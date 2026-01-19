Місячний календар стрижок на лютий 2026 — які дати сприятливі для зміни зачіски

Місячний календар стрижок на лютий 2026 — сім дат подарують красу
Місяць — не просто нічний супутник Землі, а потужне джерело космічної енергії, за правилами якого живе усе живе на планеті. Його фази здатні визначити, який день подарує оновлення й удачу, а коли будь-які починання можуть зазнати невдач. Волосся особливо чутливо реагує на місячні цикли, тому стрижка у правильний момент може зміцнити його, додати блиску та зробити слухнянішим. Саме тому місячний календар стрижок на лютий 2026 допоможе обрати найкращий день для догляду за волоссям, щоб зберегти його красу, здоров'я та життєву силу.
Фази Місяця у лютому 2026 року
- Місяць, що зростає — 1 лютого;
- Повня у знаку Лева — 2 лютого о 00:09 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 3 по 16 лютого;
- Молодик у знаку Водолія — 17 лютого о 14:01 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 18 по 28 лютого;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар стрижок на лютий 2026 — які дні найсприятливіші
Найсприятливішими днями для стрижки в останній місяць зими будуть: 4, 6, 8, 11, 12, 24, 25 лютого.
За словами астрологів, саме в ці дати Місяць створює гармонійний фон. Можна сміливо експериментувати із зачісками, оновлювати форму, підстригати кінчики. Стрижка, зроблена у ці дні, допомагає оздоровити волосся: воно стає м'якшим, більш слухняним, з'являється природний блиск, а посічені кінчики відростають значно повільніше.
Які дати несприятливі для стрижки у лютому 2026 року
Несприятливими для походу до перукаря будуть такі дати: 1, 5, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 28 лютого. У цей час волосся стає більш вразливим, а будь-яке втручання може негативно позначитися на його стані. Стрижка у такі дні нерідко виходить негарною, призводить до ослаблення коренів, посилення випадіння.
