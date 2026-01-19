Видео
Україна
Главная Праздники Лунный календарь стрижек на февраль 2026 — семь дат несут красоту

Лунный календарь стрижек на февраль 2026 — семь дат несут красоту

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 08:02
Лунный календарь стрижек на февраль 2026 — какие даты благоприятны для смены прически
Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: depositphotos.com

Луна — не просто ночной спутник Земли, а мощный источник космической энергии, по правилам которого живет все живое на планете. Ее фазы способны определить, какой день подарит обновление и удачу, а когда любые начинания могут потерпеть неудачу. Волосы особенно чутко реагируют на лунные циклы, поэтому стрижка в правильный момент может укрепить их, добавить блеска и сделать более послушными. Именно поэтому лунный календарь стрижек на февраль 2026 поможет выбрать лучший день для ухода за волосами, чтобы сохранить их красоту, здоровье и жизненную силу.

Новини.LIVE рассказывает, какие даты благоприятны для стрижки и смены прически, а какие могут навредить вашим волосам.

Читайте также:

Фазы Луны в феврале 2026 года

  • Растущая Луна — 1 февраля;
  • Полнолуние в знаке Льва — 2 февраля в 00:09 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 3 по 16 февраля;
  • Новолуние в знаке Водолея — 17 февраля в 14:01 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 18 по 28 февраля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в феврале 2026 года
Разные фазы Луны. Фото: dreamstime.com

Лунный календарь стрижек на февраль 2026 — какие дни самые благоприятные

Самыми благоприятными днями для стрижки в последний месяц зимы будут: 4, 6, 8, 11, 12, 24, 25 февраля.

По словам астрологов, именно в эти даты Луна создает гармоничный фон. Можно смело экспериментировать с прическами, обновлять форму, подстригать кончики. Стрижка, сделанная в эти дни, помогает оздоровить волосы: они становятся мягче, более послушными, появляется естественный блеск, а секущиеся кончики отрастают значительно медленнее.

Советуем также узнать, какие именно стрижки будут в моде в этом году, по словам стилистов.

 

Лунный календарь стрижек на февраль 2026 — какие дни самые благоприятные
Парикмахерша стрижет волосы. Фото: freepik.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в феврале 2026 года

Неблагоприятными для похода к парикмахеру будут такие даты: 1, 5, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 28 февраля. В это время волосы становятся более уязвимыми, а любое вмешательство может негативно сказаться на их состоянии. Стрижка в такие дни нередко получается некрасивой, приводит к ослаблению корней, усилению выпадения.

 

Какие даты неблагоприятны для стрижки в феврале 2026 года
Парикмахерша стрижет волосы. Фото: pexels.com

Ранее мы делились с вами полезным лунным календарем дел на февраль 2026 года, чтобы вы выбрали удачную дату для важных событий и больших начинаний.

Также советуем воспользоваться лунным календарем покупок на последний месяц зимы 2026, чтобы приобретенное принесло радость и долго служило.

Автор:
Автор:
Ольга Зорич
