня, у день молодика, варто повністю відмовитися від процедур.
Не найвдаліший час для манікюру: 3, 4, 7, 15, 19, 22, 24, 25, 28 січня.
Ці дні вважаються енергетично нестабільними. Манікюр, зроблений у цей період, може швидко втратити охайний вигляд, а нігті — стати чутливішими.
