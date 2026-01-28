Місячний календар здоров'я і краси на лютий 2026 — коли потурбуватися про себе

Дівчина з маскою на обличчі. Колаж: Новини.LIVE

Після січня наповненого святами, турботами та виснажливими морозними днями, лютий стає ідеальним часом, щоб подбати про своє здоров'я та красу. А щоб отримати максимальний ефект від будь-яких процедур, варто синхронізувати догляд з місячними ритмами. У цьому вам, безперечно, допоможе місячний календар. Він підкаже, коли турбота про себе буде найефективнішою.

Новини.LIVE ділиться порадами астрологів на кожен день лютого 2026, коли найкращий час для масажу, косметичних процедур, догляду за шкірою та повноцінного відновлення.

Реклама

Читайте також:

Фази Місяця у лютому 2026 року

Місяць, що зростає — 1 лютого;

— 1 лютого; Повня у знаку Лева — 2 лютого о 00:09 за Києвом;

— 2 лютого о 00:09 за Києвом; Місяць, що спадає — з 3 по 16 лютого;

— з 3 по 16 лютого; Молодик у знаку Водолія — 17 лютого о 14:01 за Києвом;

— 17 лютого о 14:01 за Києвом; Місяць, що зростає — з 18 по 28 лютого;

— з 18 по 28 лютого; Сонячне затемнення — 17 лютого у Водолії о 14:12 за київським часом;

— 17 лютого у Водолії о 14:12 за київським часом; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар здоров'я, догляду і краси на лютий 2026

1 лютого — Місяць росте, перехід з Рака у Лева

Сприятливий день для відновлюваних процедур: лікувального масажу, догляду за тілом, живильних масок.

2 лютого — Повний Місяць у Леві

Надзвичайно чутливий день. Краще обмежитися легким домашнім доглядом, зволоженням, без агресивних процедур і експериментів.

3 лютого — Спадний Місяць, перехід з Лева у Діву

Підходить для очищення шкіри, легких косметичних процедур, детоксу, завершення курсів догляду.

4 лютого — Спадний Місяць у Діві

Вдалий день для пілінгів, скрабів, очищувальних масок, процедур для вирівнювання тону шкіри.

5 лютого — Спадний Місяць, перехід з Діви у Терези

Добре робити масаж, процедури для зняття напруги, доглядати за обличчям.

6 лютого — Спадний Місяць у Терезах

Сприятливий день для процедур проти набряків, лімфодренажу, догляду за шкірою.

7 лютого — Спадний Місяць, перехід з Терезів у Скорпіон

Надзвичайно сприятливий день для депіляція, лазеру, видалення небажаного волосся, масажу ніг, догляду за тілом.

8 лютого — Спадний Місяць у Скорпіоні

День очищення, але без агресивних пілінгів. Можна робити маски для очищення пор.

9 лютого — Спадний Місяць у Скорпіоні

Сприятливий день для масажу, косметичних процедур та видалення небажаного волосся.

10 лютого — Спадний Місяць, перехід зі Скорпіона у Стрільця

Краще обирати простий догляд, без складних косметичних втручань.

11 лютого — Спадний Місяць у Стрільці

Підійде загальний догляд за тілом, м'які маски, масаж, що розслабляє, ванночки для ніг.

12 лютого — Спадний Місяць, перехід зі Стрільця у Козерога

Вдалий день для глибокого очищення, тонізації, догляду за шкірою тіла та обличчя.

13 лютого — Спадний Місяць у Козерозі

Добре робити процедури для зміцнення нігтів, волосся, доглядати за сухою шкірою.

14 лютого — Спадний Місяць у Козерозі

Сприятливий день для вирівнювання тону шкіри, догляду за шкірою рук та ніг.

15 лютого — Спадний Місяць, перехід з Козерога у Водолія

Хороший час для очищувальних процедур, повсякденного догляду.

16 лютого — Спадний Місяць у Водолії

Краще обмежитися легким доглядом, без серйозних косметичних втручань.

17 лютого — Молодик, перехід з Водолія у Риби

День відпочинку та планування. Процедури — мінімальні, акцент на відновлення.

18 лютого — Місяць, що росте, у Рибах

Чудовий день для живильних масок, зволоження, м'якого релакс-масажу.

19 лютого — Місяць, що росте, перехід з Риб в Овна

Підходить для масажу, тонізуючих процедур, процедур, що відновлюють енергію.

20 лютого — Місяць, що росте, в Овні

Сприятливий день для масажу, догляду за тілом, живильних кремів і масел.

21 лютого — Місяць, що росте, в Овні

День енергії. Сприятливий для будь яких процедур краси та загального догляду за тілом.

22 лютого — Місяць, що росте, перехід з Овна у Тельця

Посилюється ефект від масок, обгортань, процедур для шкіри.

23 лютого — Місяць, що росте, у Тельці

Один з найкращих днів для косметичних процедур, догляду за тілом і шкірою.

24 лютого — Місяць, що росте, перехід з Тельця у Близнюки

Підійде м'який масаж, догляд за обличчям, легкі косметичні процедури.

25 лютого — Місяць, що росте, у Близнюках

Гарний день для легкого масажу обличчя, догляду за шкірою рук.

26 лютого — Місяць, що росте, перехід з Близнюків у Рака

Сприятливий для глибокого живлення шкіри, масажу, домашніх SPA-процедур.

27 лютого — Місяць, що росте, у Раку

Ідеальний день для релакс-масажу, зняття напруги, процедур для зволоження шкіри.

28 лютого — Місяць, що росте, перехід з Рака у Лева

Добре робити живильні маски, масаж, процедури для підняття тонусу і настрою.

Також ділимося іншими місячними календарями на лютий 2026

Коли можна стригти волосся, щоб росло здоровим та блискучим.

Які дати підходять для фарбувати волосся.

У які дні лютого можна робити великі покупки.

Які дні будуть найвдалішими для важливих справ, рішень та нових починань.