Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Місячний календар манікюру на січень 2026 — коли дати краси

Місячний календар манікюру на січень 2026 — коли дати краси

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 08:23
Місячний календар манікюру на січень 2026 — коли можна стригти і фарбувати нігті
Дівчина з гарним манікюром. Фото: freepik.com

Початок року — найсприятливішій час для того, щоб впустити у життя зміни та потурбуватися про себе. Догляд за нігтями у цей період стає не просто рутинною процедурою, а частиною внутрішнього оновлення. Тому правильно обраний день для манікюру за місячним календарем допомагає закласти позитивний настрій на весь рік, зміцнити нігті після зими та підкреслити природну красу.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем манікюру на січень 2026 року, який підкаже найсприятливіші дати для догляду за вашими нігтиками.

Реклама
Читайте також:

Фази Місяця у січні 2026 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 2 січня;
  • Повня у знаку Рака — 3 січня о 12:02 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 4 по 17 січня;
  • Молодик у знаку Козерога — 18 січня о 21:53 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 19 по 31 січня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у січні 2026 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Найкращі дні для манікюру у січні 2026 за місячним календарем

Найсприятливіші дні: 9, 16, 23, 29 січня.

Ці дати вважаються найвдалішими для манікюру, оскільки Місяць перебуває у гармонійних фазах, що сприяють зміцненню нігтів. Це гарний час для нового дизайну або зміни стилю на початку року.

Сприятливий час для манікюру: 1, 5, 30, 31 січня.

Ці дні підходять для класичного манікюру, корекції форми та доглядових процедур, без експериментів.

Нейтральні дні: 2, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27 січня.

Манікюр у ці дати не матиме яскраво вираженого впливу. Це нормальний час для підтримувального догляду, але результат може бути менш стійким. Краще обирати прості дизайни та мінімальні втручання.

А щоб визначитися, який ви хочете дизайн, пропонуємо ознайомитися з трендами цієї зими 2025–2026.

 

Найкращі дні для манікюру у січні 2026 за місячним календарем
Дівчина робить манікюр. Фото: freepik.com

Несприятливі дні для манікюру у січні 2026 — коли краще зачекати

Небезпечні дні, які можуть нашкодити: 8, 14, 17, 18 січня.

У ці дати Місяць перебуває у складних фазах або переходах. Манікюр може призвести до ламкості нігтів, поганого покриття або навіть мікропошкоджень. Особливо 18 січня, у день молодика, варто повністю відмовитися від процедур.

Не найвдаліший час для манікюру: 3, 4, 7, 15, 19, 22, 24, 25, 28 січня.

Ці дні вважаються енергетично нестабільними. Манікюр, зроблений у цей період, може швидко втратити охайний вигляд, а нігті — стати чутливішими.

 

Несприятливі дні для манікюру у січні 2026 — коли краще зачекати
Дівчина робить манікюр. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, які відтінки манікюру підходять до всього.

Нагадаємо, ми писали, що форма нігтів може розповісти про характер людини.

Також ми ділилися місячним календарем фарбування волосся на січень 2026 року, який підкаже головні дати краси.

манікюр Астрологія місячний календар січень нігті 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації