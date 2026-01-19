Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Місячний календар стрижок на лютий 2026 — сім дат подарують красу

Місячний календар стрижок на лютий 2026 — сім дат подарують красу

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 08:02
Місячний календар стрижок на лютий 2026 — які дати сприятливі для зміни зачіски
Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: depositphotos.com

Місяць — не просто нічний супутник Землі, а потужне джерело космічної енергії, за правилами якого живе усе живе на планеті. Його фази здатні визначити, який день подарує оновлення й удачу, а коли будь-які починання можуть зазнати невдач. Волосся особливо чутливо реагує на місячні цикли, тому стрижка у правильний момент може зміцнити його, додати блиску та зробити слухнянішим. Саме тому місячний календар стрижок на лютий 2026 допоможе обрати найкращий день для догляду за волоссям, щоб зберегти його красу, здоров'я та життєву силу.

Новини.LIVE розповідає, які дати сприятливі для стрижки та зміни зачіски, а які можуть нашкодити вашому волоссю.

Реклама
Читайте також:

Фази Місяця у лютому 2026 року

  • Місяць, що зростає — 1 лютого;
  • Повня у знаку Лева — 2 лютого о 00:09 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 3 по 16 лютого;
  • Молодик у знаку Водолія — 17 лютого о 14:01 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 18 по 28 лютого;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у лютому 2026 року
Різні фази Місяця. Фото: dreamstime.com

Місячний календар стрижок на лютий 2026 — які дні найсприятливіші

Найсприятливішими днями для стрижки в останній місяць зими будуть: 4, 6, 8, 11, 12, 24, 25 лютого.

За словами астрологів, саме в ці дати Місяць створює гармонійний фон. Можна сміливо експериментувати із зачісками, оновлювати форму, підстригати кінчики. Стрижка, зроблена у ці дні, допомагає оздоровити волосся: воно стає м'якшим, більш слухняним, з'являється природний блиск, а посічені кінчики відростають значно повільніше.

Радимо також дізнатися, які саме стрижки будуть в моді цього року, за словами стилістів.

 

Місячний календар стрижок на лютий 2026 — які дні найсприятливіші
Перукарка стриже волосся. Фото: freepik.com

Які дати несприятливі для стрижки у лютому 2026 року

Несприятливими для походу до перукаря будуть такі дати: 1, 5, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 28 лютого. У цей час волосся стає більш вразливим, а будь-яке втручання може негативно позначитися на його стані. Стрижка у такі дні нерідко виходить негарною, призводить до ослаблення коренів, посилення випадіння.

 

Які дати несприятливі для стрижки у лютому 2026 року
Перукарка стриже волосся. Фото: pexels.com

Раніше ми ділилися з вами корисним місячним календарем справ на лютий 2026 року, щоб ви обрали вдалу дату для важливих подій та великих починань.

Також радимо скористатися місячним календарем покупок на останній місяць зими 2026, щоб придбане принесло радість та довго служило.

стрижки зачіски лютий поради волосся місячний календар
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації