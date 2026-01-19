Місячний календар стрижок на лютий 2026 — які дати сприятливі для зміни зачіски

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: depositphotos.com

Місяць — не просто нічний супутник Землі, а потужне джерело космічної енергії, за правилами якого живе усе живе на планеті. Його фази здатні визначити, який день подарує оновлення й удачу, а коли будь-які починання можуть зазнати невдач. Волосся особливо чутливо реагує на місячні цикли, тому стрижка у правильний момент може зміцнити його, додати блиску та зробити слухнянішим. Саме тому місячний календар стрижок на лютий 2026 допоможе обрати найкращий день для догляду за волоссям, щоб зберегти його красу, здоров'я та життєву силу.

Новини.LIVE розповідає, які дати сприятливі для стрижки та зміни зачіски, а які можуть нашкодити вашому волоссю.

Фази Місяця у лютому 2026 року

Місяць, що зростає — 1 лютого;

— 1 лютого; Повня у знаку Лева — 2 лютого о 00:09 за Києвом;

— 2 лютого о 00:09 за Києвом; Місяць, що спадає — з 3 по 16 лютого;

— з 3 по 16 лютого; Молодик у знаку Водолія — 17 лютого о 14:01 за Києвом;

— 17 лютого о 14:01 за Києвом; Місяць, що зростає — з 18 по 28 лютого;

— з 18 по 28 лютого; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: dreamstime.com

Місячний календар стрижок на лютий 2026 — які дні найсприятливіші

Найсприятливішими днями для стрижки в останній місяць зими будуть: 4, 6, 8, 11, 12, 24, 25 лютого.

За словами астрологів, саме в ці дати Місяць створює гармонійний фон. Можна сміливо експериментувати із зачісками, оновлювати форму, підстригати кінчики. Стрижка, зроблена у ці дні, допомагає оздоровити волосся: воно стає м'якшим, більш слухняним, з'являється природний блиск, а посічені кінчики відростають значно повільніше.

Перукарка стриже волосся. Фото: freepik.com

Які дати несприятливі для стрижки у лютому 2026 року

Несприятливими для походу до перукаря будуть такі дати: 1, 5, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 28 лютого. У цей час волосся стає більш вразливим, а будь-яке втручання може негативно позначитися на його стані. Стрижка у такі дні нерідко виходить негарною, призводить до ослаблення коренів, посилення випадіння.

Перукарка стриже волосся. Фото: pexels.com

