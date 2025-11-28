Что форма ногтей говорит о вас — точная психологическая расшифровка

Натуральные ногти. Фото: freepik

Может показаться, что форма ногтей — это мелочь, которая не имеет никакого значения. Сменил покрытие, подпилил и готово. Но астрологи имеют другое мнение: естественная форма ногтей почти не меняется со временем и считается маленькой подсказкой о том, какой у нас характер и как мы реагируем на мир.

Характер по форме ногтей

Круглые или овальные ногти

Это люди, которые редко срываются и почти всегда находят слова, чтобы успокоить других. Они быстро привыкают к новым условиям, умеют слушать и поддержать. Часто становятся теми, кто "держит группу вместе", потому что с ними комфортно почти всем.

Единственное, что иногда портит настроение, что путь к результату у них длиннее, чем у более решительных типов. Тем не менее, когда приходит успех, он обычно хорошо заслужен.

Квадратные ногти

Эта форма встречается нечасто, но если у вас такие ногти — вы, видимо, человек твердый, собранный и целеустремленный. Вы не теряетесь, если ситуация сложная, и умеете вести за собой. Минус в том, что иногда эта прямота может восприниматься как холодность. Плюс любые перемены могут вас выбивать из колеи.

Миндалевидные ногти

Миндалевидная форма часто встречается у людей, которые живут по принципам. Они не терпят несправедливости, всегда стараются быть честными и держать слово. Очень преданные в отношениях и дружбе.

Они имеют много хороших идей, но иногда сомнения и страхи мешают двигаться вперед. К тому же они чаще других попадают в ситуации, где их давят или недооценивают.

