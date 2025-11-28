Відео
Україна
Манікюр як діагностика — що форма нігтів говорить про людину

Манікюр як діагностика — що форма нігтів говорить про людину

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 19:56
Що форма нігтів каже про вас — точна психологічна розшифровка
Натуральні нігті. Фото: freepik

Може здатися, що форма нігтів — це дрібниця, яка не має жодного значення. Змінив покриття, підпиляв і готово. Але астрологи мають іншу думку: природна форма нігтів майже не змінюється з часом і вважається маленькою підказкою про те, який у нас характер і як ми реагуємо на світ.

Про це пише Главред.

Читайте також:

Характер за формою нігтів

Круглі чи овальні нігті

Це люди, які рідко зриваються і майже завжди знаходять слова, щоб заспокоїти інших. Вони швидко звикають до нових умов, уміють слухати й підтримати. Часто стають тими, хто "тримає групу разом", бо з ними комфортно майже всім.

Кому підходять овальні нігті
Овальні нігті. Фото з Instagram

Єдине, що інколи псує настрій, що шлях до результату у них довший, ніж у більш рішучих типів. Проте, коли приходить успіх, він зазвичай добре заслужений.

Квадратні нігті

Ця форма зустрічається нечасто, але якщо у вас такі нігті — ви, мабуть, людина тверда, зібрана й цілеспрямована. Ви не губитеся, якщо ситуація складна, і вмієте вести за собою. Мінус у тому, що іноді ця прямота може сприйматись як холодність. Плюс будь-які зміни можуть вас вибивати з колії.

Квадратні нігті підходять не усім за характером
Квадратні нігті. Фото з Instagram

Мигдалеві нігті

Мигдалеподібна форма часто зустрічається у людей, які живуть за принципами. Вони не терплять несправедливості, завжди стараються бути чесними й тримати слово. Дуже віддані в стосунках і дружбі.

Мигдалеві нігті часто обирать справедливі люди
Мигдалеві нігті. Фото з Instagram

Вони мають багато хороших ідей, але іноді сумніви й страхи заважають рухатися вперед. До того ж вони частіше за інших потрапляють у ситуації, де їх тиснуть або недооцінюють.

Раніше ми писали про те, що улюблений колір може розповісти про вашу особистість.

Також ми повідомляли, як відновити гарний стан нігтів після довготривалого використання гель-лаку.

мода манікюр характер стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
