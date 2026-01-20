Відео
Україна
Місячний календар фарбування волосся на лютий 2026 — дати краси

Місячний календар фарбування волосся на лютий 2026 — дати краси

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 08:02
Місячний календар фарбування волосся на лютий 2026 — вдалі та невдалі дні
Дівчина фарбує волосся у перукаря. Фото: istockphoto.com

У лютому, коли свята вже позаду, а до теплих днів ще далеко, хочеться принести у життя трохи радості. Зміна кольору волосся, ламінування, завивка можуть стати тою самою зміною, яка поверне настрій та впевненість. А щоб усі "перевтілення" пройшли вдало, варто скористатися місячним календарем фарбування волосся.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем фарбування волосся на лютий 2026 року, який підкаже найкращі дати для зміни кольору волосся.

Читайте також:

Фази Місяця у лютому 2026 року

  • Місяць, що зростає — 1 лютого;
  • Повня у знаку Лева — 2 лютого о 00:09 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 3 по 16 лютого;
  • Молодик у знаку Водолія — 17 лютого о 14:01 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 18 по 28 лютого;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у лютому 2026 року
Різні фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Як доглядати за волоссям у лютому за фазами Місяця

  • Місяць, що росте

Ця фаза Місяця ідеально підходить для живильних і відновлювальних процедур. Помітний ефект матимуть: маски, олії, ампульний догляд, засоби для блиску та об'єму.

  • Повня

Кілька днів до повного Місяця, сама повня та кілька днів після небезпечні для радикальних та агресивних процедур: гаряча укладка, хімічна завивка, фарбування тощо. Краще обрати м'яке зволоження та спокійний догляд.

  • Місяць, що спадає

У цей період добре працюють скраби для шкіри голови, детокс-догляд, засоби проти випадіння та маски для коренів і довжини. Фарбування у цей період підійде тим, хто хоче менш яскравий, стриманий відтінок або прагне, щоб колір змивався поступово.

  • Молодик

Будь-які радикальні процедури краще відкласти. Волосся особливо чутливе. Рекомендується делікатний догляд: м'які шампуні, легкі кондиціонери, мінімум укладки та зовнішнього впливу.

 

Які дні сприятливі для фарбування волосся у лютому 2026
Дівчина фарбує волосся у перукаря. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у лютому 2026

Найкращі дні для фарбування волосся: 8, 9, 15, 22, 28 лютого.

Нейтральні дні: 1, 5, 10, 11, 20, 25, 26 лютого.

Сприятливі дати для ламінування та завивки: 4, 12, 19 лютого.

Місячний календар фарбування волосся на лютий 2026 — які дати несприятливі

Найгірші дати для фарбування волосся: 2, 3, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27 лютого.

Також ділимося іншими місячними календарями на лютий 2026

Коли можна стригти волосся, щоб росло блискучим та здоровим.

Які дні будуть найвдалішими для важливих справ та нових починань.

Коли будуть найкращі дні для великих покупок.

зачіски лютий Астрологія поради волосся місячний календар
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
