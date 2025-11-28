Видео
Маникюр как диагностика — что форма ногтей говорит о человеке

Маникюр как диагностика — что форма ногтей говорит о человеке

Дата публикации 28 ноября 2025 19:56
Что форма ногтей говорит о вас — точная психологическая расшифровка
Натуральные ногти. Фото: freepik

Может показаться, что форма ногтей — это мелочь, которая не имеет никакого значения. Сменил покрытие, подпилил и готово. Но астрологи имеют другое мнение: естественная форма ногтей почти не меняется со временем и считается маленькой подсказкой о том, какой у нас характер и как мы реагируем на мир.

Об этом пишет Главред.

Читайте также:

Характер по форме ногтей

Круглые или овальные ногти

Это люди, которые редко срываются и почти всегда находят слова, чтобы успокоить других. Они быстро привыкают к новым условиям, умеют слушать и поддержать. Часто становятся теми, кто "держит группу вместе", потому что с ними комфортно почти всем.

Кому підходять овальні нігті
Овальные ногти. Фото из Instagram

Единственное, что иногда портит настроение, что путь к результату у них длиннее, чем у более решительных типов. Тем не менее, когда приходит успех, он обычно хорошо заслужен.

Квадратные ногти

Эта форма встречается нечасто, но если у вас такие ногти — вы, видимо, человек твердый, собранный и целеустремленный. Вы не теряетесь, если ситуация сложная, и умеете вести за собой. Минус в том, что иногда эта прямота может восприниматься как холодность. Плюс любые перемены могут вас выбивать из колеи.

Квадратні нігті підходять не усім за характером
Квадратные ногти. Фото из Instagram

Миндалевидные ногти

Миндалевидная форма часто встречается у людей, которые живут по принципам. Они не терпят несправедливости, всегда стараются быть честными и держать слово. Очень преданные в отношениях и дружбе.

Мигдалеві нігті часто обирать справедливі люди
Миндальные ногти. Фото из Instagram

Они имеют много хороших идей, но иногда сомнения и страхи мешают двигаться вперед. К тому же они чаще других попадают в ситуации, где их давят или недооценивают.

Ранее мы писали о том, что любимый цвет может рассказать о вашей личности.

Также мы сообщали, как восстановить хорошее состояние ногтей после длительного использования гель-лака.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
